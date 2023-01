Konkurence mezi hráči byla obrovská a vyrovnanost jednotlivých zápasů nevídaná. Hráči se v turnaji vydali ze všech svých fyzických sil. Díky této vyrovnanosti se nám turnaj protáhl až do 22:30 hodin. Stálo to ale za to. Velké poděkování a ocenění zaslouží oba Pavlové Lednové. Na vlastní náklady zajistili a přivezli hráčům fantastické občerstvení ve formě úžasné bramborové polévky, dále vařený ovar, maďarský guláš a řízky. Bylo to moc pěkné gesto vůči hráčům, protože tak vynikající občerstvení na turnaji výrazně zvedlo jejich spokojenost. Věrka Brůžková z tenisové restaurace navíc hráčům připravila vynikající obložené bagety a také sladké kremrole. Jsem moc rád, že jsme mohli hráčům nabídnout takto úžasně připravené občerstvení.

Pochválit chci mimořádně také hráče Jirku Šestáka, který na turnaj dorazil s celou svojí rodinou – manželkou a dvěma moc milými dcerkami. Jirka si tak dopředu zajistil početný fanouškovský doprovod. Jsem rád, když na turnaj dorazí za hráči jejich rodinní příslušníci nebo přítelkyně. Holky s námi strávily celý turnaj a dodávaly tatínkovi velkou morální podporu, kterou Jirka pak zužitkoval vybojovanou medailí za postup do semifinále dolního pavouka. Turnaje spolku Tenisová rodina organizujeme nejen jako zápasovou a herní konfrontaci mezi hráči, ale jako vítanou společenskou událost. V průběhu turnaje za hráči do haly dorazilo početné množství fanoušků, fanynek a rodinných příslušníků. Na turnaji dlouhou dobu pobýval např. Luboš Švarc, který pravidelně hraje naše deblové turnaje. Podívat se na turnaj přišli také Pavel Kosťun se synkem a mnoho dalších lidí.

Jsem moc rád, že tyto naše turnaje velkou měrou přispívají k tomu, že spojují a dávají dohromady lidi, ať už je to díky tenisovým zápasům nebo díky fandění. Např. David Gregor měl v hale manželku i synka Davida, který naprosto nekompromisně požadoval po tatínkovi zlatou medaili. Vyfotili jsme proto malého Davida se zlatou medailí na krku. Tatínek se na turnaji snažil co to šlo a bojoval do roztrhání těla, aby synkovi medaili vybojoval. Sice nebyla nakonec zlatá, ale velká stříbrná medaile i tak udělala malému Davidovi velkou radost. Je to skvělý pocit pro každého organizátora, když vidíte, jakou pohodu na turnaji mezi sebou hráči vytvoří, jak si celý turnaj užívají a jak např. společně sledují sportovní přenosy nebo se vesele navzájem popichují, když hodnotní svoje výkony na kurtech. Celkově to byla super sobota.

Po sportovní stránce měl turnaj nevídaně vysokou úroveň. Hráli jsme plnohodnotné sety i s výhodami a za stavu 6:6 se hrál tie break. Nejlepším hráčem celého turnaje, který jako jediný dokázal vyhrát 7 zápasů se 7 různými soupeři, se stal nováček našich turnajů, ale evidentně zkušený a super kvalitní hráč David Tůma. V základní skupině i v osmifinále neměl David větší potíže a svoje soupeře v pohodě přehrál. Po postupu do čtvrtfinále čekal Davida skutečně velký zápas a to s Markem Svobodou. Marek donutil Davida v tomto mači vydat se ze všech sil, a vytáhnout všechny trumfy. Mára se postupem času rozehrál do velké formy a ve čtvrtfinále to chtěl prodat. Bitva to byla obrovská a stav zápasu dlouho hodně vyrovnaný. Koncovku ale pro sebe nakonec lépe zvládl David a díky výhře 7:5 postoupil do bojů o celkové vítězství v celém turnaji.

