V sobotu 20. května jsme v krásném a naprosto vzorně připraveném tenisovém areálu v Novém Boru odehráli úžasný turnaj za účasti 12 smíšených párů z několika krajů a hlavního města Prahy.

Spolek Tenisová rodina pořádal v Novém Boru turnaj ve smíšené čtyřhře. | Foto: Tenisová rodina

Turnaj se nám podařil více než jen na jedničku, protože díky skvělému jídlu a úžasně připravenému areálu pod vedením správce Ivana Zelenky a jeho týmu, jsme si připadali jako profi hráči na turnaji organizace ATP nebo WTA. Areál v Novém Boru má svoje kouzlo díky tomu, že se nachází v prostoru městského koupaliště. Areál je oddělený od města a je umístěný do přírody a do klidného a tichého prostředí. Každý rok se areál vylepšuje a již nyní nabízí vše co je potřeba k tomu, abychom v něm mohli pořádat takto pěkné a veselé turnaje.

Turnaj jsme odehráli celý a zakončili ho stylově oslavou a malou diskotékou za přítomnosti především domácích novoborských párů. Co se týká zajištění zázemí na náš turnaj, tak si Ivan Zelenka a jeho tým zaslouží obrovskou pochvalu a doslova klobouček dolů. V nabídce bylo vše, co si jen hráči mohou přát. Sladké pečivo, horké párky, grilovaná kuřata, steaky, saláty a ovoce. Stylovější turnaj už jsme těžko mohli mít. Důležitá byla také tradiční vstřícnost a ochota personálu udělat vše pro úspěch turnaje. Hráči a hráčky měli doslova domácí servis, kdy se v areálu po dobu turnaje cítili jako doma.

Rád bych také poděkoval všem 12 smíšeným párům, které k nám jezdí z často dost velkých vzdáleností. Jsme rádi, že jsme jim mohli nabídnout takto skvěle zajištěný turnaj a udělat pro ně maximum. V sobotu jsme si užili krásný den i turnaj a za to patří dík všem, co se v areálu v sobotu objevili. V průběhu turnaje se v areálu objevovali různí fanoušci a fanynky od jednotlivých hráčů a hráček. Přišli také členové tenisové rodiny, kteří sice nemohli hrát, ale chtěli být s námi a zafandit. Z hráčů a členů tenisové rodiny se v areálu v roli fanoušků postupně objevili Petr Správka, Deny Sudek, Renda Janků a Marcel Novák + fanynka i hráčka Zdeňka Slavíková. Také Mára Svoboda měl tradiční podporu v přítomnosti rodiny.

Na turnaj i s dětmi dorazili Patrik Vraspír a Nikol Porazilová a svoje děti na turnaji měli také Ivana Schwarzová a manželé Pulkrábkovi. Sobotní turnaj v Novém Boru ukázal, že jsme již skutečná tenisová rodina a že si umíme spolu nejen zahrát tenis, ale vzájemně si vyhovět, dobře pokecat a věnovat se i dětem, kteří s námi tráví volný čas po dobu turnaje. Jsem moc rád, jak se celý turnaj v Novém Boru vydařil a je to zároveň ta nejlepší pozvánka na další naše turnaje v rámci jarní a letní sezóny 2023.

Po sportovní stránce měl turnaj vysokou úroveň. Celá řada zápasů měla vyrovnaný průběh. Pouze 1 odehraný zápas skončil výsledkem 6:0. Turnaj se neobešel bez zápasů končících až ve zkrácené hře a hodně zápasů skončilo výsledkem 6:4 nebo 6:3. Celý turnaj vyhrál pár Marek Svoboda – Zuzka Šimánková, který jako jediný nepoznal hořkost porážky. Mára se Zuzkou spolu sehráli první turnaj a hned najeli na vítěznou vlnu. Již ve skupině řádili jako tajfun, když postupně porazili 3 silné páry mj. Např. duo Daniel Bednář – Šárka Melicherčíková.

V pavouku play off se Mára se Zuzkou kvalifikovali jako vítězové skupiny přímo do čtvrtfinále a mohly dále spřádat plány vyřazovací mače. A povedlo se jim to náramně, protože zvládli vyhrát další 3 mače. Navíc způsobem, kdy přes kvalitní a odhodlaný odpor jejich soupeřů ani v jednom případě nepřipustili Mára se Zuzkou jakékoliv komplikace a svým soupeřům doslova nedali šanci. Na první společný turnaj je takový výkon obdivuhodný a Márovi se Zuzkou patří velká gratulace za tak skvělý výkon. Mára se Zuzkou díky tomu, že se jedná o 1. jarní a letní smíšenku se ujali vedení také v žebříčku smíšených párů a budou si ho držet až do soboty 24.6.2023, kdy se ve Starých Splavech hraje druhá venkovní smíšenka.

