Turnaj se nám podařilo skvěle rozjet a celý program zápasů jsme zvládli dohrát do 20.45 hodin. V průběhu turnaje nevznikaly žádné prostoje a přestože řada zápasů byla vyrovnaných, dokázali jsme turnaj ukončit krátce po 21. hodině. Děkuji všem 13 párům za jejich zájem a čas včetně ochoty přijet k nám na turnaj z často velmi vzdálených míst. Je super, že se naše tenisová rodina takto skvěle rozšiřuje do čím dál větších vzdáleností.

Ze všech účastníků turnaje musím dát jednu obzvlášť velkou pochvalu hráči Jirkovi Fléglovi. Jsem moc rád, že v naší tenisové partě máme hráče, kteří jsou skutečnými srdcaři, stálými účastníky a také velkými podporovateli spolku Tenisová rodina. Jirka Flégl sám od sebe aniž by mu to kdokoliv řekl připravil pro účastníky turnaje naprosto úžasné domácí občerstvení ve formě tlačenky, masa v aspiku a další dobroty. Občerstvení od Jirky bylo naprosto vynikající a snědlo se do posledního drobku. Jsem moc rád, že v našem spolku máme členy, kteří neváhají přispět k úspěchu turnaje tím, že na turnaj dodávají super občerstvení. Velkou pochvalu zaslouží i další hráči, kteří pomohli z vlastní iniciativy s přenosem stolů a židlí pro oslavu narozenin, kterou tam pořádala skupina mladých lidí.

Mezi hráči se vytvořila opravdu super parta plná úžasných lidí, kteří si velmi dobře rozumí a umí si skvěle popovídat a vyhovět. Na každém turnaji máme nějaké nováčky. Nebylo tomu jinak ani na tomto turnaji. Noví hráči vždycky přijedou plní očekávání, jak bude turnaj probíhat. Během chvíle ale nasají atmosféru turnaje a zapadnou do této party. Cenné je, že tito noví hráči se pak k nám vracejí na další turnaje a čím častěji k nám jezdí, tím více se stávají součástí naší velké tenisové rodiny. Je skvělé, že se nám daří tyto turnaje takto nejen pořádat, ale rozšiřovat do stále širšího podvědomí hráčů z čím dál větších vzdáleností od našeho města. Turnaje pro rekreační hráče a hráčky se pořádají po celé ČR. Hráči a hráčky jezdící k nám z velký vzdáleností u nás oceňují zejména pohodu, přátelskou atmosféru, super lidi a také kvalitně zvládnutou organizaci. Jsme tomu moc rádi a vždy se těšíme na další setkání.

Po sportovní stránce měl turnaj velmi vysokou úroveň. V celém turnaji bylo sehráno hodně zápasů s tím že výsledky 6:4, 7:5 nebo 7:6 nebyly žádnou výjimkou.

Skvělý turnaj sehrál pár Marek Svoboda – Ota Trska. Oba borci se dali dohromady až na poslední chvíli v pátek před turnajem, kdy oba museli hledat náhradního parťáka. A sedlo jim to náramně. Mára s Otou neprohráli za celý turnaj ani jeden zápas a to neměli vůbec snadné soupeře. Vyhrát skupinu s 5 páry, kde musíte s většinou soupeřů bojovat tvrdě o každý míč je samo o sobě velký úspěch. Těžká skupina Márovi s Otou velmi prospěla. V pavouku play off pak svoje soupeře poráželi s velkou lehkostí a s úžasnou grácií. Jakmile začalo play off, přepnuli Mára s Otou ještě na vyšší rychlostní stupeň a bez ohledu na to, kdo proti nim stál na druhé straně si se všemi svými soupeři v pavouku poradili bez nutnosti obav o konečný výsledek. Márovi s Otou tak patří velká gratulace za předvedený výkon v celém turnaji a za naprosto vynikající tenis, který po celý turnaj předváděli. Márovi se podařilo v hale vyhrát již 2. turnaj a v žebříčku jednotlivců se osamostatnil na 1. místě s 1040 body na kontě.