Ani v semifinále neměl David s Petrem Bartoníčkem snadnou práci. Dokázal ale nakonec i tento zápas poměrem 6:4 vyhrát. Postup do finále takto nabitého turnaje je vždy obrovský úspěch. Ve finále si David nakonec velmi dobře poradil s Davidem Gregorem a celý turnaj vyhrál. Gratuluji Davidovi k velkému úspěchu a k výhře turnaje, který měl naplněnou maximální možnou kapacitu. David se tak ujal vedení v novém mužském singlovém žebříčku a se ziskem 515 bodů obsadil průběžné 1. místo.

Do finále celého turnaje postoupil David Gregor. Velký bojovník a také sympaťák, který nenechá soupeřům zadarmo jediný míč. A na turnaji to plně ukázal. David Gregor stejně jako jeho finálový přemožitel David Tůma vyhrál bez prohry svoji skupinu, i když v ní musel hodně bojovat s Petrem Bartoníčkem, aby se nakonec radoval z výhry 7:5. Až do semifinále neměl David větší problém a zcela jasně se probojoval mezi 4 nejlepší hráče celého turnaje. V souboji o postup do finále narazil David na dalšího srdcaře a tenisového válečníka Martina Jeřábka. A narazila kosa na kámen.

Martin Jeřábek se do semifinálového mače obul s veškerou svojí energií a ze začátku Davida doslova válcoval. Martin se dostal do vedení 5:1 na gamy a už v duchu začal přemýšlet o svém finálovém soupeři. Za stavu 1:5 si David uvědomil, že svému synkovi slíbil před zápasy play off zlatou medaili. A najednou stál na kurtu zcela jiný David. Plný odhodlání a chuti nenechat se snadno porazit nastartoval David fantastickou stíhací jízdu. David se nadechl k neskutečné hře a výkonu a ze stavu 1:5 otočil celý zápas na konečných 7:5 ve svůj prospěch. Davida tento neskutečný obrat stál hodně fyzických sil. Chyběly mu pak ve finále, kde už na Davida Tůmu nenašel protihru. Přesto je postup do finále v takto těžké konkurenci pro Davida velký úspěch a zaslouží si za to velkou pochvalu.

Krásné celkové 3. místo v turnaji obsadil Petr Bartoníček. Cesta Péti mezi 4 nejlepší hráče byla velmi náročná. S Davidem Gregorem prohrál 5:7 a Luboše Kvapila udolal až ve zkrácené hře výsledkem 7:6. V osmifinále a ve čtvrtfinále si Péťa se svými soupeři poradil celkem v pohodě. Měl ale smůlu, že v osmifinále narazil na později nejlepšího hráče celého turnaje Davida Tůmu a i přes statečný odpor si Péťa finále turnaje nakonec nezahrál. V zápase o 3. místo si ale Péťa spravil chuť a porazil Martina Jeřábka. Péťa si tak vybojoval velkou bronzovou medaili a v úvodním pořadí mužského singlového žebříčku obsadil krásné 3. místo. Péťa Bartoníček tak v turnaji prohrál jen 2 mače ze 7 odehraných a to s oběma finalisty celého turnaje. Díky moc Péťovi za jeho výkony a přínos k celému turnaji.

Semifinalistou turnaje se stal obrovský bojovník a také sympaťák Martin Jeřábek. Na Martinovi je úžasné, že kdykoliv je součástí našeho turnaje, vždy si Martin s sebou přibalí na cestu skvělou náladu a hodně pozitivní energie. Martin má velký vliv na celkovou atmosféru turnaje a je to naprosto jedinečný borec, který umí nejen skvěle hrát tenis, ale také patří mezi základní stavební kameny naší velké tenisové party – tenisové rodiny. V turnaji si Martin nevedl vůbec špatně. Naopak, hrál skvělý tenis a chybělo pár míčků, aby se Martin probojoval až do finále celého turnaje. Ve skupině Martin obsadil 2. místo za Davidem Tůmou. V osmifinále se Martin dlouho nezdržoval. Ve čtvrtfinále narazil Martin na Daniela Kosťuna, který před turnajem patřil mezi velké favority na celkové vítězství. Martin ale Dana zaskočil super kvalitní hrou plnou pěkných a nečekaných úderů. Martin se dostal do vedení 5:1 a směřoval k postupu do semifinále. Za tohoto stavu se ale Daniel Kosťun nadechl k velkému odporu a snížil na 3:5. Bohužel ale Dan následně prohrál svůj servis a Martin se tak probojoval mezi 4 nejlepší hráče celého turnaje.

