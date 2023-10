V sobotu 23. září jsme uspořádali super jízdu pod názvem Smíšená čtyřhra v tenisovém areálu ve Cvikově a můžu již s plnou odpovědností sdělit, že tento turnaj se do naší historie zapíše zlatým písmem.

V sobotu 23. září uspořádala Tenisová rodina turnaj pod názvem Smíšená čtyřhra v tenisovém areálu ve Cvikově. | Foto: Tenisová rodina

Turnaj, který jsme ve Cvikově odehráli, se nedá nazvat jinak, než super akční jízdou se vším všudy. V areálu od samotného začátku vládla skvělá nálada! Obrovskou zásluhu na celkovém úspěchu turnaje měl předseda TK Cvikov Vladimír Garab a jeho tým. Hráčům i hráčkám připravili doslova super občerstvení. Areál byl špičkově připravený a vzorně upravený. Obsluha byla tradičně velmi přátelská a paní Garabová svým vstřícným přístupem a ochotou výrazně přispěla k celkovému úspěchu turnaje. Areál ve Cvikově je velmi krásný a útulný navíc položený přímo do přírody. Všichni jsme se tam cítili naprosto skvěle a po celý den v areálu vládla velmi přátelská a pohodová atmosféra, jak je v turnajích pořádaných spolkem Tenisová rodina již tradicí.

Turnaj se nám protáhl do večerních hodin, ale většině hráčů a hráček to tolik nevadilo, protože po vyhlášení výsledků turnaje se v areálu rozjela super jízda plná tance, zpěvu a různých srandiček. Poměrně velká skupina hráčů a hráček si pak užívala možnost si pokecat a zařádit si ještě dlouho po skončení turnaje. To je ten nejlepší důkaz, že turnaje pořádané spolkem Tenisová rodina pomáhají a stmelují hráče a hráčky, kteří se před turnajem neznali v jednu velkou a přátelskou Tenisovou rodinu. U nás není důležité vyhrát turnaj, ale užít si co nejvíce radosti, pohody, dobré nálady a veselých hlášek. A po turnaji si pak zatancovat, dát si panáka nebo pivo a dobře si pokecat.

Po sportovní stránce měl turnaj ve Cvikově super kvalitní úroveň. Na celý turnaj se sjelo 16 párů z různých měst i krajů a své zástupce měla i Praha. Nejlepším párem se stali Petr Růžička – Ivanka Schwarzová. Péťa dokázal vyhrát náš turnaj poprvé a paradoxní je, že během turnaje vystřídal dvě tenisové partnerky. Turnaj zahájil s Janou Mouchovou a až do osmifinále turnaje hráli společně. Pak ale Jana musela z rodinných důvodů turnaj opustit a mně se podařilo jako náhradu pro Péťu zajistit domácí a přitom velmi kvalitní hráčku Ivanku Schwarzovou.

Ve čtvrtfinále nastoupili Péťa s Ivankou proti silnému a kvalitnímu páru David Weber – Alena Bémová. A dokázali společně přestože spolu předtím nikdy Péťa s Ivankou nehráli tento mač vyhrát. Péťa tak zaznamenal již 5. výhru v řadě a rozhodně se s touto bilancí nemínil spokojit. Ivanka se velmi rychle dostala do vítězného laufu a spolu s Péťou následně nejdříve v semifinále porazili další silný pár Vlasta Havlíček – Jitka Košlerová, aby pak ve finále celého turnaje zvládli porazit pár Vladimír Pulkrábek – Katka Vrábelová. Péťa tak dokázal vyhrát všech 7 turnajových zápasů a to hned se 2 tenisovými parťačkami. To je úžasný výkon a skvělý úspěch pro tohoto ohromně sympatického mladíka. Super úspěch je to i pro Ivanku Schwarzovou, protože konečně zažila pocit, jaké to je vyhrát turnaj v konkurenci 16 smíšených párů. Oba si zaslouží velkou gratulaci a klobouk dolů.

