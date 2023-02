Povedlo se nám zajistit prima věcné ceny, které navíc velmi hezky posílila Jana Hačecká donesením dalších moc pěkných věcných dárků. Turnaj se nám vážně hodně podařil a my jsme tomu moc a moc rádi. Už před zahájením losování turnaje bylo vidět, jak moc se ženy těšily nejen na hru, ale ni na setkání. Vzájemné přivítání bylo velmi milé a přátelské a nastavilo tak celkově skvělou atmosféru. Povedla se nám také úvodní fotka turnaje, kdy se ženy dostavily na kurt č. 2 v plném počtu. Ženský turnaj zaujal také několik mužských členů spolku Tenisová rodina. V rámci fanouška se v hale pohyboval Marek Bezák, přítel Terezy Šmejkalové a bratr Kristýny Balcarové. Mára poctivě fandil a pomáhal oběma ženám jako nehrající kapitán jejich týmu. Podporu v roli fanouška měly také ženy Šárka Melicherčíková a Katka Dorazilová, kdy přítel Katky, Jarda Vratislav je tenisový trenér z města Olomouc. Jeden čas dokonce trenérsky vedl i známou tenistku Katarinu Srebotnikovou (vítězka Wimbledonu z roku 2011 v ženském deblu v páru s Květou Peschkeovou). Na turnaji se dále objevili také Deny Sudek, Marcel Novák, Luboš Švarc a ještě jeden jejich kamarád. Deny na turnaji zůstal první hodinu a pak musel odjet do práce.

Luboš Švarc se nejprve vypravil domů, kdy odvezl Marcela a jeho kamaráda, aby se pak následně na turnaj vrátil a zůstal s námi až do úplného konce. Mám z toho velkou radost, že naše tenisová rodina se nejen rozšiřuje, ale stále více funguje jako soudržný celek plný přátelských a veselých lidí z různých oborů lidské činnosti. Je radost pro každého organizátora, když má na turnaji tolik pohodových a milých a elegantních žen. Na konci turnaje se pak odehrálo úžasné vyhlášení cen, kdy ženy měly velkou radost z drobných dárků a navíc si společně užily závěrečné focení. Všem 20 ženám musím upřímně poděkovat a to tím, že jim sdělím důležitou věc. Ženy, byly jste úžasné, skvělé a vynikající!

Těším se na další turnaje s Vaší účastí a další ženské debly do programu venkovních turnajů pro jaro a léto 2023 určitě zařadíme. Po sportovní stránce měl turnaj v ženském deblu opravdu vysokou herní úroveň. Vyrovnanost výsledků byla neskutečná. V turnaji se odehrálo téměř 35 zápasů, ale jen 2 z nich skončily výsledkem 6:0. Hlavní rozdíl mezi mužským a ženským deblem je především v délce výměn. Ženy si navzájem nic nedarují a tím, že nedávají do úderů tolik síly jako muži, tak jejich zápasy jsou delší. Míček v ženském deblu přeletí přes síť klidně 10x a více. Každý ženský pár si v rámci turnaje zahrál minimálně 6, maximálně 7 zápasů na 1 set. Ke konci turnaje pak už byly ženy velmi unavené. Přesto byly všechny ženy na konci turnaje spokojené s tím, jak hodně a skvěle si zahrály.

Ženy na našem halovém turnaji ukázaly, že si svoje čistě ženské turnaje plně zaslouží. Ženy v našich turnajích přibývají a my jsme tomu moc rádi. Všem ženám mohu slíbit, že s nimi i nadále počítáme a další turnaje s jejich účastí určitě připravíme. Celý turnaj vyhrál pár Lucka Fojtíková – Jeanet Glaser. A zcela zaslouženě. V 5ti členné skupině si Lucka se Žanetou nepřišly akorát na pár Markéta Polatová – Jitka Urbánková. Byla to jediná prohra tohoto páru v celém turnaji. Cesta za výhrou turnaje ale Lucka se Žanetou neměly nijak snadnou. Již ve čtvrtfinále musely sehrát těžký zápas s párem Radka Jarošová – Dáša Muschaliková, kdy se dostaly až do zkrácené hry. Ani semifinále neměly Lucka se Žanetou nijak snadné, naopak. S párem Šárka Melicherčíková – Katka Dorazilová sehrály neskutečný mač, kdy se oba páry střídaly ve vedení až do stavu 6:6. Ani zkrácená hra dlouho nevypadala na jasnou záležitost. Ve zkrácené hře došlo nejdříve na skóre 3:3, poté na 6:6 až nakonec poměrem 9:7 vyhrály Lucka se Žanetou. To tedy byla bitva. Ve finále pak Lucka se Žanetou svým soupeřkám pak již nedaly šanci a zcela jasně daly najevo, že tentokrát žádná tahanice o výsledek se konat nebude. Lucka se Žanetou si zaslouží velkou pochvalu za celkový výkon a za to, jak skvěle vybojovaly 1. místo v tak těžké konkurenci.