Také v semifinále vedl Martin v zápase s Davidem Gregorem 5:1. Nakonec ale do finále nepostoupil, protože za stavu 5:1 nechal Davida nastartovat velkou stíhací jízdu a najednou neměl Martin protihru. Pokud v zápase vedete tak jasným rozdílem a nedotáhnete mač do vítězného konce, vždy to s psychikou hráče zamává. Martin pak v zápase o 3. místo nedokázal více vzdorovat Péťovi Bartoníčkovi podlehl výsledkem 2:6. Přesto je postup mezi 4 nejlepší hráče ze 16 přihlášených borců velký úspěch pro Martina Jeřábka a potvrzením jeho vysokých herních kvalit.

Do čtvrtfinále mezi 8 nejlepších hráčů postoupili borci Filip Havlas, Daniel Kosťun, Pavel Zemanec, a Marek Svoboda. Všichni tito 4 borci prokázali na turnaji svoje nesporně vysoké herní kvality. Zejména Marek Svoboda nebyl daleko k postupu do semifinále, kdy jako jediný hráč na turnaji dokázal na nejlepšího hráče Davida Tůmu vyhrát 5 gamů v setu a donutit ho k co nejlepšímu výkonu. Děkuji všem čtvrtfinalistům za jejich výkony a za potvrzení svých vysokých herních kvalit. V rámci halové sezóny budeme pořádat ještě jeden singlový turnaj a na něm můžou tito borci znovu útočit na nejvyšší mety.

V našich turnajích tradičně organizujeme pro hráče, kteří se nedostali mezi turnajovou elitu také dolního pavouka play off. V něm si nejlépe vedl Pavel Leden starší, který v turnaji prohrál jen 2 zápasy. V základní skupině s Markem Svobodou a v osmifinále s Filipem Havlasem. Dolního pavouka pak Pavel Leden vyhrál velmi jistě a žádný jeho soupeř nedonutil Pavla bát se o výsledek mače. Gratuluji Pavlovi k výhře dolního pavouka a k zisku 110 bodů do žebříčku turnaje. Pavlovi děkuji také za významnou pomoc se zajištěním super kvalitního jídla na náš turnaj a za jeho celkový přínos na celkovou atmosféru turnaje.

Finále dolního pavouka si zahrál Luboš Kvapil. V základní skupině ani v osmifinále play off nezískal Luboš žádný tenisový skalp, i když k němu měl blízko v základní skupině s Petrem Bartoníčkem, kdy prohrál až ve zkrácené hře. V dolním pavouku měl jít Luboš na Mariana Kerna. Nakonec ale Luboš hrál čtvrtfinále s Pavlem Lednem mladším, který v pavouku nahradil skrečujícího Mariana. Využili jsme možnost nahradit Mariana hráčem Pavlem Lednem mladším, protože jsme nechtěli Luboše připravit o turnajový mač v play off. Luboš tak dokázal přes Pavla Ledna mladšího postoupit do semifinále a ani v něm se dlouho nezdržel, kdy ve velké pohodě přehrál Jirku Šestáka. Ve finále ale pak Luboš nestačil na Pavla Ledna staršího. Přesto si Luboš vybojoval krásnou stříbrnou medaili a turnaj může označit za úspěšný.