Ve finále si zahrál pár Vladimír Pulkrábek – Katka Vrábelová. V základní skupině zažili Vláďa s Katkou dvě těsné porážky a vyhráli jen 1 ze 3 zápasů. Dokázali ale zvládnout osmifinále a ve čtvrtfinále narazili na 1. nasazený pár a čerstvé vítěze ze smíšenky v Novém Boru pár Jiří Flégl – Markéta Správková. Vláďa s Katkou velmi brzy převzali otěže mače do svých rukou a 1. nasazený pár z turnaje vyřadili. Také v semifinále si Vláďa s Katkou poradili s párem Luboš Švarc – Lenka Pulkrábková. Narazili až ve finále na rozjetého Péťu Růžičku s Ivankou Schwarzovou. Postup do finále je ale v takto těžké konkurenci pro každý pár velkým úspěchem. Vláďa s Katkou díky vyrovnanosti výsledků v rámci jarní a letní sezóny 2023 nakonec vyhráli i konečné pořadí smíšených párů. Velká gratulace pro Vláďu s Katkou.

Na konečném 3. místě skončil pár Vlasta Havlíček – Jitka Košlerová. Oba velcí sympaťáci potvrdili svoji vysokou herní úroveň a již na 2. turnaji smíšených párů se jim podařilo postoupit až do semifinále. Vlasta s Jitkou sehráli naprosto úžasný turnaj, protože až do semifinále neprohráli mač a jedinou prohru navíc až po velkém boji obdrželi od nejlepšího páru turnaje Péti Růžičky s Ivankou Schwarzovou. Vlasta s Jitkou se zlepšují turnaj od turnaje a ve Cvikově ukázali další obrovský výkonnostní vzestup, který jistě potvrdí na dalších našich turnajích.

V semifinále turnaje si zahrál pár Luboš Švarc – Lenka Pulkrábková. Velcí a dlouholetí přátelé se zlepšují každým odehraným zápasem a na každém turnaji. Luboš s Lenkou se zlepšují natolik, že jejich dřívější účast v dolním pavouku už dávno není na pořadu dne. Luboš s Lenkou dokážou prohánět všechny favority a nejen to, už je zvládají i porážet. Důkazem je výhra Luboše s Lenkou ve čtvrtfinále nad špičkovým a vysoce kvalitním párem Marek Svoboda – Lenka Fleklová. V závěru turnaje sice Luboš s Lenkou nevyhráli, ale dokázali si, že úroveň jejich hry má stále stoupající křivku směrem nahoru a je to jen otázkou času, kdy se oba sympaťáci a pohodáři ještě více v závěrečných kolech prosadí.

Pochválit tak musím všechny čtvrtfinálové páry z horního pavouka. David Weber – Alena Bémová, Roman Kolumpek – Jana Kolumpková, Marek Svoboda – Lenka Fleklová, Jiří Flégl – Markéta Správková. Všechny tyto páry potvrdily svoje vysoké kvality a rozhodně zůstávají velkou hrozbou pro všechny svoje soupeře.

Tradičního dolního pavouka si zahrálo také 8 párů. V dolním pavouku se nejlépe vedlo páru Zdeněk Botek – Jana Hovorková. Finále dolního pavouka se hrálo až pozdě večer, kdy se již začalo stmívat. Místo klasického setu jsme tak udělali super tie break do 10 bodů. Zdenda s Janou si ve finále v super tie breaku poradili s dvojicí Pavel Leden – Iva Krausová. Zdenda s Janou si dokázali, že i když spolu hráli poprvé, tak v budoucnosti mohou na dalších smíšenkách velmi svědomitě a s plnou vervou prohánět všechny favority.

Ve finále dolního pavouka si zahrál velký pohodář a super chlap Pavel Leden ve dvojici s Ivčou Krausovou. Oba sympaťáci se viděli poprvé, ale hned si začali rozumět. Pavlík je velký gentleman a se ženami to opravdu umí. Spolu s Ivčou vytvořili hned na začátku velmi silný a nebezpečný pár, který v turnaji rozhodně nezklamal. Ve skupině vyhráli 1 mač. V osmifinále si Pavel s Ivčou sice nepřišli na pár Luboš Švarc – Lenka Pulkrábková, v dolním pavouku ale následně porazili hned 2 smíšené páry a postoupili až do samotného finále. Vzhledem k pokročilé době by se klasický set již nestihl odehrát. Ve finále si tak oba páry zahráli super tie break do 10 bodů a v něm byl lepší pár Zdeněk Botek – Jana Hovorková. Pavlík s Ivčou ale zaslouží za svůj výkon v turnaji velké uznání a také poděkování za opravdu výraznou podporu celkové turnajové atmosféry.

