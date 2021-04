Náročné týdny má za sebou osazenstvo Kozí farmy Nový Dvůr na Českolipsku. Od poloviny února tu přišlo na svět 77 kůzlat. Poslední bylo překvapením i pro majitelku Milenu Krejzovou.

Kozí farma v Sosnové se letos rozrostla o 77 kůzlat. | Foto: Petra

O nových přírůstcích i dalším dění na farmě pravidelně informuje na facebooku. Poslední 77. přírůstek do kozího stáda oznámila minulou sobotu. „Všechny kozy u nás po zabřeznutí jsou prohlédnuty ultrazvukem, ten za nimi přijede do stáje. Takže přesně víme, která kozí dáma bude rodit. A právě ta poslední mamča a s ní ještě dvě nevypadaly na těhotenství, prostě byly úplně na začátku a ultrazvuk to neodhalil. O to větší radost jsme měli, když tato kozička začala dělat vemínko a zdálo se, že se připravuje na porod. Drželi jsme to v tajnosti, abychom to nezakřikli. Byla až dokonce sportovně štíhlá,“ píše paní Milena.