FOTO: Růžové město. Ulice České Lípy zdobí rozkvetlé sakury

Čtenář reportér Čtenář

Každý rok v květnu na chvíli ozdobí ulice České Lípy kvetoucí sakury. Je to jeden z nejkrásnějších symbolů jara, který však rychle uplyne a proto stojí za to ho uchovat alespoň ve fotografii, tak jak to udělala Kateřina Radilová. Děkujeme!

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

V ulicích České Lípy rozkvetly sakury. | Foto: Kateřina Radilová