Hned u vchodu se nás ujal šikovný hasič – průvodce a odvelel nás do učebny. Tady nás seznámil s denním životem stanice a zároveň pohovořil o podmínkách přijetí nových adeptů na toto povolání. Poté nás chodbou za zvuku poplachu provedl podél skluzu do kuchyně (hasiči si právě sami vařili oběd), k posilovně a do prostorů, kde se nachází dýchací přístroje a protichemické obleky.