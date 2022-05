Dnes se tu nejčastěji prohánějí cyklisté, bruslaři nebo děti na koloběžkách z širokého okolí. Bývalé vojenské letiště v Hradčanech ale dobře znají milovníci rychlých a vyladěných aut z celé republiky. Od roku 2002 se sem jednou i dvakrát do roka sjížděli na Mimoňské války, velký tuningový sraz, jehož historie se přestala psát před jedenácti lety.

Účastníci na akci dodnes rádi vzpomínají. „Jezdívala jsem tam od roku 2004. Bylo se opravdu na co dívat, občas mě i někdo svezl. Tenkrát vycházel také časopis, kde tuneři představili své vozy, jak si je tvořili dle svých představ. Spousta čtení a fotek ze srazů. Už je to retro. Věřím, že se někteří rádi podívají na fotky a zavzpomínají na tuto akci na letišti v Hradčanech,“ napsala Hana z Doks, která také zalovila ve svém fotoarchivu.

Jestli se vyznavači tuningu někdy do Hradčan vrátí, je ve hvězdách. Nyní se o letišti hodně mluví v souvislosti s plány ministerstva obrany, které by ho chtělo vrátit zpět do správy armády pro občasná vojenská cvičení.

Hana P.