V naší soutěžní turnajové sérii jezdí rekreační tenisté a tenistky po jednotlivých tenisových areálech v Libereckém nebo Ústeckém kraji a hrají v nich jednodenní turnaje. Za svoje turnajové mače získávají hráči body do žebříčku DZRT (deblový žebříček rekreačních tenistů) tak jako závodní nebo profesionální tenisté. Získané body se hráčům sčítají. Každým odehraným turnajem se mění pořadí párů i jednotlivců.

Soutěžní turnaje se hrají v tenisových areálech Cvikov, Okrouhlá, Nový Bor, Česká Lípa, Staré Splavy, Jablonné v Podještědí a v ústeckém kraji v areálu Březno u Chomutova. V každém areálu se hraje po celou jarní a letní sezónu několik soutěžních turnajů tak, abychom do turnajové série přilákali co nejvíce rekreačních tenistů z různě vzdálených měst a obcí. Do našich turnajů jezdí hráči i hráčky z opravdu velkých vzdáleností, a to až z Moravy. Výjimkou nejsou ani hráči polské, německé nebo vietnamské národnosti.

Venkovní turnaje mají svojí úžasnou specifickou atmosféru. Hráči mají od rána do večera zajištěné občerstvení ve formě teplého i studeného jídla, kvalitní zázemí a možnost si turnaje užít od začátku do jeho konce. Čím déle tyto turnaje pořádáme, tím větší a lepší se mezi hráči tvoří velká tenisová parta. Na turnajích poznáte opravdu velkou spoustu úžasně sympatických a pohodových lidí, navážete tu mnoho nových známostí a přátelských vztahů. Po dobu turnajů zapomenete na všechny každodenní starosti. Ve velké tenisové partě si užíváte soutěžní zápasy a pokud zrovna nehrajete, tak máte možnost si dát něco dobrého na zub a přitom si povídat se všemi ostatními hráči. Zajištěno máte vše, co ke hře potřebujete a Vaší starostí tak je si turnaj co nejvíce užít!

V letošním roce bychom rádi posunuli organizační úroveň o další level výše, aby se k nám hráči i nadále rádi vraceli a zároveň k nám přicházeli i další noví účastníci. Letošní ročník soutěžní série jsme zahájili v krásném, útulném, čistém a tichém areálu v obci Okrouhlá u města Nový Bor. Areál v obci Okrouhlá spravuje oddíl TK Orel Okrouhlá pod vedením prezidenta klubu Honzy Štěpánka. Velmi dobře vedený oddíl a skvěle udržovaný areál svědčí o tom, že se prezident klubu i jeho členové vzorně starají o jeho trvale vynikající vzhled a úroveň. Honza Štěpánek odvedl v rámci zajištění zázemí ve spolupráci s ostatními členy a členkami klubu špičkovou práci. Děkuji tímto Honzovi Štěpánkovi a členům TK Orel Okrouhlá – paní Lee Čužnové, Láďovi Petrův, Frantovi Ille a Otovi Čužnovi za úžasnou spolupráci.

Na turnaji se dohromady sjelo 12 párů z Libereckého, Ústeckého, Středočeského kraje a hlavního města Prahy. Kvalita párů byla vysoká a úroveň hry vynikající. Na koberci, který je v areálu v Okrouhlé se hraje rychlý a svižný tenis. Výměny nebývají moc dlouhé a o to více je potřeba se soustředit na každý míč.

Nejlepším párem turnaje se stali borci ze středočeského kraje města Brandýs nad Labem – Jaromír Roudnický – Jiří Kolář. Povrch v areálu Jardovi s Jirkou vyloženě seděl. Neprohráli ani jeden zápas a svoje soupeře ať už ve skupině nebo v play off nenechali ani pomyslet na úspěch. Čím kvalitnější soupeř se proti nim postavil, o to lepší hru Jarda s Jirkou předváděli. Za celý den se nedostali ani jednou do stavu, že by museli odvracet např. mečboly soupeřů. Oba borci předvedli nejlepší hru a proto zcela zaslouženě vyhráli a získali prvních 515 bodů do žebříčku série.

