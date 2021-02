Aby dětem tyto chvíle utíkaly co nejrychleji, vymýšlí nejenom rodiče, ale i učitelé takové aktivity, které děti zabaví a zkrátí jim čekání.

Třeťáčci si tyto chvíle krátili například výrobou krmítek do Lesoparku, který je v Dubé teprve chvíli. Samotná instalace krmítek na místě je moc bavila. Po práci také trochu legrace. V parku si pohráli, hledali malé skřítky, objevovali různá nově vznikající místečka. Většina z této třídy je dojíždějících, toto místo bylo pro ně nové.

V týdnu také navštívili chovatelskou třídu. Adoptované činčile nanosili dobrůtky. Bylo jich dost i pro ostatní zvířátka.

Poslední školní den v tomto kalendářním roce byl pro všechny plný očekávání, zda přijde Ježíšek i do školy. Ve třídě si předali dárky mezi sebou jako kamarádi. A jelikož se žádný dárek od Ježíška ve třídě neobjevil, vydali se k velkému stromu na náměstí. Co kdyby….To bylo radosti, když pod ním našli vzkaz a dárečky právě od Ježíška. Jako poděkování mu zarecitovali básničky.

Nejkrásnější pohled je na rozzářené oči děti. Je to právě to, co nás dospělé nabíjí a motivuje k dalším myšlenkám, jak tento stav udržet co nejdéle.

Jana Pancová, třídní učitelka - ZŠ Dubá