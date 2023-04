Aktuální zimní halová sezóna v hale se nezadržitelně blíží ke svému konci. V sobotu 1. dubna jsme v českolipské tenisové hale uspořádali poslední mužský deblový turnaj. Za účasti celkem 11 mužských párů z Libereckého, Ústeckého a Středočeského kraje a hlavního města Prahy jsme odehráli skvělý turnaj, který měl jak úžasnou atmosféru, tak pohodu a také velkou herní kvalitu.

Poslední halový turnaj v mužském deblu se hrál první dubnovou sobotu v České Lípě. | Foto: Tenisová rodina

Co je ale důležité, naše turnaje pořádané spolkem Tenisová rodina se stávají čím dál více také společenskou událostí. Na turnaje chodí nejen hráči, ale také často jejich doprovod ve formě manželek, přítelkyň a rodinných příslušníků. Na turnaje jezdí také hráči, kteří by si rádi zahráli, ale z důvodu nemoci nebo zranění se nemůžou zúčastnit. Skvělou návštěvou byli borci Martin Jeřábek, který dorazil i se svými dětmi, a Jirka Procházka, který s námi vydržel až do úplného konce.

Na turnaj dorazila také členka spolku Tenisová rodina Alisa Firsová se svými kamarádkami a malými dětmi udělat si veselou oslavu narozenin. Alisa pak dlouho ještě sledovala hráče v turnaji, jak si užívají zápasy. V restauraci tak bylo veselo a živo. Jsme tomu rádi, protože jedním z cílů našeho spolku je budovat pohodu a přátelskou atmosféru nejen mezi hráči, ale prostřednictvím našich turnajů přispívat k většímu sdružování lidí a k navazování kamarádských vztahů mezi nimi.

Je skvělé, že se nám náš záměr postupnými kroky daří naplňovat a náš spolek tak pomáhá k celkovému zlepšení nálady ve společnosti. Sice zatím v malém měřítku, ale i to je důležité. Doba kolem nás zrovna veselá není a pokud náš spolek díky turnajům dokáže ve spolupráci s hráči, hráčkami a dalšími lidmi vytvořit v místě konání turnaje oázu pohody, míru, veselí a radosti, je to určitě záslužná věc. Mnozí hráči a hráčky na naše turnaje jezdí nejen proto, že si u nás hodně a dobře zahrají, ale právě pro tu naši jedinečnou přátelskou atmosféru, která všechny nabíjí velkou spoustou pozitivní energie. Jsme moc rádi, že u nás tyto turnaje máme a že je společně s hráči a hráčkami i se zástupci jednotlivých areálů můžeme rozvíjet. Úspěch našich turnajů je zásluha nás všech a to je na tom to nejdůležitější.

Na sobotním turnaji se navíc vydařila spousta věcí. Věrka Brůžková a její máma pro nás uvařily skvělý řízek s bramborem a připravily další super občerstvení. Jirka Flégl rozbalil na konci turnaje svůj domácí sulc a než se stihl rozkoukat, během cca 15 minut se snědl, jen se po něm zaprášilo. Jirka je zkrátka jak tenisový, tak kulinářský kouzelník, který vždy nabídne nejen dobré srdce, ale také vysokou kvalitu.

Po sportovní stránce měl turnaj skutečně vysokou úroveň. Hráči v zápasech bojovali jako lvi a žádný zápas nebyl snadný, i když výsledky vypadají jednoznačně. V celém turnaji se našel jen jediný pár, který neprohrál ani jeden zápas. Borci Marek Svoboda – Lukáš Rudinský velmi svědomitě a trpělivě poráželi v turnaji jeden pár za druhým a to bez ohledu na jeho sílu. Nejvíce se nadřeli ve skupině s párem Saša Vítek – Aleš Radoňský, který vyhráli až po tuhém boji poměrem 7:5. Těžký zápas sehráli také ve skupině s párem David Gregor – Pavel Pekárek s výsledkem 6:4 v jejich prospěch. V pavouku play off pak Mára s Lukášem postupně porazili 3 další páry v pořadí Luboš Švarc – Marcel Novák ve čtvrtfinále, Jiří Flégl – Vladimír Pulkrábek v semifinále, a ve finále pak přehráli pár ze středočeského kraje Jiří Kolář – Radek Velík.