Konečné 3. místo v dolním pavouku si vybojoval Jiří Brychta. Jirka si po dlouhé době přišel zahrát náš turnaj a rozhodně nezklamal. Ve skupině vyhrál 1 zápas s tím, že zbývající 2 mače prohrál až po velkém boji. V osmifinále Jirka nevyzrál na Martina Jeřábka. Ve čtvrtfinále dolního pavouka ale přehrál Tomáše Hovorku. V semifinále dolního pavouka zahrál Jirka velmi kvalitní hru, přesto si na Pavla Ledna staršího nepřišel. Jirka ale zakončil turnaj vítězně v zápase s Jirkou Šestákem. Kvalita hry Jirky Brychty se každým turnajem neustále zvyšuje. Jirka bude velmi brzy patřit mezi postrach všech favoritů. Díky moc Jirko za skvělé výkony a pohodu, kterou jsi na turnaj přinesl.

V semifinále dolního pavouka si zahrál Jirka Šesták. Jirka na turnaj přijel s celou svojí rodinou a ukázalo se to jako skvělý tah. Manželka Jirky i jejich dcery tatínka vehementně a poctivě povzbuzovaly a chodili i na lavičku na kurty, aby Jirkovi dodávaly co nejvíce energie. Jirka dlouho nevyhrál na turnaji mač. Po herní stránce dokázal Jirka určitě konkurovat. Aktuální herní forma soupeřů Jirky ale byla o něco vyšší. Jirka se v osmifinále nepopasoval s Pavlem Zemancem. Ve čtvrtfinále dolního pavouka ale Jirka dokázal vyřadit Honzu Kosťuna a po velkém boji postoupit do bojů o medaile v dolním pavouku. Poslední zápas na turnaji v boji o 3. místo sice Jirka nevyhrál, přesto udělal svým holkám radost tím, že vybojoval medaili, kterou po něm vyžadovaly. Na cestu domů si tak odvezli pěknou věcnou cenu.

Čtvrtfinále dolního pavouka si zahráli Martin Kubát, Tomáš Hovorka, Jan Kosťun a Pavel Leden mladší. Děkuji těmto hráčům za jejich výkony a i když se neprobojovali do bojů o medaile, na turnaji rozhodně nebyli do počtu. Také tito hráči bojovali ze všech sil o každý míč a někdy jen trocha smůly jim nedopřála o dost lepší výsledky. Všichni tito hráči mají na to, aby se dále zlepšovali a na dalších turnajích hráli o daleko lepší výsledky. Pochvalu si zaslouží také účastník turnaje Marian Kern. Marian hrál ve skupině velmi dobře, když dokázal vyhrát 2 ze 3 zápasů. V osmifinále se ale nedostal přes Marka Svobodu a protože svojí přítelkyni slíbil, že bude v 19:00 hodin po jejím boku na plese, tak zbytek turnaje skrečoval. V pavouku pak místo něj nastoupil Pavel Leden mladší, který ale s Lubošem Kvapilem prohrál.

Všem ostatním fanouškům, fanynkám a všem rodinnými příslušníkům děkuji za to, že jste na turnaji byli společně s námi a také vy jste přispěli k úspěchu celého turnaje. Poděkovat je potřeba také ženám v recepci tenisové haly za vstřícný a velmi přátelský přístup. Závěrem chci pozvat všechny rekreační tenisty a tenistky, aby neváhali a přidali se do našich turnajů. Stanete se součástí velké tenisové a velmi pohodové tenisové party, tenisové rodiny. Užijete si prima mače, poznáte řadu nových soupeřů a soupeřek, navážete nové přátelské vztahy a odpočinete si od každodenních starostí. A ještě jedna důležitá věc. V letošním roce 2023 chystáme na jaro a léto pro vás rekreační hráče a hráčky mnoho pozitivních novinek včetně letní velké výpravy pod názvem Expedice Scuol 2023. Rozhodně sledujte naše webové stránky www.tennisfamilly.com. Najdete zde všechny informace.

Zdeněk Hykš, předseda spolku Tenisová rodina