Od začátku až do konce turnaje jsme si vytvořili úžasnou přátelskou atmosféru, na které měli velký podíl jak hráči, tak obsluha areálu pod vedením jeho správce Vládi Garaba a jeho mámy paní Garabové. Tradičně kvalitní občerstvení, dostatek jídla a nápojů pomohl k celkovému velkému úspěchu turnaje. I když nám na začátku sprchlo a až do 10. hodiny drobně pršelo, přesto jsme si turnaj nakonec hodně užili a celý v pohodě odehráli.

Z 9 zúčastněných párů se turnaj nejvíce vydařil dvojici Marek Svoboda – Marian Kern. Oba borci patří dlouhodobě mezi špičkové hráče našich soutěží. Tenis ovládají výborně a navíc jsou to oba velcí sympaťáci a pohodáři. V celém turnaji si po sportovní stránce vedli velmi suverénně a až do finále neměli větší potíže vyhrát zápas. V posledním mači o turnajové prvenství a zisk 500 bodů do žebříčku série se na kurtu strhla velká tenisová bitva.

Mára s Marianem se ve finále utkali s párem Lukáš Rudinský – Roman Pěnička a dlouho to byl naprosto vyrovnaný zápas. V koncovce se ale Mára s Marianem odhodlali ke hře na větší míru rizika, která jim vyšla. Ovládli jak finálový zápas poměrem 6:4, tak celý turnaj. Mára s Marianem vyhráli všechny turnajové mače a zcela zaslouženě si tak odnesli jak cenu pro vítěze, tak přísun 500 bodů do žebříčku série a to jak párů, tak zejména jednotlivců. Mára Svoboda navíc potvrdil, že ve Cvikově se mu velmi daří, protože zde vyhrál již 3. turnaj a několikrát byl ve finále.

Skvělý výkon a velká pochvala pro pár Marek Svoboda – Marian Kern. Do finále také bez prohry postoupil pár domácí cvikovský Lukáš Rudinský – Roman Pěnička. Oba borci sehráli 4 vítězné mače v základní skupině a v play off až do finále nedali žádnému soupeři možnost ani pomyslet na to, že by mohli Lukáše s Romanem porazit. Až v závěrečném mači ve finále celého turnaje narazili na pár, který hrál ve Cvikově ve velké tenisové formě. Prohra s tak kvalitním soupeřem jakým Mára s Marianem jsou není rozhodně žádná ostuda. Lukáš s Romanem nechali na kurtu všechno co v sobě měli. Tentokrát to na výhru nestačilo, nicméně zisk 400 bodů za postup do finále pomohl oběma borcům udržet si čelní pozice v pořadí párů i jednotlivců. Lukáš Rudinský v žebříčku jednotlivců navíc získal již 1355 bodů za 3 odehrané turnaje a v čele pořadí jednotlivců má na druhého Marka Svobodu náskok 305 bodů.

Krásné 3. místo v turnaji obsadil pár Michal Mašek – Luboš Švarc. Oba velcí sympaťáci sehráli skvělý turnaj. Prohráli jen 2 zápasy a to shodou okolností s oběma finalisty. Ve skupině dokázali vyhrát 2 ze 4 odehraných zápasů a díky nejlepšímu skóre v minitabulce obsadili v základní skupině celkové 2. místo. V play off zvládli postoupit bez větších potíží do semifinále, kde ale narazili na pozdější vítěze celého turnaje pár Marek Svoboda – Marian Kern. V zápase o 3. místo ale dokázali porazit další velmi silný pár Libor Pecina – Martin Jeřábek. Krásné 3. místo, zisk 350 bodů do žebříčku a celkově velmi vydařený výkon přinesl tomuto páru skvělé turnajové zážitky. Michal s Lubošem navíc patří na každém turnaji mezi hráče, kteří výrazným způsobem pomáhají vytvářet a prohlubovat skvělou přátelskou atmosféru a za to jim patří velký dík!

Postup do semifinále si vybojoval pár Libor Pecina – Martin Jeřábek. Oba pohodáři a sympaťáci odehráli po sportovní stránce moc pěkný turnaj. Ocitli se v zamotané 5tičlenné skupině, kde hned 3 páry měli po jejím odehrání zápasovou bilanci 2 výhry a 2 prohry. Rozhodnout musela minitabulka mezi těmito 3 páry. Pár Libor Pecina – Martin Jeřábek v ní měl 2. nejhorší skóre a ve čtvrtfinále tak narazili na silný bratrský pár Pavel Kosťun – Jan Kosťun. V tomto zápase se mezi oběma páry strhla obrovská tenisová bitva. Dlouho nebylo jasné, který pár získá poslední míč. Povedlo se to nakonec Liborovi s Martinem a po výsledku 7:5 postoupili mezi 4 nejlepší páry celého turnaje. V závěrečné fázi turnaje sice Libor s Martinem nevyhráli ani jeden ze 2 zbývajících zápasů, za to si ale připsali 250 bodů do žebříčku párů i jednotlivců v rámci série. Tyto získané body udržely oba sympaťáky v průběžném pořadí TOP 10 mezi jednotlivci.

