Jarní a letní sezóna 2023 v rámci venkovních turnajů pořádaných spolkem Tenisová rodina již pomalu, ale jistě končí. V sobotu 2. září jsme v úžasně připraveném tenisovém areálu v Novém Boru, který je umístěný do prostoru městského koupaliště, uspořádali a odehráli další super turnaj v mužském deblu pod názvem Novoborští přeborníci.

Tenisová rodina sehrála další vydařený turnaj v Novém Boru. | Foto: Tenisová rodina

Původně se měl tento turnaj v daném termínu hrát ve Starých Splavech, ale kvůli termínové kolizi s jinou plánovanou akcí byl tento turnaj přeložen do Nového Boru. A bylo to šťastné rozhodnutí. Správce areálu v Novém Boru Ivan Zelenka pro nás připravil doslova super občerstvení ve formě párků, sladkých dobrot, ovoce a hlavně celou hromadu špičkových grilovaných steaků s moc dobrými saláty. Také celý areál v Novém Boru byl připraven naprosto vzorně a tak si hráči mohli po příchodu do areálu dát kvalitní snídani a užít si vřelé a velmi přátelské přivítání. Od začátku až do konce celého turnaje vládla v Novém Boru na tenisových dvorcích velká pohoda a spousta veselí.

Postupně se v areálu kromě hráčů objevili také různí fanoušci a fanynky jednotlivých tenistů. Máme velkou radost, že si s námi přijela na turnaji zahrát také Lucka Hlaváčová – mistryně světa v Racketlonu, kde musíte na vysoké úrovni zvládat umět hrát tenis, stolní tenis, badminton a squash. A Lucka na turnaji ukázala, že tenis hrát skutečně umí. Všechny soupeře se svým parťákem Pavlem Lednem velmi odhodlaně a sveřepě proháněla. Na turnaji rozhodně nebyla do počtu a postupně si u svých soupeřů zjednala velký respekt. Celý turnaj měl hladký průběh a díky tomu, že jsme celý den nemuseli kurty kropit, jsme skončili krátce po 19. hodině. Na turnaj se z několika krajů a hlavního města Prahy sjelo celkem 14 párů a nebýt smůly krátce před turnajem u dvou původně přihlášených párů, mohli jsme mít turnaj naplněný na maximální kapacitu.

Hrálo se nepřetržitě od rána až do večera. Po celý den vládla na kurtech úžasně přátelská atmosféra, kterou si hráči i přítomní fanoušci i fanynky moc a moc užívali. Rád bych také poděkoval všem hráčům a zejména pak Pavlovi Lednovi za vyjádření jejich podpory při organizační činnosti spolku a za předání dárku a tabla s podpisy hráčů a hráček. Stejné ocenění dostal také správce areálu Ivan Zelenka. Společně s Ivanem jsme moc rádi, že můžeme hráčům i hráčkám připravovat tyto skvělé turnaje. Oba máme radost z toho, když na naše turnaje dorazíte a užíváte si spolu s námi den plný pohody a sportovního adrenalinu. Děkuji tímto jak Ivanovi a jeho týmu, tak všem hráčům i hráčce Lucce Hlaváčové za další skvělý den ve vaší společnosti.

Po sportovní stránce měl turnaj velmi vysokou úroveň. Minimálně jednu prohru si z turnaje až na jeho vítěze odvezly všechny páry. Tak vyrovnané a ohromně kvalitní byly jednotlivé páry. Nejlepším párem celého turnaje se stal a titul Novoborští přeborníci si zcela zaslouženě odvezl pár Jiří Kolář – Radek Velík. Na cestě za titulem dokázali postupně porazit všechny svoje soupeře, a to i ty nejlepší páry. Už ve skupině si zahráli tie break s párem David Weber – Vojta Mikule a ani ve čtvrtfinále nebyly daleko od porážky, když po obrovské bitvě poměrem 7:5 doslova udolali nejlepší domácí novoborský pár Jiří Flégl – Vladimír Pulkrábek. V semifinále a ve finále už tak vypjaté chvíle Jirka s Radkem nemuseli řešit a vcelku v pohodě si vybojovali titul Novoborští přeborníci za sobotu 2. 9. 2023.