Ota Trska se díky výhře celého turnaje posunul na průběžné 2. místo a to je také super úspěch. Cestu do finále celého turnaje si doslova proklestil pár Jiří Kolář – Radek Velík. Oba hráči ze středočeského kraje sehráli vynikající turnaj. Jedinou prohru zaznamenali až ve finále celého turnaje. Postup do finále si museli Jirka s Radkem tvrdě vybojovat. Již ve skupině sehráli vyrovnaný mač s párem Luboš Švarc – Michal Mašek. Ve čtvrtfinále ale nechybělo mnoho a do finále by se Jirka s Radkem vůbec nepodívali. Čtvrtfinále s párem Petr Růžička – Ota Balage se dostalo až do zkrácené hry, kterou poměrem 7:5 pro sebe nakonec urvali Jirka s Radkem. V semifinále se pak Jirka s Radkem o výsledek mače již tolik obávat nemuseli. Ve finále nenašli Jirka s Radkem recept na úžasný tenis páru Marek Svoboda – Ota Trska. Přesto je účast ve finále takto nabitého turnaje při jejich první společné účasti u nás obrovský úspěch. Gratuluji Jirkovi s Radkem za jejich celkový výkon v celém turnaji a těším se, že je zase uvidíme na dalších našich turnajích. Krásné 3. místo obsadil v turnaji pár Patrik Kubín – Martin Kec. Oba borci hráli v tomto složení náš turnaj zcela poprvé a vedli si velmi dobře. První zápasy Patrikovi s Martinem nevyšly úplně podle jejich představ. Jako jediný pár ale ve skupině dokázal dotlačit zápas s později nejlepším párem celého turnaje Marek Svoboda – Ota Trska až do zkrácené hry. Po úvodních 3 porážkách ve skupině se Patrik s Martinem konečně dočkali 1. výhry. V osmifinále pak následně vyřadili nasazený pár Luboš Švarc – Michal Mašek a ve čtvrtfinále další velmi kvalitní pár Pavel Pekárek – Daniel Kosťun. V semifinále narazili Patrik s Martinem opět na pár Marek Svoboda – Ota Trska. Druhý zápas v play off ale nebyl ani zdaleka tak vyrovnaný jako v základní skupině. Mára s Otou se pro Patrika s Martinem v semifinále turnaje ukázali jako soupeř, kterému momentálně nesvedli více vzdorovat. Patrik s Martinem ale dokázali v zápase o 3. místo porazit pár Štěpán Skrbek – David Gregor a turnaj zakončit vítězným mačem. Patrik s Martinem si zaslouží velké poděkování za celý turnaj, protože se jejich souhra zápas od zápasu neustále zlepšovala a pokud budou v tomto složení nastupovat i do dalších turnajů, tak se jejich soupeři mají na co těšit. Semifinále turnaje si zahrál pár Štěpán Skrbek – David Gregor. Pro oba borce to byl první společný turnaj s tím, že se dokázali dostat mezi 4 nejlepší páry celého turnaje.