Velkou pochvalu si zaslouží také páry, které si zahrály turnajové čtvrtfinále, ale nedokázaly postoupit mezi 4 nejlepší dvojice celého turnaje. Poražení čtvrtfinalisté si zahráli mezi sebou dolního pavouka o další body do žebříčku série. V dolním pavouku si nejlépe vedl pár Sergej Ceban – Saša Ceban. Otec se synem v celém turnaji předváděli velmi pěkný tenis. V základní skupině vyhráli 2 ze 4 zápasů a pouze o 1 game jim v minitabulce uteklo 3. místo ve skupině. Ve čtvrtfinále tak museli jít na později nejlepší pár celého turnaje Marka Svobodu s Marianem Kernem. Prohra s tak kvalitním párem není žádná tragédie. Sergej se Sašou se po prohraném čtvrtfinále naladili na vítěznou vlnu a v semifinále dolního pavouka nejdříve porazili pár Franta Ille – Láďa Petrův, aby ve finále po velkém boji poměrem 7:5 porazili pár René Janků – Petr Korolus. Pár Sergej Ceban – Saša Ceban v celém turnaji předvedl skvělý výkon. Vyhráli 4 ze 7 odehraných zápasů a za to jim patří velká pochvala a uznání!

Ve finále dolního pavouka si zahrál pár René Janků – Petr Korolus. Renda s Péťou po slavném postupu do finále na novoborské turnaji v sobotu 21. května tento úspěch nezopakovali. Přesto ale sehráli vydařený turnaj, kdy se každým odehraným zápasem postupně zlepšovali až k postupu do finále dolního pavouka. Ve skupině Renda s Péťou bohužel nedokázali vyhrát žádný zápas a tak v play off narazili na vítěze druhé skupiny pár Lukáš Rudinský – Roman Pěnička.

Shodou okolností se tak zopakovalo finále turnaje z Nového Boru, ve kterém hrály oba tyto páry. Lukáš s Romanem ale ani ve Cvikově nepustili Rendu s Péťou do hry a poslali je do semifinále dolního pavouka. V něm se ale Renda s Péťou rychle vypořádali s párem Pavel Kosťun – Jan Kosťun a ve finále dlouho bojovali o výhru a zisk dalších 100 bodů do žebříčku série. Těsná prohra 5:7 po velkém boji není žádná ostuda. Renda s Péťou potvrdili, že se díky pravidelné účasti v našich turnajích vypracovali mezi silné a velmi kvalitní páry. Už se s nimi musí počítat a u soupeřů si Renda s Péťou již získali velký respekt! V průběžném žebříčku párů obsadili úžasné 2. místo a mezi jednotlivci drží oba borci pozice v TOP 5! Jen tak dál Rendo a Péťo!

Celkové 3. místo v dolním pavouku si vybojoval pár Franta Ille – Láďa Petrův. Výborný a sehraný pár se v turnaji rozhodně neztratil. Hráli po celou dobu výborně. Ve skupině vyhráli 1 mač a mohli vyhrát i zápas s párem Pavel Kosťun – Jan Kosťun. Nedotáhli ale slibně rozehraný mač do vítězného konce a prohráli ho ve zkrácené hře. Ve čtvrtfinále narazili na velmi kvalitní pár Michal Mašek – Luboš Švarc na který nenašli způsob hry, který by Frantu s Láďou dovedl k výhře. V semifinále dolního pavouka si nepřišli na pár Sergej Ceban – Saša Ceban. Turnaj ale zakončili vítězným zápasem, kdy po výsledku 6:4 nad párem Pavel Kosťun – Jan Kosťun vydařenou odvetou za těsnou prohru ve skupině si vybojovali konečné 3. místo v dolním pavouku.

Semifinalistou dolního pavouka se stali bráchové Pavel Kosťun – Jan Kosťun. Oba borci hráli turnaj velmi dobře. Ve skupině vyhráli 2 ze 3 zápasů. Ve čtvrtfinále sehráli skvělý a vyrovnaný mač s párem Libor Pecina – Martin Jeřábek. Nezvládli ale jeho koncovku a prohra 5:7 poslala bratrský pár do dolního pavouka. Poslední 2 mače v turnaji již Pavel s Honzou neuhráli, ale i tak si zaslouží za svůj výkon v celém turnaji velkou pochvalu. Získali svoje první body do žebříčku série, které mají možnost dále navyšovat v průběhu celé turnajové série.

Jediným párem, který si nevybojoval zápasy v dolním nebo horním pavouku se stal pár Zdeněk Hykš – Jan Mencl. Narychlo složený pár z hráčů, kteří tenis hrají velmi málo. Jan Mencl navíc měl téměř rok dlouhou tenisovou pauzu. Přesto dokázali v několika zápasech sehrát často velmi kvalitní výměny, které sice nevyhráli, ale dokázali si, že mají potenciál na to se dále zlepšovat a v dalších zápasech se posunout zase směrem nahoru. Zdeněk se více věnuje organizaci a Honza zase pořizuje skvělé fotky a videa z turnajů.

Závěrem bych rád poděkoval všem 18 hráčům, Vláďovi Garabovi a jeho mámě paní Garabové za vzorně připravený areál, všem mužům a ženám, co přišli v průběhu turnaje povzbudit a navštívit svoje borce bojující o každý míč v náročných soutěžních zápasech. Byl to po všech stránkách velmi vydařený turnaj a my jsme si ho maximálně užili. Výsledky turnaje, fotky, videa a další informace najdete na webových stránkách www.tennisfamilly.com. Přidejte se k nám do naší velké tenisové party, tenisové rodiny! U nás si velmi dobře zahrajete a užijete si jak zápasy, tak skvělou přátelskou atmosféru! Přijďte si k nám pro nemalou nálož velkého množství pozitivní energie! U nás si zaručeně odpočinete od každodenních starostí!

Zdeněk Hykš, spolek Tenisová rodina