Krásné 2. místo obsadil pár Pavel Leden – Lenka Fleklová. Oba vysoce kvalitní tenisté si sedli nejen po herní, ale i po lidské stránce. V zápasech vzorně spolupracovali a vzájemně se doplňovali. V turnaji porazili všechny svoje soupeře s výjimkou páru Marek Svoboda – Zuzka Šimánková, na který nenašli recept jak v základní skupině, tak ve finále. Pavel s Lenkou cestu do finále neměli snadnou. Již ve čtvrtfinále museli podstoupit zkrácenou hru proti páru Patrik Vraspír – Nikol Porazilová. V semifinále jim skrečoval pár Michal Mašek – Zuzana Bláhová. Ve finále si ale zahráli zaslouženě a v průběžném pořadí v rámci venkovní sezóny si pro sebe uzmuli 2. místo a na dalším turnaji budou patřit mezi nasazené páry.

Krásné 3. místo si v turnaji vybojoval pár Daniel Bednář – Šárka Melicherčíková. Oba manželé spolu hrají moc rádi a na jejich výkonu je to znát. Měli těžkou skupinu, ve které nevyzráli na oba později finálové páry. Do semifinále turnaje si Dan se Šárkou proklestili cestu až z osmifinále, kde vyřadili silný pár Antonín Slavík – Jitka Doutnáčová. Ve čtvrtfinále si Dan se Šárkou užili zkrácenou hru s párem Vláďa Pulkrábek – Markéta Správková. Po velkém boji se Dan se Šárkou nakonec dostali do semifinále, kde stejně jako ve skupině podlehli později nejlepšímu páru celého turnaje Markovi Svobodovi se Zuzkou Šimánkovou. Do zápasu o 3. místo nakonec nemuseli nastoupit, protože pár Michal Mašek – Zuzka Bláhová svoji účast v závěrečných bojích turnaje skrečoval. Je to škoda, protože se pár Michal Mašek – Zuzka Bláhová v průběhu turnaje ukázal jako velmi silný a kvalitní.

Zuzka hrála náš turnaj poprvé a vedla si skvěle. Až do semifinále prohráli Michal se Zuzkou jen 1 zápas a to v základní skupině s párem Antonín Slavík – Jitka Doutnáčová. Škoda, že po vyhraném čtvrtfinále spěchal Michal na boxerský zápas do Prahy do O2 arény a Zuzka pak bez parťáka nakonec ukončila turnaj. Chtěli jsme Zuzce zajistit náhradního parťáka a připravili pro ni Denyho Sudka. Bohužel se čekací doba na zápas trochu protáhla, a tak se Zuzka rozhodla v turnaji dále nepokračovat. I tak si ale pár Michal Mašek – Zuzka Bláhová za postup do semifinále mezi 4 nejlepší páry celého turnaje zaslouží pochvalu a poděkování za skvělý sportovní výkon. Pro další turnaj budou Michal se Zuzkou patřit mezi nasazené páry. Je jen na nich, aby tuto výhodu využili a přijeli si zahrát další naše turnaje.

Poražení čtvrtfinalisté z horního pavouka měli možnost si zahrát ještě dolního pavouka, protože díky počtu 12 párů jsme v dolním pavouku měli jen 4 páry. Ne všechny páry tuto možnost využili. Po prohře ve čtvrtfinále horního pavouka svou další účast v turnaji skrečovali páry Zdeněk Hruška – Irena Borovcová a Patrik Vraspír – Nikol Porazilová. Dolní pavouk se ale i tak odehrál a v něm si nejlépe vedl pár Vláďa Pulkrábek – Markéta Správková. Oba velcí pohodáři a sympaťáci si užili skutečně turbulentní turnaj. V základní skupině A vyhráli 2 mače, ale protože to samé se povedlo také 2 dalším párům v jejich skupině, rozhodovalo celkové skóre o jejich vítězství v základní skupině.

Ve čtvrtfinále si Vláďa s Markétou užili již druhou zkrácenou hru v turnaji, kdy jen velmi těsně podlehli páru Daniel Bednář – Šárka Melicherčíková. V dolním pavouku pak Vláďa s Markétou všechny 3 svoje soupeře zcela jasně přehráli a získali tak bonus 100 bodů do úvodního žebříčku série. Vláďu s Markétou se sluší pochválit za celý turnaj, protože v žádném mači vyloženě nepropadli a za předvedený výkon si Vláďa s Markétou zaslouží velké poděkování a klobouček dolů.

Finalistou dolního pavouka se stali velcí pohodáři a sympaťáci Jirka Flégl – Ivana Schwarzová. Ivča se do našich turnajů vrátila po očních operacích a velmi jí to prospělo. V turnaji si Jirka s Ivčou vedli velmi dobře. V základní skupině vyhráli 2 zápasy a i když šli do play off díky vyrovnanosti skupiny až ze 3. místa, rozhodně měli na další postup mezi nejlepší páry. V osmifinále ale narazili na pár Patrik Vraspír – Nikol Porazilová. A strhla se tenisová bitva, kde každou chvilku jiný pár tahal pilku. Zápas dospěl až do zkrácené hry, kdy se po jejím skončení radovali Patrik s Nikčou.