Jirka Kolář navíc díky této výhře získal do žebříčku jednotlivců dalších 515 bodů a zcela opanoval průběžné pořadí nejlepších deblistů celé série. Jirka tak s největší pravděpodobností získá na posledním mužském deblovém turnaji v sobotu 30. září v areálu Okrouhlá titul nejlepší Borec – deblista za jaro a léto 2023. Jsme moc rádi, že k nám Jirka Kolář se svými parťáky pravidelně jezdí, protože nám hodně pomáhá v propagaci našich turnajů ve svém okolí a díky tomu nám přivedl do turnajů řadu nových a velmi pohodových hráčů. Jirkovi s Radkem gratuluji k zasloužené výhře celého turnaje, protože jako jediný pár neprohráli ani jeden mač.

Ve finále si zahráli borci Marek Svoboda – Marian Kern. Oba velcí kamarádi si spolu turnaj hodně moc užívali. Ve skupině jen velmi těsně ve zkrácené hře prohráli s párem Miloš Franěk – Dušan Bouška. V play off ale Mára s Marianem nastartovali spanilou jízdu až do finále, kde si nakonec nepřišli na pár Jiří Kolář – Radek Velík. Přesto je tento turnaj pro oba sympaťáky v tak náročné konkurenci velkým úspěchem a zcela po zásluze si připsali do žebříčku párů i jednotlivců 415 bodů. Mára Svoboda se tak díky těmto bodům v žebříčku jednotlivců vyšvihl na průběžné 2. místo a jako jediný hráč má ještě šanci ohrozit průběžné 1. místo Jirky Koláře v žebříčku jednotlivců, i když ztráta 260 bodů není úplně malá. O konečném pořadí v žebříčku jednotlivců se tak definitivně rozhodně mezi Jirkou a Markem v sobotu 30.9.2023 v Okrouhlé na koberci. Mára s Marianem si zaslouží velké poděkování za vzorný přístup k turnaji a velkou gratulaci za postup do finále ve velmi náročné konkurenci.

Celkové 3. místo obsadil českolipský pár Štěpán Skrbek – Pavel Pekárek. Oba velcí kamarádi nezahájili turnaj nijak ideálně. V úvodních 2 zápasech získali na svých soupeřích jen 1 game. V posledním zápase ve skupině ale svého soupeře jasně přehráli. V pavouku play off po skupinách začíná vždy nový turnaj. Teprve vyřazovací část určí, jak úspěšným párem se stanete. Štěpán s Pavlem nepovedenou skupinu hodili za hlavu a s novou energií zahájili svou úspěšnou jízdu v pavouku play off. Štěpán s Pavlem postupně vyřadili svoje soupeře jak v osmifinále, tak ve čtvrtfinále. V semifinále si nepřišli na pár Marek Svoboda – Marian Kern.

Turnaj nakonec Štěpán s Pavlem zakončili vítězným mačem v zápase o 3. místo, kde dokázali porazit nejlepší pár ze skupiny B Miloš Franěk – Dušan Bouška. Štěpán s Pavlem tak díky své spanilé jízdě v play off výrazně posílil svoje šance skončit po posledním turnaji v Okrouhlé v pořadí párů do 3. místa a bez šance nejsou ani v pořadí jednotlivců, kde mohou útočit ještě na místa v TOP 5 mezi nejlepšími hráči celé mužské deblové série. Oba borci jsou tak na nejlepší cestě zakončit mužskou deblovou sérii velkým úspěchem a nyní záleží jen na tom, aby se jim dařilo i na posledním turnaji v Okrouhlé a potvrdili na něm svoje nesporně vysoké herní kvality.

Krásný turnaj sehrála dvojice Miloš Franěk – Dušan Bouška, i když poslední 2 mače v turnaji prohráli. Oba borci se dali dohromady díky Lubošovi Švarcovi, který měl super odhad a skvělou intuici, že právě tito 2 velcí pohodáři si budou tak skvěle rozumět. Hned od začátku turnaje drtili Miloš s Dušanem jednoho soupeře za druhým. Ve skupině ve zkrácené hře porazili pozdější finalisty celého turnaje pár Marek Svoboda – Marian Kern. Následně ve čtvrtfinále vyřadili z turnaje velmi silný a odhodlaný pár David Weber – Vojta Mikule. V semifinále si ale nakonec nepřišli na později nejlepší pár celého turnaje Jirku Koláře s Radkem Velíkem. V zápase o 3. místo i přes velkou snahu nakonec nevyhráli nad párem Štěpán Skrbek – Pavel Pekárek. Celkově ale mohou hodnotit turnaj velmi pozitivně a pokud se v budoucnosti tito 2 borci ještě sejdou v jednom páru na nějakém z našich turnajů, mají se jejich soupeři rozhodně na co těšit.

