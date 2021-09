Na turnaj se sjely páry z Libereckého, Středočeského i Ústeckého kraje včetně Prahy. O tom, jak skvělá parta mezi hráči se za dobu konání turnajů vytvořila, svědčí i společný příjezd hned 11 hráčů z Nového Boru, Cvikova, Svoru a Okrouhlé. Borci se domluvili na společné cestě na turnaj vlakem, který je dovezl až do stanice Staré Splavy. Turnaj si nenechaly ujít také 2 vietnamské páry. Všichni čtyři hráči se velmi rychle zapojili do zápasů i do naší tenisové party. Na turnaj dorazila i rodina Miloše Fraňka, která byla s námi již na 2. turnaji ve Cvikově. Miloš s sebou přivezl také malého synka a velmi sympatickou manželku Renatu, která se perfektně ujala role fotografky a patří jí velké díky.

Velkou pomocí pro organizaci turnaje se stal Filip Havlas. Díky Filipově přítomnosti jsem si mohl také zahrát tenisové mače. Díky moc Filipe! Velké poděkování patří také Markovi Haidlovi, který jako správce a vedoucí areálu zajistil hráčům kvalitní zázemí včetně tradičně skvělé řezanky a dalšího občerstvení. Po celý den se v areálu na nás smálo i sluníčko, a tak hráči měli naprosto ideální podmínky pro svoje tenisové zápasy. Atmosféra byla po celou jeho dobu naprosto úžasná, což je vidět i na fotkách.

A jak celý turnaj dopadl? Ve Starých Splavech se hrálo nejen o trofeje, ale také o velké body do žebříčku série, protože za účasti 17 a více párů se přechází na bodování Masters. To znamená, že vítězný pár získává do žebříčku série 2000 bodů. Nejlepším párem turnaje navíc bez jediné prohry se stali Jiří Machačný – Jiří Jirák. Jirka Machačný tak dokázal vyhrát již 3. turnaj z pěti odehraných, a to buď s Lukášem Rudinským nebo Jirkou Jirákem. Jirka se tak po zásluze stává aktuálně nejlepším hráčem celé série s náskokem 1900 bodů na 2. a 3. hráče v pořadí jednotlivců – Tomáše a Jakuba Fraňkovi.

Nejlepší pár turnaje měl nejtěžšího soupeře v semifinále pohárového pavouka, Zde museli jít až do zkrácené hry, aby pár Franta Heřman – David Beneš ml. porazili. V ostatních zápasech neztratili oba Jirkové se svými soupeři více jak 3 gamy. Po zásluze se tak stali nejlepším párem celého turnaje a zamíchali se tak do souboje o pořadí v TOP 10 nejlepších párů po skončení série. Do svého celkově 2. finále ze 3 turnajových účastí se probojoval pár otec a syn Tomáš Franěk – Jakub Franěk. Prohráli jen s opravdovou špičkou turnaje, a to ve skupině s později 3. nejlepším párem Franta Heřman – David Beneš ml. a ve finále s párem Jiří Machačný – Jiří Jirák. Všechny ostatní páry dokázali porazit, i když ne vždy to měli snadné. Po cestě do finále ale dokázali vyřadit z pavouka opravdu silné páry a pohár za finále tak získali zcela oprávněně. Otec a syn Fraňkovi společně tvoří opravdu špičkový a nesmírně silný pár. Ze 3. účastí obsadili 1x 3. místo a 2x finále pokaždé v pohárové části turnaje.