V těžké 5tičlenné skupině vyhráli 2 zápasy a 2 prohry zaznamenali až po velkém boji. V osmifinále i ve čtvrtfinále si Štěpán s Davidem se svými soupeři poradili s velkým přehledem. V semifinále ale jako by oběma hráčům došly síly a proti páru Jiří Kolář – Radek Velík vyhráli jen 1 game. Ani v zápase o 3. místo se Štěpánovi s Davidem nevedlo o mnoho lépe. Postup do semifinále takto těžkého a nabitého turnaje je i tak obrovský úspěch a získané body do deblového žebříčku jsou velmi vysoké. Štěpánovi dala účast v semifinále šanci útočit dokonce na pozice v TOP 3 v deblovém žebříčku jednotlivců. Ve čtvrtfinále turnaje si zahrály páry Petr Růžička – Ota Balage, Aleš Radoňský – Saša Vítek, Vladimír Pulkrábek – Jiří Flégl a Pavel Pekárek – Daniel Kosťun. Nejblíže k postupu semifinále měl pár Petr Růžička – Ota Balage. S párem Jiří Kolář – Radek Velík prohráli postup mezi 4 nejlepší páry až po obrovské bitvě ve zkrácené hře poměrem 5:7. Nechybělo mnoho, a byli to Péťa s Otou, kdo by si zahráli o věcné ceny a velké body do deblového žebříčku. Ostatní čtvrtfinálové páry prokázaly velkou kvalitu. Dostat se mezi 8 nejlepší párů je vždy velké ocenění kvality páru. Na dalších turnajích mohou tyto páry znovu útočit na nejvyšší mety. Např. pár Aleš Radoňský – Saša Vítek si v této sezóně zahráli i ve finále. Konkurence a kvalita párů je tak vysoká, že ne vždy se podaří jednotlivým hráčům a párům opakovaně bojovat o nejvyšší pozice.

Pro 5 párů, které se nedostaly mezi 8 nejlepších párů jsme tradičně uspořádali dolního pavouka. V jediném čtvrtfinále tohoto pavouka neuspěl pár Jiří Brychta – Zbyněk Týn, když si postup do semifinále prohráli s párem Jan Kosťun – Luboš Skalka až ve zkrácené hře, když nevyužili 3 mečboly. To je velká škoda, ale zároveň ukázka vyrovnanosti párů také v dolním pavouku. Jirka se Zbyňkem se v našem mužském deblovém turnaji objevili po velmi dlouhé době a herní přestávka byla v prvních zápasech turnaje znát. Oba hráči se ale postupem času každým dalším zápasem zlepšovali, až se jim téměř podařilo postoupit mezi 4 nejlepší páry dolního pavouka. Je vidět, že Jirka i Zbyněk mají ve své hře velký potenciál pro další růst výkonnosti, jen je potřeba, aby na naše turnaje chodili hrát pravidelně. V dolním pavouku se nejlépe vedlo páru Luboš Švarc – Michal Mašek. Vyhrát semifinále a finále ale nebylo pro Luboše s Míšo nijak snadné.

Už v semifinále museli Luboš s Míšou hodně moc bojovat s párem Libor Pecina – Denis Mašek. Zápas dospěl až do zkrácené hry, kdy se koncovka více vydařila Lubošovi s Míšou. Ani ve finále to Luboš s Míšou neměli lehké, kdy po velkém boji poměrem 6:4 porazili pár Jan Kosťun – Luboš Skalka. Výhra dolního pavouka tak přinesla Lubošovi s Míšou nejen 100 bodů do deblového žebříčku, ale také Lubošovi s Míšou ukázala, že v tomto složení mohou velmi úspěšně bojovat s každým soupeřem. Ve finále dolního pavouka si zahráli sympaťáci Jan Kosťun – Luboš Skalka. Oba velcí pohodáři sehráli velmi povedený turnaj.

Ve všech zápasech nechali Honza s Lubošem doslova vše, co v nich bylo. V dolním pavouku dokázali ve zkrácené hře zdolat pár Jiří Brychta – Zbyněk Týn a v semifinále porazit pár René Janků – Zdeněk Hruška. Oba borci si zaslouží velkou pochvalu za celý turnaj a za skvělý přístup k celému turnaji. Děkuji Honzovi s Lubošem za jejich přínos k celému turnaji a těším se, že je uvidím na dalších turnajích. Konečné 3. místo v dolním pavouku obsadil pár René Janků – Zdeněk Hruška. Renda se Zdendou nezačali turnaj úplně dobře. Postupně se ale zlepšovali a svým soupeřům začali postupně silně vzdorovat. V dolním pavouku hrálo jen 5 párů a tak Zdenda s Rendou šli rovnou do semifinále, kde nevyzráli na pár Jan Kosťun – Luboš Skalka. Turnaj ale zakončili nakonec vítězně, kdy v zápase o 3. místo přehráli pár Libor Pecina – Denis Mašek. Renda se Zdendou si zaslouží velkou a ještě větší pochvalu za výkon v celém turnaji, protože v každém mači bojovali ze všech svých sil. Soupeři byli po herní stránce o něco lepší, ale ne zase o tolik, aby se jim Renda se Zdendou v dalších turnajích nedokázali více postavit. Věřím, že Rendu i Zdendu budeme vídat v našich turnajích i nadále, protože oba rozhodně patří do naší tenisové rodiny a oba jsou to super parťáci do nepohody.