Mára s Lukášem tak uhájili čest domácí haly a zcela zaslouženě po 8 výhrách v řadě s kvalitními a silnými soupeři ovládli celý turnaj. Gratuluji páru Marek Svoboda – Lukáš Rudinský k tak skvělému výkonu a k úžasné turnajové jízdě. Marek Svoboda navíc vyhrál pořadí jednotlivců po třech halových turnajích a společně s Lukášem Rudinským ovládli také pořadí párů. Marek vyhrál všechny tři mužské deblové halové turnaje s tím, že dvakrát se mu to podařilo s Lukášem Rudinským a jednou s Otou Trskou. Mára se tak stal nejlepším halovým mužským deblistou a do jarní a letní sezóny 2023 si odnese nejen spoustu výher a herní sebedůvěry, ale také hodně vnitřní pohody.

Krásný výsledek v podobě postupu do finále si odvezl pár ze Středočeského kraje Jiří Kolář – Radek Velík. Oba velcí sympaťáci a pohodáři válcovali v turnaji jeden pár za druhým. Také Jirka s Radkem museli hrát těžké zápasy ve skupině a také oni zaznamenali výsledky 7:5 nebo 6:4. V pavouku play off předváděli Jirka s Radkem suverénní výkony až do finále, kde ale nakonec podlehli výsledkem 3:6 Markovi s Lukášem. Tato jediná prohra ve finále celého turnaje ukazuje na vysokou herní kvalitu a vyspělost Jirky s Radkem. Jsou to navíc velcí pohodáři a borci, které vždy rádi u nás uvidíme.

Jirka s Radkem sehráli v rámci halové sezóny 2 naše turnaje a pokaždé prohráli ve finále. Celkový zisk 835 bodů za oba turnaje vynesl Jirkovi s Radkem konečné 3. místo v pořadí párů pro 3 halových turnajích a jistotu nasazení do základních skupin pro venkovní turnaje. Děkuji Jirkovi s Radkem za skvělý tenis a super výkon. Hráli jste úžasně a stali jste již součástí naší velké tenisové party – tenisové rodiny. Doufám, že oba borce uvidíme i na jaře v našich spolupracujících areálech.

Super výkon předvedl v turnaji také pár Jiří Flégl – Vladimír Pulkrábek, který obsadil konečné 3. místo. Velezkušený a herně neskutečně vyspělý Jirka Flégl ve dvojici s Vláďou Pulkrábkem neustále ukazují, jak krásný umí být tenis, když se ho naučíte. Jirkovi famózní voleje a Láďovi často fantastické údery od základní čáry nebo křížem ven z dvorce, to jsou tenisové lahůdky a pastva pro oči. Jirka s Vláďou ve skupině podlehli pouze páru Jiří Kolář – Radek Velík a v semifinále play off páru Marek Svoboda – Lukáš Rudinský. Tedy 2 nejlepším párům celého turnaje. Všechny ostatní soupeře v turnaji porazili, a to i tak silné a kvalitní páry, jako byli např. ve čtvrtfinále borci David Gregor – Pavel Pekárek. Zápas o 3. místo v turnaji Jirka s Vláďou nakonec nehráli, protože jejich soupeř pár Saša Vítek – Aleš Radoňský do zápasu pro Sašovo svalové zranění nenastoupil. I tak si ale Jirka s Vláďou zaslouží velkou pochvalu za předvedený výkon.

Semifinalistou turnaje se stali borci Saša Vítek – Aleš Radoňský. Oba sehraní a velmi sympatičtí borci předváděli celý turnaj skvělý tenis plný skvělých úderů na síti i od základní čáry. Ve skupině prohráli Aleš se Sašou jen s nejlepším párem celého turnaje Marek Svoboda – Lukáš Rudinský. Všechny ostatní páry ale bez větších potíží přehráli a skvěle si vedli i ve čtvrtfinále, kde sice po velkém boji, ale nakonec dokázali přehrát pár David Weber – Deny Sudek. V semifinále si ale bohužel nepřišli na pár Jiří Kolář – Radek Velík. Do zápasu o 3. místo pak nenastoupili, protože Saša si během turnaje nešťastně přivodil menší svalové zranění, které již nechtěl dále zhoršovat.