Krásné a velmi zasloužené 3. místo si vybojoval pár, který se v tomto složení objevil na našich turnajích poprvé. Franta Heřman hrál už na turnaji v České Lípě v sobotu 24. července s Davidem Benešem starším, otcem Davida mladšího. Na turnaji ve Starých Splavech se Franta s Davidem mladším rozehráli k opravdu úžasným výkonům. Základní skupinu bez větších potíží vyhráli. Ve čtvrtfinále pohárového pavouka sehráli neskutečně vyrovnaný a na psychiku nesmírně náročný zápas s párem Jiří Flégl – Vladimír Pulkrábek. V tomto zápase tzv. padla kosa na kámen. Oba páry si vzájemně nedarovaly ani jeden míč. Zápas došel až do zkrácené hry, kdy se oba páry střídaly ve vedení a v neproměňováním mečbolů. Zápas ukončil vítězným volejem Franta Heřman za stavu 11:10 v jejich prospěch a pár Jiří Flégl – Vladimír Pulkrábek po naprosto vyčerpávajícím boji z turnaje vyřadili. Úžasný zápas.

Chvíli na to sehráli Franta s Davidem semifinále, kde se opět dostali do zkrácené hry, tentokrát ale neúspěšné a zaznamenali tak jedinou prohru. V zápase o 3. místo se ale Franta s Davidem vrátili na vítěznou vlnu a s přehledem si vybojovali pohár. Poraženým semifinalistou se stali David Gregor – Marian Kern, kteří dokázali vyhrát 4 ze 7 odehraných turnajů. Ve skupině nejdříve po velkém boji prohráli poměrem 5:7 s párem Dan Kosťun – Jan Kosťun. Výsledky v průběhu turnaje svedly tyto páry k druhému souboji ve čtvrtfinále pohárového pavouka. V odvetě došlo k opačnému výsledku a z postupu do semifinále pohárů se radovali David s Marianem.

8. turnaj v rámci série nazvané Tennis Family Tour 2021 se hrál ve Starých Splavech.Zdroj: Tenisová rodina

V soubojích o poháry se David s Marianem výhry nedočkali, přesto je semifinálová účast z 20 párů a celkově 4. místo obrovský úspěch tohoto velmi sympatického páru. V žebříčku série si David s Marianem udržují průběžné 3. místo a oba borci jsou ve hře i v žebříčku jednotlivců. Davidovi s Marianem přeji další úspěšné turnaje a také vyšší míru sportovního štěstí v dalších soubojích o nejvyšší pozice v turnajích. Poraženými čtvrtfinalisty pohárového pavouka se staly páry Daniel Kosťun – Jan Kosťun, Patrik Kubín – Pavel Kosťun, Marek Svoboda – Petr Vondráček a Jiří Flégl – Vladimír Pulkrábek.

Největší šance na postup do bojů o poháry měl pár Jiří Flégl – Vladimír Pulkrábek, který ve čtvrtfinále sehrál obrovskou tenisovou bitvu s párem Franta Heřman – David Beneš ml., kdy prohráli i díky nevyužití několika mečbolů ve zkrácené hře poměrem 10:12! Pokud by zápas dopadl opačně, určitě by Jirka s Vláďou úspěšně zaútočili na některý z pohárů. Tak to ale někdy v tenise chodí, že o úspěchu či neúspěchu rozhoduje v zápasech o jeden lépe zahraný míček navíc než u soupeře. Jirka s Vláďou ale stále drží skvělé 2. místo v pořadí párů a dále jsou ve hře i v pořadí jednotlivců. Do konce série zbývají ještě 2 turnaje a na nich můžou Jirka s Vláďou znovu útočit na nejvyšší mety.

V rámci turnaje jsme hráli také medailového pavouka. Do toho se dostaly páry, kterým se nepodařilo v osmifinále postoupit mezi 8 nejlepších párů. Tato část turnaje si mezi hráči již získala také na popularitě. Medailový pavouk je šancí pro páry, které se nedostanou mezi nejlepší zahrát si mezi sebou o další body do série a také o věcné ceny v podobě medailí o průměru 70 mm. Nejlepším párem medailové části se stali Jaromír Roudnický – Mirek Hlubůček. Oba hráči přijeli z Brandýs nad Labem. Na našem turnaji získali krásné zlaté medaile, když ve svém pavouku dokázali porazit všechny svoje soupeře.

