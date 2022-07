Českou Lípu zastupoval tým Není Problém pod vedením kapitána Davida Gregora, město Cvikov pak reprezentoval tým Pivní bratři vedený kapitánem Jirkou Machačným. Svoje zastoupení měl i Středočeský kraj v týmu Old Boys Houšťka s kapitánem Jaromírem Roudnickým. Z Ústeckého kraje, z obce Březno u Chomutova, k nám dorazil kompletní tým All Stars BTL vedený kapitánem Jindrou Weberem. Zastoupení měl i kraj Hradecký, kdy svůj Mix Team postavil kapitán Jan Nosek navíc se dvě ženami. Hned dva týmy k nám přijely z hlavního města Prahy a oba měly na svojí soupisce také ženy. Pražský tým Berušky vedl kapitán Miroslav Barták a druhý pražský tým PražskáEsa pak kapitán Patrik Vraspír. Město Liberec zastupoval tým pod názvem Česká Kanada, kdy kapitán týmu Deny Sudek se vrátil k nám do Česka a města Liberec právě z Kanady. Tým Česká Kanada pak doplnili dva hráči z České Lípy Zdeněk Hruška a Martin Matoušek.

Do areálu ve Starých Splavech tak dorazilo 31 hráčů, z toho bylo na soupiskách hned šest žen tenistek. S losováním a přivítáním na výrazným způsobem pomohla starostka města Česká Lípa Jitka Volfová. Děkujeme! Jsme moc rádi, že za námi paní starostka dorazila a pomohla nám k vylepšení pohodové a velmi dobré nálady na celém turnaji. V prvních hodinách turnaje se normálně hrálo, i když kurty ve Splavech byly po dešti mokré.

Správce areálu Marek Haidl udělal v rámci přípravy kurtů naprosté maximum a díky Markově obětavé práci jsme mohli postupně obsadit všech 5 kurtů. Na obloze se neustále proháněly mraky, ale nic nenasvědčovalo tomu, že by mělo začít znova pršet. Ještě po 10. hodině nám radary ukazovaly, že už pršet nebude. Bohužel se ale nad oblastí Máchova jezera vytvořil z ničeho nic mrak, který po 12. hodině spustil prudký slejvák. Silný déšť nám bohužel znemožnil další pokračování turnaje. Kurty se během chvíle ocitly kompletně pod vodou.

Byla to velká smůla, protože se nám týmová soutěž velmi slibně rozjela. Hráči i hráčky si svoje mače velmi užívali a navíc dokázali velmi rychle pochopit celý formát týmové soutěže. Na 5 kurtech se tak střídaly deblové i singlové mače. Tím, že jsme měli v turnaji také 6 žen, tak i ženy velmi srdnatě bojovaly o každý míč. Kristýna Třešková z pražského týmu Pražská Esa navíc přijala výzvu k singlovému mači s kapitánem týmu All Stars BTL Jindrou Weberem a co víc, svému týmu přinesla bod za výhru v tomto mači. Ženy se vůbec v celém turnaji neztratily a kdybychom mohli turnaj odehrát celý, tak kdoví jaké výsledky by se v zápasech žen proti mužům v celkovém výsledku jednotlivých týmů projevily. Postupem času začalo přibývat fandění ze strany spoluhráčů, dojednávání taktiky a dalšího postupu v zápasech. Týmová soutěž vtáhla všechny její účastníky hned do hry a přinesla všem hráčům i hráčkám skvělé tenisové mače.

Jen velká škoda nepříznivého počasí, protože by se ve Splavech jinak odehrál naprosto úžasný a pro všechny hráče a hráčky na dlouhou dobu památný turnaj. V play off by totiž dále vygradovala celková atmosféra. Ještě více by přibylo fandění a ještě více se by se bojovalo o každý míč. V play off se navíc za stavu 2:0 po dvouhře již závěrečná čtyřhra nehraje. O to více by se týmy snažily a o to více by bylo na kurtech hecování a povzbuzování. Je nám všem moc líto, že jsme nemohli turnaj dohrát. Ceny určené na turnaj si jednotlivé týmy vylosovaly. Bylo to jediné možné řešení, jak ceny rozdat a to každému týmu na turnaji.

