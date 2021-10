Už na první otázky si mohli odpovědět 1. září, kdy se setkali v nové třídě. Kolektiv se rozrostl o sedm nových tváří. Abychom se všichni vzájemně lépe poznali, vyrazili jsme v pátek 10. září na Mlýnek. Dopoledne bylo naplněno řadou týmových her (Co si vezmeš na pustý ostrov, Žhavá láva, Zastav se a ukaž aj.).

K doplnění vynaložené energie nesměla chybět ani svačina. Společnými silami jsme rozdělali oheň a opekli si skvělé buřtíky. Ještě před odchodem do školy jsme popustili uzdu naší představivosti a vymýšleli stroj z lidských postav a nový pokřik 6.třídy.

Dopoledne uběhlo velice rychle a mám zbyl jen návrat do školy.

Miroslava Sochová a Jana Heringová

Dne 10. 9. jsme šli na dopoledne na Mlýnek. Ale den začal tím, že jsme se setkali ve školní šatně a teprve pak jsme odcházeli. U ohniště jsme si nechali batohy a pak jsme šli hrát seznamovací hry např. Pyramida z kelímků, Žhavá láva, Co sebou na ostrov. No, byla to sranda. Pak jsme udělali táborák a opékali si buřty. Snědli jsme je a uhasili oheň. Nakonec jsme se rozdělili do týmů a měli jsme vymyslet stroj z nás a třídní pokřik. Ještě před odchodem do školy jsme si stihli opéct marshmallows.

Za 6.třídu Amálka