Ve finále si zahrál pár Dana Rychetská – Jana Scheithauerová. Také tyto ženy šli do play off z 2. místa ve skupině, kdy prohrály s párem Kristýna Balcarová – Tereza Šmejkalová. Ve čtvrtfinále zažili Dana s Janou několik těžkých chvilek, kdy až po velkém boji poměrem 7:5 zdolaly pár Iva Zapletalová – Michaela Farkašová. Ani v semifinále to Dana s Janou neměly nijak snadné, protože jejich soupeřky Markéta Polatová – Jitka Urbánková kladly velký odpor. Výsledek 6:4 nakonec poslal Danu s Janou do finále, kde ale narazili na rozjetý pár Lucka Fojtíková – Jeanet Glaser, který ve finálovém mači jasně dominoval. Přesto je postup do finále takto náročného turnaje pro Danu s Janou obrovský úspěch. Gratuluji finalistkám za skvělý výkon a za předvedenou úžasnou tenisovou hru.

Celkové 3. místo obsadil pár Šárka Melicherčíková – Katka Dorazilová. Obě ženy se v turnaji dlouho nemohly výsledkově chytit. Svým soupeřkám dokázaly herně vzdorovat, ale nezvládaly koncovky dobře rozehraných výměn a gamů. První 3 zápasy ve skupině Šárka s Katkou prohrály a ani výhra v posledním mači ve skupině jim vzhledem k zápasové bilanci nestačila na jiné než 5. místo. Šárka s Katkou tak museli jít bojovat do osmifinále, kde si dokázaly poradit s párem Renata Slabá – Ivana Schwarzová. V pořadí 2. výhra po sobě nalila Šárce s Katkou velkou sebedůvěru. Ve čtvrtfinále vyřadily pár vítězky skupiny A pár Kristýna Balcarová – Tereza Šmejkalová. Najednou se Šárka s Katkou ocitly na vítězné vlně a nemínily jí opustit. V semifinále se Šárka s Katkou vypjaly k dosud nejlepšímu výkonu v celém turnaji. Chvílemi válcovaly pozdější vítězky celého turnaje pár Lucka Fojtíková – Jeanet Glaser donutily je sáhnout si až na úplné dno jejich sil. Výsledkem super bitvy byla prohra Šárky s Katkou poměrem 7:9 ve zkrácené hře. Škoda několika nevyužitých mečbolů a několika ne úplně dobře zahraných výměn v důležitých stavech. Jinak mohly Šárka s Katkou určitě hrát i ve finále. Přesto klobouk dolů za to, jak se obě ženy dokázaly z úvodních nezdarů vzchopit k tak úžasnému výkonu. Je vidět, že obě ženy vědí, kdy mají tasit všechny trumfy.

V semifinále turnaje si zahrál pár Markéta Polatová – Jitka Urbánková. Obě sympatické a velmi pohodové ženy sehrály vynikající turnaj. Vyhrály těžkou skupinu B a to bez jediné prohry. Roli vítězek skupiny pak potvrdily také ve čtvrtfinále play off, kdy z turnaje vyřadily pár Jana Hačecká – Natálie Nováková. V semifinále ale nedokázaly porazit Danu Rychetskou s Janou Scheithauerovou. Do zápasu o 3. místo nakonec nenastoupili, protože již neměly dostatek energie na další mač. Přesto si Markéta s Jitkou zaslouží velkou pochvalu za celý turnaj. Bojovaly stejně jako všechny ostatní páry co to šlo. Prohrály jen 1 zápas a to ten v semifinále. V turnaji dokázali vyhrát 5 zápasů a rozhodně nezklamaly. Díky moc Markéto a Jitko za super odehraný turnaj.