Ve čtvrtfinále celého turnaje si zahrály páry Vlasta Havlíček – Tomáš Zuček, Pavel Leden – Lucie Hlaváčová, Jiří Flégl – Vladimír Pulkrábek a David Weber – Vojta Mikule. Všechny 4 tyto páry ukázaly na turnaji vysoké herní kvality a často jen smůla nebo drobné zdravotní indispozice nedovolily těmto párům postup mezi 4 elitní páry celého turnaje. Tyto páry ale mají letos v rámci venkovní sezóny ještě jednu šanci a to v sobotu 30. září v Okrouhlé na povrchu koberec. Co se jim nepodařilo v Novém Boru, může se povést v Okrouhlé.

Rád bych ještě vyzdvihl výkon páru Pavel Leden – Lucie Hlaváčová. Před turnajem se navzájem Pavel s Luckou neznali, po turnaji jsou z nich již kamarádi. Hned v 1. zápase dokázali porazit nejlepší novoborský pár Jiří Flégl – Vladimír Pulkrábek a svoje kvality potvrzovali i nadále. Postup mezi 8 nejlepších párů je toho pádným důkazem. Lucka jako jediná žena v turnaji ukázala nebojácný a odhodlaný tenis. Dokázala na druhou stranu kurtu vrátit a odehrát vážně hodně těžké míče a ani vítězné zakončení výměny nebyl pro Lucku větší problém. Pavel Lucce zdárně pomáhal a hlavně na síti řádil jako tajfun.

Mrzí mě těsný nepostup páru Jiří Flégl – Vladimír Pulkrábek. Oba domácí borci by si zápasy o konečné pořadí mezi 4 nejlepšími páry rozhodně zasloužili. Konkurence je ale velká a ne každý turnaj se vám vydaří na 100%. Jirka s Vláďou zatím vedou průběžné pořadí žebříčku párů a pokud nastoupí do turnaje v Okrouhlé, tak věřím, že si vítězství v pořadí párů již nenechají ujít.

Naše turnaje, to nejsou jen souboje nejlepších párů. Pro páry, které se nedostanou mezi elitu tradičně pořádáme i dolní pavouk, kde si 1. místo pohlídal pár Martin Jeřábek st. – Martin Jeřábek ml. Rodinný pár hned od začátku turnaje zle zatápěl všem soupeřům. Ve skupině vyhráli 2 mače a další 2 mače prohráli jen těsně po velkém boji. Velká škoda, že se oběma Martinům nevydařilo osmifinále s párem David Weber – Vojta Mikule. V dolním pavouku ale oba Martinové nenechali nikoho na pochybách, že to budou právě oni, kdo si pro sebe vybojuje výhru v této části turnaje a připíše 100 bodů do žebříčku párů i jednotlivců. Nakonec tedy velmi úspěšný turnaj pro oba Martiny sympaťáky po tradičně bojovném výkonu.

Ve finále dolního pavouka si zahrál pár Artur Šípek – Matyáš Barták. Mladíci, kteří se plni elánu a odhodlání pustili do turnaje tak, až jejich soupeři často jen sbírali míčky. Ve skupině sehráli 4 vyrovnané mače s bilancí 2 výhry a 2 prohry se soupeři, kteří se dostali až do semifinále celého turnaje. V osmifinále si Artur s Matyášem nepřišli na pár Pavel Leden – Lucie Hlaváčová. Ve čtvrtfinále dolního pavouka ale stejně jako ve skupině přehráli pár Luboš Švarc – Michal Mašek a v semifinále porazili další kvalitní pár Robert Suchý – Antonín Mestek. Ve finále dolního pavouka nenašli Artur s Matyášem recept na otce a syna Jeřábkovi. Na první společnou účast v turnaji ale Artur s Matyášem zanechali velmi dobrý dojem. Rozhodně mají oba budoucnost před sebou a v našich turnajích určit neřekli oba pohodáři svoje poslední slovo.

Zápas o 3. místo v dolním pavouku vyhrál pár Robert Suchý – Antonín Mestek. V posledním turnajovém mači tak zaznamenali první výhru a turnaj ukončili vítězným mačem. Oba domácí borci si zaslouží velkou a ještě větší pochvalu. Robert s Tondou jsou oba velcí sympaťáci a pohodáři a oba se hodně podíleli na celkově skvělé přátelské atmosféře. Žádný ze svých zápasů nevypustili a v rámci svých herních kvalit kladli svým soupeřům velký a odhodlaný odpor. Turnaj pro Roberta s Tondou nakonec ukončil vítězný mač a to je velký příslib do budoucna, že oba borci jsou schopní svoje soupeře nejen pořádně prohnat, ale brzy je začnou i ve větší míře porážet. Klobouk dolů před výkonem tohoto páru.

