Takto jsme celý loňský školní rok přistupovali ke koronaviru. Nikterak jsme ho nepodceňovali a nezlehčovali, dodržovali jsme všechna nařízení a doporučená opatření. Je pravda, že jsme se nevyhnuli jistým omezením, která jsme opravdu nepřeprali, ale dobrou náladu a chuť do společných aktivit nám koronavirus nevzal.

Koncem května a v červnu, v době pomalého rozvolňování, jsme podnikali výlety, nově také cyklovýlety (Motýlci), využívali jsme náš zahradní bazén a často jsme celé dopoledne trávili u našeho Mácháče.

Máme naše město s jeho vodní plochou moc rádi, ale houpat se v teplých slaných mořských vlnách, tomu se prostě nedá odolat. Loni nás covid-19 do Itálie nepustil. Letos s námi ale prohrál námořní bitvu, protože nás vedl sám Kryštof Kolumbus, a ten má nejen zkušenosti, ale také pořádnou páru, a tak jsme od 18. června v Bibione šplhali po stožáru, napínali plachty, spouštěli kotvy, navlékali pruhovaná námořnická trička až do 27. června, kdy jsme šťastně dopluli zpátky do našeho domovského přístavu – naší odvážné školky, kde je nám moc dobře.

Letos jsme se slavným mořeplavcem Kryštofem Kolumbem obepluli celý svět. Naverbovaní námořníci – malí vzrůstem, ovšem velcí duchem, odvahou a odhodláním, zamávali rodičům a spolu s plavčíky Petrou a Ivou se vydali se na dalekou plavbu vedeni kapitány Petrem a Mílou. Každý den v 9.00 hod. nastoupil námořnický potěr do zaoceánské školky, ze které si je rodiče vyzvedávali až ve 14.00 hod. Jaký po tuto dobu měli program rodičové, nevíme. Zato našich šest objevitelských dní bylo naplněno poznáváním cizích krajů, zvládáním námořnických dovedností, překonáváním překážek, řešením záhad a hlavně smíchem, námořnickým hlaholem a zpěvem.

Naše první zastávka byla v Africe. Měli jsme namále, protože domorodí obyvatelé černého kontinentu měli ukrutný hlad. Unikli jsme jen o vlásek. Ovšem na dalším kontinentu –v Austrálii – jsme měli co dělat s velikým žralokem, který si často moc rád pochutnával na plavcích a surfařích. To vám byla mela. V Asii už bylo klidněji. Užili jsme si pohodu ve vlnách a lenošení na naší oblíbené pláži. Stateční námořníci úspěšně ukončili námořnický výcvik na paddleboardech. Všichni obstáli na výtečnou. Ani letos jsme neporušili naši výtvarnou tradici na pláži.

Taťka Olíka Dostála nám opět z písku vysochal našeho hrdinu – Kryštofa Kolumba. Celá Pineda nám sochu z písku záviděla ještě několik dní. Z teplé Asie, kde jsme si v rodině obchodníka s rýží vychutnali pravý čínský čaj, jsme si to namířili přímo na Antarktidu. Tam jsme se zdrželi jen chvíli, protože takovou zimu zvládne jen hodně otužilý tučňák, který nás pozval na vynikající italskou zmrzlinu. Po šesti dnech naši stateční námořníci obepluli celý svět a šťastně zakotvili v Americe, kde se setkali s indiánským náčelníkem Vinnetouem, jeho sestrou Nšo-či a pokrevním bratrem Old Shaterhandem.

A víte, co bylo na naší letošní zámořské expedici nejskvělejší? V pátek si své "Ano" řekli Karel Kryštof Kolumbus a Lenka Doménica De Doks přesně v 19.15 hod. místního pinedského času za přítomnosti všech účastníků letošního školkového zájezdu. Obřad přichystala matrikářka Jana Stránská a oddáni byli naší paní starostkou Evou Burešovou se všemi holdy a poctami za velmi přísných opatření na lodi Santa Maria v Bibione – Pinedě. Svůj manželský slib stvrdili novomanželé polibkem a podpisem, který je zavazuje ke společné cestě na všech budoucích dovolených za všech okolností, na všech mořích a oceánech, klidných i rozbouřených.

Poslední grilovačka udělala tečku za letošní střídavou rodičovsko-školkovou péčí u moře. Opět, už po čtvrté, nám všem bylo spolu báječně. Minulostí jsou krásné fotky a videa, nezapomenutelné zážitky a melancholické vzpomínky. Budoucnost nám už teď chystá cestu „Se Čtyřlístkem k moři.“ Ptáte se kdy a kam? Termín už víme: 17. 6. – 26. 6. 2022. Destinaci možná změníme – Itálie nebo Chorvatsko. Naše „Zdravá školka plná pohody“ miluje změny.

Ivana Moudrá, MŠ Pražská Doksy