Ve čtvrtfinále si zahrály páry Kristýna Balcarová – Tereza Šmejkalová, Radka Jarošová – Dáša Muschaliková, Iva Zapletalová – Míša Farkašová, Jana Hačecká – Natálie Nováková. Všechny tyto 4 páry v turnaji předvedly skvělý výkon. Jen pár míčků na postup do semifinále chybělo párům Radka Jarošová – Dáša Muschaliková a Iva Zapletalová – Míša Farkašová. Všechny tyto 4 páry si pak mezi sebou zahrály ještě dolního pavouka o konečné umístění. Finále dolního pavouka pro sebe získal pár Radka Jarošová – Dáša Muschaliková. V závěrečném mači přehráli pár Iva Zapletalová – Míša Farkašová ale až po velkém boji poměrem 7:5. Radka s Dášou dokázaly ve skupině vyhrát 2 ze 4 zápasů jen pár míčků chybělo, aby hrály semifinále celého turnaje. Svoji kvalitu potvrdily výhrou dolního pavouka.

O výsledcích párů někdy rozhodne jen pár míčků. Radka s Dášou jsou rozhodně kvalitním párem a na dalších ženských deblech to určitě znovu potvrdí. Radce s Dášou děkuji za předvedený výkon. Hráli jste skvěle! Poražený finálový pár Iva Zapletalová – Míša Farkašová také sehrály skvělý turnaj. Ve skupině vyhrály 1 zápas, ale 2x prohrály až poměrem 5:7. Výsledek 5:7 provázel tento pár i v dalších zápasech. Ve čtvrtfinále takto nešťastně prohrály s párem Dana Rychetská – Jana Scheithauerová. Ve finále dolního pavouka pak s párem Radka Jarošová – Dáša Muschaliková. Prohrát 4x poměrem 5:7 je velká smůla. Zároveň to ale ukazuje na kvalitu páru a nedostatek sportovního štěstí. Příště to bude určitě lepší Ivčo a Míšo!

Zápas o 3. místo v dolním pavouku se neodehrál, protože Natálka Nováková si na turnaj přivezla nové neprošlápnuté boty a postupně se jí udělaly puchýře. Oba páry jak Kristýna Balcarová – Tereza Šmejkalová, tak Jana Hačecká – Natálka Nováková musím hodně moc pochválit. Kristýna s Terezkou vyhráli vyrovnanou skupinu A, ale ve čtvrtfinále bohužel nezvládly mač s párem Šárka Melicherčíková – Katka Dorazilová. Tato prohra Kristýnu s Terezkou dost zklamala. V semifinále dolního pavouka si následně nedokázaly poradit s párem Radka Jarošová – Dáša Muschaliková. Zápas o 3. místo v dolním pavouku nesehrály pro skreč soupeřek. Celkově ale musím Kristýnu s Terezkou moc pochválit, protože v turnaji zanechaly velmi dobrý dojem a jedna nešťastná prohra ve čtvrtfinále neznamená nic jiného, než dodatečnou motivaci to na dalším ženském deblu napravit a prodat svoje nesporné tenisové kvality.

Pochvalu zaslouží také pár Jana Hačecká – Natálka Nováková. Zkušená hráčka Jana si k sobě do páru vzala mladou a sympatickou bojovnici Natálku. Obě ženy hrály na turnaji úžasně. Postupem času se Jana s Natálkou sehrávaly a každým dalším zápasem hrály čím dál lépe. Ve skupině dokonce porazili později 3. nejlepší pár celého turnaje Šárku Melicherčíkovou s Katkou Dorazilovou. Jana s Natálkou museli díky 4. místu ve skupině sehrát osmifinálový mač, ve kterém vyřadili z pavouka pár Lenka Fleklová – Katka Krejčová. Ve čtvrtfinále pak Jana s Natálkou nedokázaly vyzrát na pár Markéta Polatová – Jitka Urbánková. Po tomto mači pak do dalšího průběhu turnaje Jana s Natálkou nezasáhly, protože Natálka měla již tak bolestivé puchýře, že nemohla pokračovat ve hře. Za celkový výkon v turnaji si ale Jana s Natálkou zaslouží opravdu velkou pochvalu. Na to, že spolu hrály první společný turnaj, ukázaly velký potenciál pro další zlepšení. Věřím, že jsme tento moc sympatický pár neviděli na našich turnajích naposledy.