Semifinále dolního pavouka si zahrál pár Libor Pecina – Denis Mašek. Oba borci se dali dohromady až 2 dny před turnajem. Oba si ale po lidské stránce sedli vedli dobře. V turnaji sehráli několik velmi pěkných zápasů, kdy jen trocha štěstí chyběla, aby Libor s Denisem vyhráli mač. Velmi pěkné zápasy sehráli Libor s Denisem např. s páry Vladimír Pulkrábek – Jiří Flégl ve skupině – prohra 4:6. Těžce zatápěli v osmifinále páru Aleš Radoňský – Saša Vítek, kdy svoje soupeře řádně prohnali a padli až po boji výsledkem 4:6. V semifinále dolního pavouka, kam postoupili díky malému počtu párů bez boje se dostali až do zkrácené hry s párem Luboš Švarc – Michal Mašek. V zápase o 3. místo v dolním pavouku pak bojovali a vzdorovali páru René Janků – Zdeněk Hruška. Celkově sice turnaj bez vyhraného mače, ale s příslibem do budoucnosti, kdy se oba borci mohu dále jen zlepšovat. Denis Mašek se ukázal jako velký tenisový talent a pokud bude mít trpělivost a chuť do dalších zápasů, určitě se jeho herní úroveň posune na vyšší levely. Libor Pecina je také výborný hráč, který potřebuje někdy jen trochu více herního štěstí, aby dosáhl na lepší výsledky. Oba borci mají velký potenciál pro další tenisový růst. Těším se na jejich další účast v turnajích.

Závěrem bych rád poděkoval všem 13 párům za jejich vzorný přístup k turnaji, pohodu a přátelskou atmosféru. Děkuji Vám všem za to, jak jsme celý turnaj zvládli a jak jsme si udělali hezký sobotní den. Děkuji také Věrce Brůžkové a vedoucí baru paní Lucce Synkové za vzorné zajištění obsluhy a velké podpory pro celkovou atmosféru turnaje. Věrka je již pevnou součástí naší tenisové party a bez ní by to zkrátka nešlo. Poděkovat chci také hráčům, kteří ze zdravotních nebo pracovních důvodů nemohli na turnaji startovat a přesto se přišli podívat. Jirka Procházka a také Pavel Kosťun tímto ukázali, že jsou nejen pevnou součástí naší tenisové party, ale že jsou to stejně jako řada jiných hráčů skuteční srdcaři spolku Tenisová rodina.

Do konce halové sezóny 2022/2023 nám zbývá sehrát už jen 5 turnajů. Již následující sobotu 18. února pořádáme v tenisové hale v České Lípě první čistě ženský debl. Čeká nás vážně pěkný turnaj s účastí mnoha žen, které si užijí svůj vlastní turnaj. Do konce halové sezóny sehrajeme ještě 2x turnaj smíšených párů, 1x mužský singl a 1x mužský debl. Přijďte si do haly určitě zahrát. Rádi vás tu vždy uvidíme.

Už jsme začali chystat také jarní a letní sezónu 2023. Brzy dáme do provozu také naše nové akční webové stránky. Letošní rok se mají rekreační hráči a hráčky rozhodně na co těšit. Sledujte naše stránky www.tennisfamilly.com, kde se všechno dozvíte. Těším se se na vaši účast a na pohodu, kterou si na našich turnajích společně vytvoříme.

Zdeněk Hykš - Tenisová rodina, spolek