Co je ale důležité. Po třech odehraných mužských deblech obsadili Saša s Alešem konečné 2. místo v pořadí párů a budou patřit mezi nasazené páry pro venkovní turnaje. V pořadí jednotlivců jsou navíc Saša s Alešem na děleném 3. místě a tak mohou celou turnajovou halovou sérii hodnotit jako velmi vydařenou. Děkuji Alešovi se Sašou za jejich vzorný přístup k turnaji a za jejich přínos k celkové atmosféře celého turnaje.

Poraženými čtvrtfinalisty se staly páry Luboš Švarc – Marcel Novák, David Gregor – Pavel Pekárek, David Weber – Deny Sudek a Daniel Kosťun – Jan Kosťun. Všechny tyto páry ukázaly vysokou kvalitu své hry. Někdy je to jen o pár míčích, které rozhodnou o tom, jestli postoupíte mezi 4 nejlepší nebo budete hrát dolního pavouka či skupinu o umístění. Poražené páry ze čtvrtfinále si pak zahrály ještě zápasy o 5. – 8. místo, kde si nejlépe vedl pár David Gregor – Pavel Pekárek. David s Pavlem v této skupině přehráli jak Luboše Švarce s Marcelem Novákem, tak Davida Webera s Denym Sudkem. Čtvrtfinalisté turnaje Jan a Daniel Kosťunovi do zápasů v této skupině již nenastoupili.

V turnaji si skupinu o umístění zahrály také 3 páry, které nepostoupily do hlavního pavouka. V této miniskupině 3 párů vyhráli oba svoje zápasy borci Martin Tůma – David Tůma. Přehráli páry Filip Havlas – Patrik Calábek a René Janků – Adam Šmejkal. Celý turnaj se nám podařilo dohrát krátce po 20. hodině. Jsem rád, že si všechny páry zahrály minimálně 6 zápasů s tím, že nejlepší páry turnaje si zahrály až 8 zápasů. Poslední mužský halový turnaj se nám podařilo sehrát a ukončit ve velké pohodě. Celkově jsme si poslední pánskou halovou jízdu hodně užili. Mám radost, že jsme se v hale sešli a sehráli tento turnaj. Zkušenosti a pohodu si určitě přeneseme i do venkovních turnajů.

Nyní nás v hale čeká již jen poslední závěrečný halový turnaj, a to v sobotu 15. dubna závěrečná smíšenka. Přijeďte si určitě zahrát nebo se přijďte za námi podívat. Čeká nás krásné a stylové rozloučení s letošní halovou sezónou. Určitě si tento poslední halový turnaj hodně užijeme. Děkuji tímto všem mužským párům, Věrce Brůžkové a její mámě, jejich doprovodu, Martinovi Jeřábkovi, Jirkovi Procházkovi, a Alise Firsové za přítomnost v areálu po dobu našeho turnaje. Těšíme se na vás všechny v našich dalších turnajích! Rozhodně si nenechte ujít šanci si přijít k nám zahrát a také se zapojit do naší velké tenisové party – tenisové rodiny.

Sledujte naše nové stránky www.tenisovarodinaspolek.com. Tyto nové stránky vám přinesou řadu nových moderních vymožeností, které staré stránky nemohly nabídnout. Postupně tyto stránky vylepšíme, aby byly pomocí a posilou pro nás všechny. Náš spolek Tenisová rodina je tu pro vás všechny. Využijte možnosti zahrát si zápasy se spoustou nových soupeřů a soupeřek, navázat nové kontakty, přátelské vztahy a k zapojení do naší tenisové party – tenisové rodiny. Těšíme se na vaši účast v našich turnajích.

Zdeněk Hykš, předseda spolku Tenisová rodina