I když se turnaj nedohrál, hráči a hráčky si i tak odnesli cenný suvenýr za účast v týmové soutěži. Pohár za výhru si vylosoval tým Česká Kanada s kapitánem Denym Sudkem. Počasí se nakonec umoudřilo a úplně přestalo pršet. Velké kaluže na kurtech ale znemožnily další hru. Pokud bychom se snažili turnaj dohrát, hrozilo by poškození kurtů a také zranění hráčů či hráček. To jsme nechtěli riskovat a tak jsme turnaj velmi předčasně po 12. hodině ukončili. Mě osobně z toho bylo velmi smutno, protože do přípravy a realizace týmové soutěže jsem investoval opravdu hodně času, běhání, telefonátů, zpráv a dalších činností. Pro úspěch turnaje jsem udělal co to šlo, bohužel počasí nejde poručit a pokud Vám začne zničehonic pršet, tak s tím žádný organizátor nic neudělá. Přesto jsme všichni rádi za tuto zkušenost. Ukázalo se, že herní formát týmové soutěže má určitě budoucnost a byla by věčná škoda, abychom tento typ turnaje nezkusili nabídnout hráčům i hráčkám i pro další ročníky.

Bude nyní velmi těžké najít jiný termín, protože termínová listina je již plná a není možnost, kam bychom mohli týmovou soutěž ještě vložit. Určitou nevýhodou je, že pro týmovou soutěž potřebujete mít k dispozici areál s minimálně 4 kurty. A tuto podmínku splňují jen areály ve Starých Splavech, České Lípě a Okrouhlé. Týmová soutěž je na organizaci více náročná, než klasické turnaje. Rozhodně ale stojí za to, abychom tento typ turnaje měli v nabídce a dále ho rozvíjeli. Zkušenost ze Starých Splavů ukázala, že týmová soutěž spojuje hráče a hráčky ještě více, než klasické turnaje. V týmové soutěži dochází k většímu soupeření mezi týmy, ale také k prohlubování přátelství a pohody. A také je dobře, že jsme zavedli možnost, aby týmovou soutěž mohli hrát jak muži, tak ženy.

Co se týká organizace, tak jsme dodatečně zjistili pár drobností, které pro další týmový turnaj upravíme, aby byl pro hráče a hráčky ještě více atraktivní. Závěrem bych chtěl ještě moc a moc poděkovat všem 8 týmům za to, že i neváhaly přijet i z velkých vzdáleností i když počasí nebylo úplně ideální. Moc si vážíme takové podpory a všem hráčům i hráčkám můžu sdělit, že vaše podpora je pro nás ten nejlepší hnací motor pro další rozvoj našich turnajů. Určitě se budeme snažit tyto turnaje dále rozvíjet. Týmová soutěž v nabídce již zůstane a stane se pevnou součástí naší turnajové nabídky. Chci ještě jednou poděkovat správci kurtů Markovi Haidlovi a jeho dceři Stáně za skvělou a obětavou práci pro náš turnaj. Marek nám pomohl v tom, že jsme mohli turnaj rozehrát a odehrát tolik zápasů, kolik jen šlo. Díky moc Máro, bez tebe bychom nemohli hrát vůbec! Náš spolek Tenisová rodina našel v areálu ve Starých Splavech skvělé prostředí, zázemí, pohodu, vstřícný a přátelský přístup.

Dále bych chtěl ještě poděkovat starostce města Česká Lípa za její čas a vstřícnost vůči našemu spolku. Celkem dvakrát mi věnovala čas na radnici ohledně týmové soutěže. Převzala dokonce záštitu starostky nad tímto turnajem a neváhala za námi do Splavů přijet i v ne úplně dobrém počasí. Navíc krásně a velmi vřele hráče i hráčky přivítala a vyfotila se s námi. Přístupu paní starostky si velmi vážíme. Jsme moc rádi, že za námi přijela a mohla si osobně vyzkoušet pohodu a přátelskou atmosféru, která naše turnaje pravidelně provází.

Již nyní se těšíme na další naše turnaje. Po dvoutýdenní přestávce pokračují naše turnaje mužským deblem v sobotu 16. července ve Starých Splavech a dále spojením dvou turnajů v jeden den do areálu ve formě Čtyřhra muži a Čtyřhra ženy pořádaném v sobotu 23. července v České Lípě v areálu u řeky Ploučnice. Spojení turnajů mužský i ženský debl se nám osvědčilo již v loňském roce. Bude to další akce našeho spolku, kde si muži i ženy zahrají svůj vlastní deblový turnaj ve stejný den v jednom areálu. Věřím, že nám i nadále zachováte přízeň a přijdete na naše turnaje. Pořádáním těchto turnajů budujeme a podporujeme prohlubování přátelských vztahů mezi lidmi. Pomáháme jim zahrát si s novými soupeři, poznat nové lidi a získávat nové kontakty i přátele. A to je hlavní a nejdůležitější přidaná hodnota, kterou naše turnaje vám všem mohou nabídnout. Přijďte si zahrát a přidejte se k nám do naší velké tenisové party. Rádi vás tu uvidíme, rádi vás přivítáme a rádi s vámi zahrajeme!

Informace najdete na stránkách www.tennisfamilly.com.

Zdeněk Hykš, spolek Tenisová rodina