Konečné 3. místo v dolním pavouku obsadil pár Darek Miloszewski – Katka Brožková. Mám vždy velkou radost, když naše turnaje hrají také tenisté původem z jiných zemí. Darek se narodil v Polsku, pracuje ale ve Frýdlantu. Darek s Katkou vytvořili společně velmi pohodový, sympatický a také tenisově silný pár. Ve skupině dokázali vyhrát 2 mače. V osmifinále ale nevyzráli na silný pár Vladimír Pulkrábek – Katka Vrábelová, pozdější finalisty celého turnaje. Darek s Katkou se ale probojovali do semifinále dolního pavouka, kde nevyzráli na pár Pavel Leden – Iva Krausová.

Zápas o 3. místo v dolním pavouku se již nehrál kvůli skreči páru Luboš Krejča – Katka Krejčová. Semifinalistou dolního pavouka se stali otec a dcera Luboš Krejča – Katka Krejčová. Ze začátku turnaje se páru zejména výsledkově nedařilo podle jejich představ. Postupně se ale rozehrávali a ve čtvrtfinále dolního pavouka dokázali porazit kvalitní pár Zbyšek Koubský – Ivanka Bednářová. V semifinále dolního pavouka si Luboš s Katkou nepřišli na pár Zdeněk Botek – Jana Hovorková. Do zápasu o 3. místo pak již nenastoupili, protože Katka se potřebovala vydat zpátky na cestu domů do Prahy.

Ve čtvrtfinále dolního pavouka si zahrály páry, které v turnaji rozhodně nezklamaly a ve všech zápasech bojovaly zcela nadoraz. Zaslouží si tak velkou a ještě větší pochvalu, protože i tyto páry pomohly celkové přátelské atmosféře turnaje a výrazně se tak podílely na úspěchu celého turnaje. Velkou pochvalu si tak zaslouží páry Zbyšek Koubský – Ivanka Bednářová, Filip Havlas – Dita Palušáková, Jiří Benzl – Iveta Fialová, Pavel Havlíček – Iveta Homolková.

Závěrem děkuji všem 16 smíšeným párům. Byli jste nejen skvělí, byli jste fantastičtí! V sobotu to byl parádní turnaj plný úžasných lidí. Děkuji předsedovi TK Cvikov a jeho týmu za pečlivou a poctivou přípravu zázemí pro hráče a hráčky, za doslova vynikající jídlo a za váš příspěvek k celkově úžasné atmosféře celého turnaje. Děkuji všem hráčům a hráčkám, kteří se na turnaj přišli podívat, i když nemohli hrát. I to je důkaz toho, jak skvělé jsou naše turnaje a jak pomáhají stmelovat muže i ženy do jedné velké tenisové rodiny. Jsem hrdý na vás všechny, že jste tak úžasní lidé, kteří se umí skvěle bavit a užít si společný čas. Mám radost, jak soudržný a přátelský jsme vytvořili spolek a jak super lidičky v něm máme.

Děkuji Pavlíkovi Lednovi za jeho neskutečnou podporu a všem ostatním hráčům a hráčkám. Každým odehraným turnajem cítím čím dál větší radost a hrdost na to, co jsme spolku jako jedna velká tenisová rodina už dokázali a těším se na to, co dalšího ještě spolu zažijeme! Nemůžu být více šťastný, než nyní jsem. Jste super parta plná super mužů i žen! A všem ostatním hráčům a hráčkám vzkaz na závěr. Neváhejte a přidejte se k nám. Neschovávejte se ve svých domácích areálech a nehrajte jen se stále stejnými soupeři a soupeřkami. U nás najdete pohodu, dobrou náladu, veselí, radost a rozhodně si dobře zahrajete! My Vám pomůžeme najít nové kamarády a kamarádky, poznat nové lidi z různých oborů lidské činnosti. Přidejte se k nám. Více na www.tenisovarodinaspolek.com.

Zdeněk Hykš, předseda spolku Tenisová rodina