Do Jablonného se sjelo na patnáct párů, z toho jeden z polského města Bogatyna kousek od hranic. Je skvělé, že se nám v červenci podařilo uspořádat hned čtyři mužské deblové turnaje ve čtyřech různých tenisových areálech, všechny turnaje jsme měli plně obsazené. Jsme moc rádi, že hráči mají o naše turnaje zájem. V průběhu série se zde vytvořila opravdu skvělá parta hráčů. Je to vidět na tom, jak se hráči při příchodu na turnaj mezi sebou vítají a jak si užívají společně strávený čas. V případě potřeby borci spolupracují např. při lajnování nebo kropení kurtů. Mezi hráči se utvořily již velmi silné přátelské vztahy. Dokázali jsme vytvořit silnou skupinu hráčů, která chodí na naše turnaje pravidelně a nevynechá jedinou příležitost si zahrát.

Na každém turnaji se vždy objeví i několik nových hráčů. Velmi rychle je ale pohltí úžasná atmosféra turnaje a po jeho skončení jsou nováčci vždy ochotní přijet na další akce a pravidelně se pak vrací.

Velkou výhodou pro hráče je skutečně pestrá nabídka turnajů. Pořádáme turnaje jak v areálech se třemi kurty, kam můžeme vzít jen šestnáct párů, tak turnaje ve větších areálech se čtyřmi, pěti nebo osmi kurty, kam můžeme přijmout i více jak dvacet párů na jeden turnaj. V nabídce máme jak Open turnaje, tak turnaje s bodováním Masters, grandslamový turnaj a závěrečný Turnaj Mistrů. Série Tenis Family Tour tak trochu napodobuje profi turnaje ATP, kde hráči na každém turnaji sbírají body do žebříčku a bojují o co nejlepší postavení v pořadí série. Po posledním turnaji v rámci série se pak vyhlásí dest nejlepších párů a deset nejlepších jednotlivců, pro které připravíme i drobné věcné ceny.

Turnaj v Jablonném v Podještědí přidal další úspěšnou akci a výraznou měrou přispěl k další propagaci našich turnajů a vlastního areálu. Mnozí hráči byli v areálu poprvé. Areál ale všechny hráče přivítal doslova s otevřenou náručí. Hráči měli připravené skvělé podmínky pro své zápasy, mnoho dobrého jídla a občerstvení.

Terasa v horní části areálu byla téměř po celý turnaj plná, hráči z terasy viděli na celý areál a mohli si tak navzájem fandit. Skvělou práci v organizaci odvedli slečna Stela a mladíci Jakub Mádlo a Dan Stádník. Všem těmto mladým lidem moc děkuji za skutečně vzorný přístup k hráčům a za vstřícnost a ochotu udělat vše pro jejich spokojenost a úspěch celého turnaje. Velké poděkování zaslouží také předseda tenisového klubu Pardálové pan Jindřich Dráb a starosta města Jablonné v Podještědí, zároveň i jeden z hráčů turnaje, pan Jiří Rýdl. Poděkování si zaslouží také moji spolupracovníci Filip Havlas a Jan Mencl, kteří se výraznou měrou podíleli na organizaci turnaje.

Ačkoliv se turnaj protáhl téměř do 19.30, zůstalo v areálu hodně hráčů až do jeho úplného konce. Velmi si toho ceníme. Turnaj v Jablonném odehrálo patnáct párů rozlosovaných do tří základních skupin. Po základních skupinách se páry na 1.–2. místě plus dva nejlepší páry ze 3. míst ve skupině přímo kvalifikovaly do pohárového pavouka. Zbývajících sedm párů si zahrálo pavouka o medaile s tím, že nejhorší pár ze 3. míst v základní skupině postoupil přímo do semifinále.

Sérii červencových turnajů zakončila akce v Jablonném.Zdroj: Tenisová rodina

Jediným párem v turnaji, který dokázal porazit všechny své soupeře, se stali Mirek Zetocha – Ota Trska. Ve skupině neměli větší potíže a v play off až do finále přesvědčivě poráželi opravdu kvalitní a silné soupeře. Až ve finále narazili na opravdu tvrdý odpor a museli hodně bojovat o turnajový triumf. V koncovce finále si proti páru Petr Bartoníček – Pavel Kosťun ale dokázali poradit a zcela zaslouženě vyhráli celý turnaj.

Již v základních skupinách se mezi páry hodně bojovalo o co nejlepší postavení pro play off. V každé skupině se hrálo několik zápasů s výsledky 7:6, 7:5 a 6:4. Hodně párů bylo vyrovnaných a velké množství těchto výsledků protáhlo turnaj až do večerních hodin. Několik náročných zápasů potkalo i finálový pár celého turnaje Petr Bartoníček – Pavel Kosťun. V základní skupině museli hned ve dvou zápasech hodně bojovat, aby neprohráli. Péťa s Pavlem ale svoji těžkou skupinu nakonec dokázali vyhrát. V play off nasadili k velké ofenzivě a až do finále nedali svým soupeřům ani pomyslet na to, že by je z turnaje mohli vyřadit. Až teprve ve finále našli po velkém boji své přemožitele. Přesto to byl úžasný výkon, prohra až ve finále, to je skvělá vizitka 2. nejlepšího páru celého turnaje. Pro Péťu Bartoníčka se jedná o 3. finálovou účast v řadě. Věřím, že se ještě v letošní sérii dočká turnajového triumfu.

