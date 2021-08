Vždy, když v Provodíně navštívím svou kamarádku a bývalou spolupracovnici Toničku, nevynechám prohlídku její zahrady. A když jsem viděla tu pestrobarevnou směsici větších i menších rostlinek, většinu jsem nafotila.

Rozkvetlá zahrada v Provodíně. | Foto: Hana P.

Na dvoje ruce (a bolavé nohy) toho mají s manželem až až. Od skalky, skleníku, přes rybníček až po lán zeleninové zahrady, a to nepočítám zvířectvo. V rybníčku se povedlo zachytit i to obrovské množství malinkých rybiček, které se hned vrhly na kousek chleba. Je to zkrátka taková provodínská oáza klidu.