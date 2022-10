Po příjezdu jsme se ubytovali a šli se rozhlédnout po kempu. Odpoledne nás čekala vycházka do Holan. Museli jsme zorientovat v mapě a najít podle fotek různá místa. Nebylo to snadné, jak to vypadalo, paní učitelky a pan učitel nám pěkně zamotali hlavu. Pan učitel nám pak hlavičky zamotal ještě víc, když nás dlouho a trpělivě roztáčel na dětském kolotoči.