Konečné 3. místo v celém turnaji obsadil pár Marek Svoboda – Michal Mašek. Oba borci spolu nastoupili v této sérii již na 2. turnaji a opět si odvážejí pohár. Mára s Michalem společně tvoří opravdu velmi silnou dvojici, která si navíc báječně rozumí. Celý turnaj zvládli skvěle. V základní skupině prohráli jeden zápas ve zkrácené hře. Dokázali vyhrát zbývající tři zápasy, i když dvakrát až poměrem 6:4. V play off ale našli nové síly. Ve čtvrtfinále svého soupeře jasně přehráli. V semifinále ale nevyzráli na pár Petr Bartoníček – Pavel Kosťun. V zápase o 3. místo dokázali přehrát velmi silný a kvalitní pár Dan Kosťun – Pavel Pekárek a pohár za 3. místo si odvezli naprosto zaslouženě.

Semifinále pohárového pavouka si vybojoval pár Daniel Kosťun – Pavel Pekárek. Celý turnaj hráli Dan s Pavlem skvělý tenis. V základní skupině porazili všechny čtyři své soupeře i přes nutnost hrát jedenkrát tie break. Ve čtvrtfinále vyřadili 1. nasazený pár celého turnaje David Gregor – Marian Kern. V samotném boji o poháry ale dvakrát neuspěli. Pro Dana s Pavlem se ale jedná o velký výsledkový posun směrem nahoru, protože o týden dříve na turnaji v České Lípě se do bojů o poháry neprobojovali. Tento pár rozhodně má na to bojovat o nejvyšší pozice. Věřím, že to předvedou na dalším velkém turnaji ve Starých Splavech.

Pochvalu si zaslouží také páry, které se probojovaly do pohárového pavouka. O samotné poháry můžou bojovat jen čtyři páry. Poražené páry ze čtvrtfinále ale mají také vysokou kvalitu. Uznání za skvělé výkony si tak zaslouží páry Jan Šálek – Josef Šálek, Luboš Švarc – Marcel Novák, Jiří Rýdl – Jakub Mádlo, David Gregor – Marian Kern. Všichni mohli klidně bojovat o poháry. Co se nepodařilo v Jablonném, se může zadařit jinde.

V medailovém pavouku se odehrávaly také velmi dlouhé a vyrovnané tenisové bitvy. Zlaté medaile si po velkém boji až ve zkrácené hře vybojoval pár Ladislav Petrův – Petr Saic. Oba borci byli již jen dva míčky od prohry. Stav 4:5 a 0:30 při servisu soupeře ale nakonec zvrátili, a i přes další náročné výměny si Láďa s Péťou nakonec odvezli zlaté medaile. Oba sehráli celkově skvělý turnaj. Ve skupině prohráli dva zápasy jen velmi těsně 5:7 a 6:7. V pavouku o medaile si ale až do finále vedli velmi suverénně. Ve finále se ukázali jako velcí bojovníci a dokázali vyhrát již téměř prohraný mač.

Sérii červencových turnajů zakončila akce v Jablonném.Zdroj: Tenisová rodina

Ve finále medailového pavouka se skvěle prezentoval také kompletně polský pár Darek Miloszewski – Lukasz Brodziak. Ve skupině vyhráli jen jeden zápas. S ostatními soupeři ale prohráli vždy až po boji poměrem 4:6. Na postup do pohárového pavouka tyto výsledky Darkovi s Lukaszem bohužel nestačili. Do medailového pavouka šli jako nejhorší z 3. míst v záklaní skupině a měli tak jistotu přímého postupu do semifinále, kde si poradili s párem Luboš Koudelka – Libor Pecina. Ve finále dlouho vedli a měli zápas pod kontrolou. V koncovce ale Lukasz Brodziak za stavu 5:4 a 30:0 zápas nedopodával. Ve zkrácené hře nakonec celý mač ztratili. Škoda, protože zlaté medaile měli na dosah. I tak to byl ale skvělý turnaj pro sympatický polský pár. Věřím, že Darka s Lukaszem uvidíme na dalších turnajích.

