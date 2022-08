Sobota v České Lípě patřila kvalitnímu streetballu. Registrace byly kompletně vyprodané, soutěž nalákala týmy jak lokální, tak vzdálenější. Málokdo totiž ví, že v České Lípě je nejpočetnější mongolská komunita v Česku. „Jsem upřímně překvapený úrovní hry, která tady je. Dobře se na to kouká, týmy hrají fér a jsem rád, že tu vidím i úplně nové tváře, které neznám," řekl jeden z rozhodčích Jan Matulka, který se světě streetballu pohybuje už skoro 20 let.

O dvě místa v národním finále, které proběhne 13. srpna v Praze, bojovalo šestnáct týmů. V kvalifikačních zápasech na sebe upozornil mongolský tým Emust, který překvapil vysoce technickou hrou. Své fanoušky si také hned získal tým Pepíci a Pepičky, který byl jediným smíšeným týmem.

Do finálových soubojů se probojovaly týmy Písek, Slaný, Profi Amatéři a OGs. Oba dva finálové zápasy přinesly neskutečnou show od první vteřiny do posledního zavěšeného koše. Týmy Slaný a Písek se utkaly o třetí místo a byl to velmi vyrovnaný souboj, který rozhodnul až v prodloužení koš Lukáše Lavičky z týmu Slaný.

Finále nabídlo hru, u které půlka publika nedýchala. Postavily se proti sobě dva týmy, ve kterých nechyběli profesionální hráči. Tým Profi amatéři předváděl všechno ze svého basketbalového repertoáru: rychlost a koše ze všech stran. Ve finále ale narazili na tvrdého soupeře v podobě OGs, kteří ani nepotřebovali střídání a turnaj odehráli ve třech. Do poslední chvíle nikdo netušil, jak tento zápas dopadne, až přišel finální koš od Profi Amatérů a rozhodl tak zápas.

„Většinou se všichni známe. Líbilo se nám, že se tu ale objevily i týmy, které vůbec neznáme a nemáme tak přečtenou jejich hru. Užili jsme si to a těšíme se na Národní finále,“ hodnotí soutěž tým Profi Amatéři.

Ke streetballu patří i hip hop a breakdance. Návštěníci tak mohli vidět i taneční exhibici v podání Prague Breakdance School.

Podrobné informace k soutěži Red Bull Half Court naleznete na redbull.cz/halfcourt.

Jana Kalinová