Po cestě do finále medailového pavouka prohráli jen 2 mače. Ve finále ale narazili na sehraný vietnamský pár Jimmy – Hoan a v zápase o zlatou medaili se strhla velká tenisová bitva. Oba páry se střídaly ve vedení a v koncovce mače to dlouho vypadalo na výhru Jimmyho s Hoanem. Vietnamský pár vedl 5:4 a chybělo mu jen pár míčů k vítěznému ukončení mače. Zápas se ale nakonec dostal do zkrácené hry, kde si lépe vedli Míra s Jardou. Po velkém boji, ale velmi zaslouženě si Míra s Jardou přibalili na cestu moc pěkné zlaté medaile. Finálový pár medailového pavouka Jimmy – Hoan postupně v turnaji získával na síle. Ve skupině vyhráli jen 1 zápas a v osmifinále narazili na nejlepší pár celého turnaje Jiří Machačný – Jiří Jirák.

Přestože Jimmy s Hoanem vzdorovali, nakonec se do bojů o poháry nedostali. Ve čtvrtfinále medailového pavouka nejdříve vyřadili silný a sehraný pár otce a syna Martiny Jeřábkovi. V semifinále po velkém a těsném boji o pouhé 2 míče ve zkrácené hře vyřadili další velmi silný pár Miloš Franěk – Pavel Větrovec. Zlaté medaile Jimmy s Hoanem prohráli až po obrovském boji ve zkrácené hře a turnaj tak opouštějí sice těsně poraženi, ale se vztyčenou hlavou. Krásné stříbrné medaile jsou tak zaslouženou odměnou pro velmi pohodový a sympatický vietnamský pár.

Bronzové medaile si vybojoval pár Miloš Franěk – Pavel Větrovec. Oba borci spolu sehráli již 2. turnaj. Moc nechybělo, aby Miloš s Pavlem vyhráli svojí základní skupinu. Ve skupině A došlo na minitabulku, kde hned 3 páry měly stejnou zápasovou bilanci 2 výhry a 1 prohra. Při přepočítání minitabulky se stala málokdy vídaná věc. Všechny 3 páry měly rovnocennou bilanci vyhraných i prohraných gamů. Díky většímu množství vyhraných gamů při poměru 12:12 vyhráli skupinu A David Gregor – Marian Kern. Oba další páry Pavel Větrovec – Miloš Franěk a Daniel Kosťun – Jan Kosťun měly shodnou bilanci 11:11 na gamy. Nepomohlo nám ani celkové skóre na gamy, kdy oba páry měly stejnou bilanci 17:11 na gamy. Rozhodnout tak musel jejich vzájemný zápas (6:4 ve prospěch Miloše a Pavla), který na 3. místo odsunul Honzu a Dana Kosťunovi.

8. turnaj v rámci série nazvané Tennis Family Tour 2021 se hrál ve Starých Splavech.Zdroj: Tenisová rodina

Pavel s Milošem sehráli v osmifinále vyrovnaný mač s párem Jiří Flégl – Vladimír Pulkrábek, kdy podlehli až po boji poměrem 4:6. Ve čtvrtfinále medailového pavouka se Pavel s Milošem dlouho nezdrželi. Zato v semifinále si užili pořádné drama s vyrovnanou koncovkou. Možnost zahrát si finále medailového pavouka tak Pavel s Milošem ztratili o pouhé 2 míče ve zkrácené hře s párem Jimmy – Hoan. V posledním zápase o bronzovou medaili se ale Pavel s Milošem rychle dostali do vedení, které si udrželi až do konce zápasu. Po zásluze si odvezou bronzové medaile.

