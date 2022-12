Slavnostní vyhlášení proběhlo v rámci oficiálního programu přehlídky současného designu Designblok v pražském prostoru Gabriel Loci. Celkem do soutěže přihlásilo svůj návrh světelného objektu na téma Light for Wellbeing 83 mladých designérů mladších 33 let. Vítězem Ceny Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou se stala Ella Nová – návrh Novella.