Bronzové medaile si nakonec vybojoval pár Libor Pecina – Lukáš Koudelka. Ve skupině sehráli kvalitní mače. Těsná prohra 4:6 s později 3. nejlepším párem celého turnaje Markem Svobodou a Michalem Maškem je toho důkazem. Libor s Lukášem ale nakonec do pohárového pavouka nepostoupili. Ve čtvrtfinále medailového pavouka si se svými soupeři poradili bez větších potíží. V semifinále nevyzráli na polský pár. V boji o bronzové medaile proti páru Zdeněk Hykš – René Janků si trochu komplikovali koncovku, když z vedení 5:2 bylo najednou jen 5:4. Poslední game si ale pohlídali a zaslouženě si z turnaje odvezli bronzové medaile.

V semifinále medailového pavouka se trochu nečekaně objevil pár Zdeněk Hykš – René Janků. Ve skupině se projevoval roční herní výpadek Zdeňka Hykše. Každým zápasem se ale Zdeněk s Rendou zlepšovali. Do semifinále medailového pavouka postoupili díky skreči páru Libor Topič – Michal Horáček ze zdravotních důvodů. V zápase o bronzové medaile se nadechli k velkému výkonu a dlouho svoje soupeře trápili. Koncovka dopadla lépe pro Libora s Lukášem. Přesto se Zdeněk s Rendou nemusí za svojí společnou účast stydět. Určitě mohou na dalších turnajích svoje soupeře ještě překvapit.

Pochvalu zaslouží také páry, které se v turnaji umístili až na jeho konci. Škoda odstoupení páru Libor Topič – Michal Horáček z bojů o postup do semifinále medailového pavouka. Libor s Michalem určitě chtěli v turnaji bojovat o poháry. Ve skupině vyhráli ale jen jeden zápas a jedenkrát těsně prohráli 5:7 s párem Petr Bartoníček – Pavel Kosťun. Výsledky ze skupiny Liborovi s Michalem na postup do pohárového pavouka nestačili. Do čtvrtfinále medailového pavouka pak následně nenastoupili a v turnaji svoji účast ukončili.

Turnaj se výsledkově nevydařil párům Filip Havlas – Dan Stádník a Jan Mencl – Milan Vosecký. Oba páry bojovaly, co to šlo, řadu gamů měly velmi dobře rozehraných. Koncovka šla ale většinou za jejich soupeři. Oba páry se ale nemají za co stydět. Přijdou další turnaje. Dříve nebo později i oni začnou zatápět svým soupeřům.

Závěrem chci poděkovat všem párům za skvělé výkony v celém turnaji, za úžasnou přátelskou atmosféru a za jejich příspěvek k úspěchu celého turnaje. Naše první vzájemná spolupráce mezi spolkem Tenisová rodina a TK Pardálové se ukázala jako velmi úspěšná. V následující sezóně 2022 bude areál v Jablonném v Podještědí znovu pevnou součástí dalšího ročníku turnajové série Tenis Family Tour.

Děkuji všem zástupcům areálu v Jablonném za vzornou spolupráci. Hráči byli velmi spokojení a to je důležité. Poděkování zaslouží ještě hráči Antonín Mestek a Jiří Flégl, kteří na turnaj dorazili za svými tenisovými kamarády. Oba borci nemohli do turnaje nastoupit. Přesto si našli čas a přijeli za námi. Za některými hráči přijeli také rodinní příslušníci nebo přítelkyně. V areálu tak bylo živo a veselo. Jsme moc rádi, že se turnajová série mezi hráči tak uchytila.

Dáváme si záležet na každém turnaji a přípravě věnujeme my i areály hodně času a energie. Na turnaje k nám jezdí hráči z opravdu velkých vzdáleností. Naposledy hráč Jan Šálek, který k nám dorazil až z Uherského Hradiště. Turnajová série tak získává na věhlasu a oblibě. Velkým pomocníkem pro nás je také Českolipský deník. Pravidelně zveřejňuje komentáře i fotky z našich turnajů. Pro nás je taková propagace velkou pomocí a my za to českolipskému deníku moc a moc děkujeme. Turnajová série Tenis Family Tour se již pomalu ale jistě blíží svému vyvrcholení.

Z mužské deblové série zbývá sehrát ještě turnaje Čtyřhra muži – sobota 7. 8., Březno; Čtyřhra muži – sobota 21. 8., Staré Splavy; Čtyřhra muži – Grandslam – sobota 11. 9., Česká Lípa u Ploučnice a Čtyřhra muži – Turnaj Mistrů – sobota 25. 9., Okrouhlá. K tomu nabízíme ještě turnaj Smíšená čtyřhra – sobota 28. 8., Nový Bor a Dvouhra muži – Grandslam – sobota 4. 9., Česká Lípa u Ploučnice.

Začátky všech turnajů jsou vždy v 9 hodin. Přijďte i Vy si zahrát naše turnaje a přidat se do naší velké a skvělé tenisové rodiny. Nabídka je pestrá a zahrát si může opravdu každý. Přijdete na jiné myšlenky a získáte mnoho pozitivní energie. Těšíme se na každého z Vás, všichni jste u nás vítáni. Všechny informace najdete na stránkách www.tennisfamilly.com.

Zdeněk Hykš, Tenisová rodina, spolek