Do semifinále medailového pavouka se probojoval pár Petr Saic – Rudolf Hofman. Ve skupině dokázali vyhrát 1 zápas. Nestačilo jim to ale na postup přímo do osmifinále, a tak museli hrát 1. kolo play off o postup mezi 16 nejlepších párů. Péťa s Rudou svoje soupeře v 1. kole jasně přehráli, a tak dostali možnost vyzvat svého soupeře v osmifinále pár Patrik Kubín – Pavel Kosťun. Bohužel na svého soupeře nevyzráli. Ve čtvrtfinále medailového pavouka ale vyřadili jeden z nasazených párů celého turnaje Luboše Švarce a Marcela Nováka. Zápasy o medaile Petrovi s Rudou další výhry nepřinesly. Stříbrná plaketka za semifinále medailové části turnaje je ale moc hezkou odměnou pro Péťu s Rudou. V turnaji vyhráli hned 3 zápasy a svoje kvality tak určitě potvrdili.

Čtvrtfinále medailového pavouka nepřešly páry Lukáš Koudelka – Michal Mašek, Luboš Švarc – Marcel Novák, Martin Jeřábek st. – Martin Jeřábek ml., Filip Havlas – Marek Krása. Všechny tyto páry i přes prohru ve čtvrtfinále potvrdili svoje kvality. Svým soupeřům nedarovaly ani míč a dokázaly s nimi sehrát mnoho vyrovnaných výměn a gamů. Vzhledem k počtu 20 párů v turnaji se 4 z nich nevešly do osmifinále mezi 16 nejlepších. Dostaly tak možnost postoupit z 1. kola ale nedokázaly ji zužitkovat. Nejblíže k postupu mezi 16 párů byl vietnamský pár Sy – Vinh, který v zápase s dalším vietnamským párem Jimmy – Hoan prohrál až po velkém boji poměrem 5:7. Dvojice, které nepostoupili do osmifinále, si zahráli ještě mini pavouk ve formě malého semifinále + 2 zápasů o konečné umístění. Nejlépe si v této skupině vedl pár René Janků – Petr Korolus, který porazil oba svoje soupeře. Získal tak k 80 bodům za semifinále Open kategorie ještě 100 bodů jako prémii za 2 výhry v této části turnaje. Jednu výhru + prémii 50 bodů získali páry Sy – Vinh a Pavel Vaněk – Milan Vosecký.

Jediný pár, který v turnaji nevyhrál zápas tak zůstali Zdeněk Hykš – Jan Nosek. I tyto páry jsou schopné dále zvyšovat svojí herní úroveň a postupně se dotahovat na svoje soupeře. Šanci dostanou na dalších turnajích. Závěrem bych ještě rád poděkoval všem 20 zúčastněným párům za váš úžasný přístup k turnaji, za skvělé sportovní výkony a fantastickou přátelskou atmosféru. Byli jste skvělí! Všem dalším sportovní příznivcům a tenisovým nadšencům ještě na závěr tento vzkaz. Přidejte se i vy do naší velké tenisové party, tenisové rodiny. Zvyšte sportovní konkurenci a ukažte co ve vás je. U nás budete všichni skvěle přijati a užijete si nejen turnaj, ale velkou pohodu. A co navíc, u nás si určitě dobře zahrajete. Každý pár má jistotu 5 zápasů na 1 set s 5 soupeři v rámci jednoho turnaje. Co si uhrajete navíc, už záleží jen na vás.

Do konce série zbývá sehrát ještě turnaje: sobota 11. září 2021 – Čtyřhra muži – Grandslam – Česká Lípa u Ploučnice a sobota 25. září 2021 – Čtyřhra muži – Okrouhlá – Turnaj Mistrů. Pro vyznavače singlových zápasů máme v nabídce ještě turnaj Dvouhra muži – sobota 4. září 2021 – Grandslam – Česká Lípa u Ploučnice. Na všechny turnaje vás srdečně zveme. Všechny informace najdete na stránkách www.tennisfamilly.com.

Zdeněk Hykš, spolek Tenisová rodina