Ke zřícenině hradu dojdete z centra obce po zelené a následně červené turistické značce a dlouhý čas vám to nezabere. Děvín je vzdálený asi dva kilometry.

Vlastní historie hradu se začala psát ve 13. století. Široké okolí bylo tehdy v rukou Markvarticů a pravděpodobně oni byli těmi, kteří před rokem 1250 hrad založili. Jeho kompletní dostavba byla završena ve 14. století. Hrad tvořila hranolová věž s připojenou budovou paláce, které uzavíraly nejširší stranu protáhlého nádvoří chráněného z ostatních stran srázem a vysokými hradbami.

Děvín patřil mezi jedno ze správních center a byl také sídelním hradem. Pevnost hradeb se osvědčila zejména během husitských válek. Dalším majitelem byl rod Biberštejnů, za kterých hrad prodělal velkou renesanční přestavbu. V roce 1645 byl Švédy pobořen a vypálen.

Hradní areál neměl příkopy, dostatečnou ochranu mu poskytovaly strmé srázy. Dolní předhradí bylo dřevěné. Podél zdi od něj vedla cesta k druhé bráně do horního předhradí, které bylo již kamenné. Třetí branou se procházelo do horní části, kterou chránily bašty. Do dnešních dob se dochovalo poměrně rozsáhlé zdivo, sklepy a hradní studna. V podzemí hradu byla objevena tzv. Děvínská štola, kde se těžila železná ruda pro zdejší pece.

Veronika Nováková, Filip Trdla