Semifinále dolního pavouka si vybojoval pár Martin Frömmel – Adam Šmejkal. Ačkoliv oba borci v turnaji bojovali na hranici svých možností, jejich soupeři hráli tenis na o něco vyšší úrovni a díky tomu se Martinovi s Adamem dlouho nedařilo vyhrát turnajový mač. Povedlo se jim to až ve čtvrtfinále dolního pavouka, kde přehráli pár Milan Vosecký – Marek Krása. Oba pohodáři se tak svojí výhry na turnaji také dočkali. Rozhodně ale Martin s Adamem mají na to, aby svoje soupeře v dalších turnajích začali častěji porážet. Potřebují ještě posbírat další zápasové a turnajové zkušenosti a brzy začnou svoje drtit silou nevídanou.

Velkým překvapením je pro mě konečné umístění páru Luboš Švarc – Michal Mašek. Oba velmi silní a vysoce kvalitní hráči určitě nechtěli skončit ve čtvrtfinále dolního pavouka. Oba jsou zvyklí hrát v našich turnajích rozhodně výše. Je to další důkaz o tom, jak vyrovnané jsou naše turnaje a nikdo nemá dopředu nic jisté. Svoji vysokou výkonnost u nás musíte nejen ukázat, ale také potvrzovat. Kvalita párů a hráčů se s každým odehraným turnajem neustále zvyšuje. Mnozí hráči se díky našim turnajům a možnosti hrát v nich ostré soutěžní mače hodně zlepšili a díky tomu je kvalita našich turnajů hodně vysoká. Jsem moc rád, že naše turnaje přispívají k ráznému hernímu růstu pro mnoho rekreačních hráčů a hráček, kteří se díky tomu po herní stránce dostali na velmi vysokou úroveň. Luboš s Míšou určitě umí hrát tenis a pokud spolu nastoupí v dalším turnaji, určitě potvrdí, že rozhodně mají po výsledkové stránce navíc!

Pár, který si v turnaji také zahrál, byli Milan Vosecký – Marek Krása. Oba hráči rozhodně nevypustili ani jednu výměnu. Přesto jejich soupeři hráli vyspělejší tenis. To ale neznamená, že by Milan s Markem na turnaji zklamali. To ani náhodou. Oba hráči podporovali pohodu a dobrou náladu a oba se snažili dostat ze sebe to nejlepší. Není lehké vyhrát v našich turnajích zápas. Soupeři vám zdarma nedarují ani míč a každou výhru si musíte hodně odpracovat. Přesto si oba borci zaslouží pochvalu, že se k nám vydali např. až z Hradce Králové a že Marek Krása kvůli tomu, aby stihl vlak musel vstávat v brzkých ranních hodinách. I takoví hráči si tak zaslouží velkou pochvalu s přáním, aby si i nadále k nám jezdili zahrát a měli tak šanci svoji tenisovou výkonnost posunout na vyšší úroveň.

Závěrem chci poděkovat všem dobrým lidem, kteří se do areálu v Novém Boru přišli na náš turnaj podívat. Celý den jsme si hodně užili a turnaj i po závěrečném vyhlášení neskončil. Až do pozdních večerních hodin se na horní terase povídalo, tančilo a zpívalo a hodnotil se jak turnaj, tak se točila panáková tornáda. Také pivo ještě nějakou dobu teklo proudem. Mám z toho opravdu velkou radost a jsem velmi nadšený z toho, jak se celý sobotní den v Novém Boru vydařil. Rád bych tímto pozval všechny rekreační hráče a hráčky na naše zbývající venkovní turnaje. Kompletní nabídku a informace najdete na stránkách www.tenisovarodinaspolek.com. Přijďte si zahrát, přijďte mezi nás! Rádi vás tu všechny uvidíme! U nás odhodíte na hodně velkou vzdálenost všechny vaše každodenní starosti. U nás si najdete nové přátele a zcela určitě i přítelkyně. My jsme jedna velká tenisová parta – tenisová rodina. Rádi Vás vezmeme do naší bandy, pokud máte rádi pohodu, dobrou náladu a tenis si jdete zahrát hlavně pro zdravý pohyb a čistou hlavu.

Zdeněk Hykš, předseda spolku Tenisová rodina