Zbývá pochválit ještě 2 páry, které sice nehrály v hlavním pavouku play off, ale v turnaji rozhodně nehrály 2. housle. Oba tyto páry měly velký podíl na celkovém úspěchu celého turnaje. Pár Renata Slabá – Ivana Schwarzová začal turnaj ve velkém stylu. Ze 4 zápasů ve skupině hned 2x obě ženy vyhrály a 1x padly ve zkrácené hře s párem Dana Rychetská – Jana Scheithauerová. Škoda této prohry. Ve vyrovnané skupině A jim ani 2 výhry díky vzájemné zápasové bilanci nestačily na lepší než 4. místo. Přesto šli do osmifinále v roli mírného favorita, kterou ale v osmifinálovém zápase proti páru Šárka Melicherčíková – Katka Dorazilová nepotvrdili. Posledním zápasem v turnaji se tak pro Renču s Ivankou stal zápas o 9. místo v celém turnaji, který také bohužel prohráli až ve zkrácené hře poměrem 5:7. Renča s Ivankou ale i tak zaslouží velkou a ještě větší pochvalu a to nejen za předvedenou hru. Po dobu celého turnaje velmi výrazně podporovaly dobrou náladu a přátelskou atmosféru. Renča i Ivanka tak měly velký podíl na celkovém úspěchu turnaje. A po herní stránce určitě neřekly poslední slovo, protože herní kvalita páru je velmi vysoká. Poslední pár na pochvalu jsou 2 hodně sympatické a pohodové ženy Lenka Fleklová – Katka Krejčová. Obě pohodářky sehrály spolu úžasný turnaj a i když dokázaly vyhrát až poslední mač o 9. místo, tak po herní stránce Lenka s Katkou určitě nezklamaly. V průběhu turnaje sehrály několik vyrovnaných zápasů, kdy jen horší koncovka v důležitých gamech jim zkazila radost z možných výher. U Lenky s Katkou je potřeba vypíchnout také fakt, že ani v jednom zápase nedostaly tenisového kanára. Poslední turnajový mač si Lenka s Katkou užili opravdu náramně. Po obrovském boji a neskutečné tenisové bitvě dokázaly Lenka s Katkou vyhrát turnajový mač a porazit silný a sehraný pár Renata Slabá – Ivana Schwarzová ve zkrácené hře poměrem 7:5.

V celém turnaji se tak neobjevil jediný pár, který by na turnaji nevyhrál ani jeden zápas. Tak jako všechny páry zaznamenaly minimálně 1 nebo více porážek, tak se na turnaji neobjevil ani jeden pár, který by všechny svoje zápasy prohrál. Tak vyrovnaný byl náš první halový ženský deblový turnaj. Jsem šťastný, že jsem mohl organizovat sobotní super turnaj s tolika pohodovými lidmi a že jsem se mohl potkat a seznámit s mnoha novými ženami, které určitě rády znovu k nám přijedou na další naše turnaje. Byla to opravdu čirá radost a tento ženský debl si budu pamatovat ještě hoooodně moc dlouho. Věřím, že jsme ženám udělaly velkou radost a že nelitovaly ani na chvíli, že k nám vážili často dlouhou cestu. Bylo by dobré, kdyby se k těmto ženám přidalo také více žen přímo z České Lípy a okolí a společně pak vytvořily velkou, vtipkující a vzájemně se hecující tenisovou partu.

Tenisová rodina to jsou jak muži, tak ženy. Nechceme vynechat ani jednu skupinu. Turnaje budeme dělat jak pro muže, tak i pro ženy. A samozřejmě uděláme také smíšenky. Jsme šťastní, že pro Vás můžeme dělat turnaje a dále je posouvat na vyšší úroveň. Je to úžasné vidět takovou super partu lidí, kteří se před začátkem turnaje kolikrát nikdy neviděli, abyste na konci celého turnaje viděli, jak se spolu tito lidí přátelí, baví o všem možném a pak si společně užívají závěrečné focení. O to větší radost my máme. A o to větší pak máme motivaci pokračovat v další činnosti spolku Tenisová rodina, protože naším cílem není jen pořádat pěkné turnaje, ale také spojovat a seznamovat lidi a umožnit jim navazovat nová přátelství včetně získávání nových kontaktů. Věřím, že se k nám postupně přidají nejen další hráči a hráčky z co nejširšího okolí, ale také další tenisové areály. Všichni společně pak začneme šířit naši pohodu, přátelskou atmosféru, radost ze hry a setkání, vtípky, legrácky a vzájemné popichování do dalších měst a obcí, abychom i další hráče a hráčky naučili, že má smysl hrát turnaje a pravidelně se scházet. Naučme se nacházet k sobě cestu prostřednictvím našich turnajů. Vždyť žijeme jen 1x a co by to bylo za život bez toho, aniž bychom poznali tolik sympatických a pohodových lidí, když tu možnost máme. Těším se na další setkání s Vámi všemi. Pro další informace si otevřete stránky www.tennisfamilly.com. Přijďte mezi nás! Rádi Vás vždy uvidíme.

Zdeněk Hykš - spolek Tenisová rodina