Přes vysoké kvality, které pár Jirka Flégl – Ivča Schwarzová má, se museli oba sympaťáci spokojit s dolním pavoukem. Jirka s Ivčou došli v dolním pavouku až do finále, kde si nepřišli na pár Vláďa Pulkrábek – Markéta Správková. Přesto je tento turnaj pro Jirku s Ivčou velkým příslibem do dalších akcí a již na další smíšence v sobotu 24. června ve Starých Splavech mohou Jirka s Ivčou znovu prohánět svoje soupeře a útočit na nejvyšší mety. Kvalitu na to rozhodně mají.

Konečné 3. místo v dolním pavouku obsadil pár Luboš Švarc – Lenka Pulkrábková. Také Luboš s Lenkou sehráli skvělý turnaj, kdy již v základní skupině si hned 2x zahráli zkrácenou hru s bilancí 1:1. V osmifinále si Luboš s Lenkou poradili s párem Luboš Krejča – Katka Krejčová, aby pak následně ve čtvrtfinále horního pavouka nestačili na pár Marek Svoboda – Zuzka Šimánková. V semifinále dolního pavouka se Luboš s Lenkou nepopasovali s párem Vláďa Pulkrábek – Markéta Správková. V zápase o 3. místo nemuseli hrát, protože pár Filip Havlas – Blanka Bílková do tohoto mače již nenastoupil.

Přesto mohou Luboš s Lenkou turnaj hodnotit pozitivně, protože ukázali velkou sílu a psychickou odolnost. Soupeři to nemají s tímto párem nijak lehké. Naopak. Soupeři to mají s párem Luboš Švarc – Lenka Pulkrábková velmi těžké. Luboš s Lenkou jsou velcí bojovníci a pokud již prohrají, tak jejich přemožitel musí mít hodně vysoké herní kvality. Těším se na další účast Luboše s Lenkou a moc jim přeji o hodně více sportovního štěstí, které tento pár nutně potřebuje, aby si zahrál konečně o nejvyšší mety. Kvalitu na to určitě mají.

Velmi dobrý výkon v turnaji předvedli semifinalisté dolního pavouka Filip Havlas – Blanka Bílková. Oba pohodáři a velcí sympaťáci se spolu dali dohromady na halových turnajích a od té doby hrají spolu čím dál lepší turnaje. Herní úroveň páru jde pořád nahoru a zlepšují se každým dalším odehraným zápasem. Ve skupině vyhráli 1 zápas, ale díky vyrovnanosti skupiny a lepšímu vzájemnému zápasu obsadili nakonec 3. místo ve skupině. V osmifinále si Filip s Blankou nepřišli na pár Zdeněk Hruška – Irena Borovcová. Tato prohra poslala Filipa s Blankou do dolního pavouka. V semifinále dolního pavouka pak Filip s Blankou prohráli po boji s párem Jiří Flégl – Ivča Schwarzová. Do zápasu o 3. místo následně Filip s Blankou nenastoupili. Celkově se ale Filipovi s Blankou dařilo velmi dobře a všem svým soupeřům dokázali v zápasech silně zatápět. Věřím tomuto páru, že jeho křivka výkonnosti se bude neustále zvedat směrem nahoru a je jen otázkou času, kdy se Filip s Blankou začnou prosazovat mezi elitní páry.

V turnaji je potřeba ještě pochválit páry Zdeněk Hruška – Irena Borovcová, Antonín Slavík – Jitka Doutnáčová a Luboš Krejča – Katka Krejčová. Všechny tyto páry předváděly na turnaji to nejlepší, co uměly. Škoda, že se těmto 3 sympatickým párům nepodařilo prosadit se mezi nejlepší páry turnaje. Ne vždy se Vám vaše snaha vrátí v podobě vyhraných zápasů. Někdy stačí i několik nešťastně prohraných výměn v důležitých stavech a zápas nevyhrajete. Všechny 3 tyto páry rozhodně mají na to, aby v dalších turnajích znovu útočili na mnohem lepší výsledky. Je to jen otázkou času, kdy se více prosadí. Věřím, že si tyto 3 páry přijdou zahrát další naše turnaje. Rozhodně v turnaji nezklamaly a jejich soupeři se příště rozhodně mají na co těšit.

Závěrem se sluší poděkovat všem 12 párům, Ivanovi Zelenkovi a jeho týmu a také všem ostatním příchozím, ať už z řad hráčů a hráček tenisové rodiny nebo zástupu fanoušků a fanynek. Byla to fantastická sobota a velká pohoda. Moc jsme si to v Novém Boru užili a rozhodně máme na co vzpomínat. Další naše turnaje budou následovat v měsíci červnu. V sobotu 3. června pořádáme ve Starých Splavech turnaj Čtyřhra muži a v sobotu 24. června pak opět ve Starých Splavech druhou smíšenku.

Sledujte naše webové stránky www.tenisovarodinaspolek.com. A přijďte si zahrát naše turnaje a přidejte se do naší velké tenisové party, tenisové rodiny. U nás si hodně zahrajete a poznáte tu řadu skvělých lidí se kterými si rozhodně budete mít co říct. Těším se na Vás všechny, přijďte si zahrát, přijďte mezi nás! Těšíme se na každého z vás.

Zdeněk Hykš, předseda spolku Tenisová rodina