Do finále se probojoval pár Lukáš Rudinský – Jiří Jirák. Oba borci stejně jako vítězný pár předváděli ve všech zápasech skvělé výkony. Za celý turnaj prohráli jen 1 zápas a to až ve finále. Se všemi ostatními soupeři se Lukáš s Jirkou vypořádali velmi svižně a sebevědomě. Ve finále ale nenašli recept na skvělou hru páru Jaromír Roudnický – Jiří Kolář. Přesto je zisk 415 bodů za postup do finále a 3 vyhrané mače ve skupině skvělý počinek na začátku série. Turnajů bude ještě celá řada a tak mají Lukáš s Jirkou před sebou ještě hodně možností, jak získat turnajové vavříny.

Na 3. místě se umístil pár Marek Svoboda – Franta Heřman. Mára nastoupil do turnaje bez Péti Vondráčka. V osobě Franty Heřmana ale získal kvalitního parťáka, se kterým hned bez prohry ovládl základní skupinu. Jedinou prohru Markovi s Frantou připravili v semifinále vítězové celého turnaje pár Jaromír Roudnický – Jiří Kolář. Jinak Mára s Frantou všechny ostatní soupeře porazili a turnaj zakončili výhrou 7:5 nad párem Petr Saic – Rudolf Hofman. Startovní zisk na začátku série v podobě 365 bodů je rozhodně skvělý základ pro další turnaje.

Semifinalistou turnaje se stal domácí pár a zástupci TK Orel Okrouhlá Petr Saic – Rudolf Hofman. Vynikající a skvěle sehraný pár předvedl velmi dobré výkony. Ve skupině vyhráli 2 zápasy a poradili si i ve čtvrtfinále s párem Libor Pecina – Lukáš Koudelka. V semifinále nenašli recept na pár Lukáš Rudinský – Jiří Jirák. Zápas o 3. místo ale prohráli jen o pár míčů poměrem 5:7. Za svoje výkony se Péťa s Rudou vůbec nemusí stydět. Navíc Petr Saic byl pochválen svými soupeři za férový přístup ke hře, kdy sporný míč za důležitého stavu uznal ve prospěch svých soupeřů. Opravdu vzorná reprezentace domácího areálu a oddílu TK Orel Okrouhlá!

Vzhledem k účasti 12 párů se herní formát upravil tak, kdy páry, které vypadly ve čtvrtfinále horního pavouka, se přidaly ke 4 poraženým párům z osmifinále turnaje. V dolním pavouku se nejlépe uvedli David Gregor – Marian Kern, když postupně porazili všechny 3 svoje soupeře. David s Marianem jako by se v turnaji dlouho nemohli rozehrát. Ve skupině vyhráli jen 1 zápas. Celkově 3. místo ve skupině poslalo do čtvrtfinále Davidovi s Marianem těžkého soupeře v podobě páru Lukáš Rudinský – Jiří Jirák. Svoje vysoké kvality ale nakonec potvrdili, kdy se každým dalším zápasem zlepšovali, až ve finále dolního pavouka doslova přejeli pár Luboš Švarc – Marcel Novák. Věřím, že se přechodem na antukové turnaje ještě více posílí kvality tohoto sehraného a vynikajícího páru. David s Marianem určitě mají na to, aby v turnajích bojovali o nejvyšší příčky.

Ve finále dolního pavouka si zahráli Luboš Švarc – Marcel Novák. Luboš s Marcelem stejně jako David s Marianem vyhráli ve skupině jen 1 zápas. V osmifinále sice vyřadili domácí pár Láďa Petrův – Franta Ille, ve čtvrtfinále ale vyfasovali nejlepší pár turnaje Jaromír Roudnický – Jiří Kolář. V dolním pavouku si poradili se 2 soupeři, i když museli svádět tuhé tenisové bitvy. Oba tyto zápasy stály Luboše s Marcelem cenné síly, které jim pak scházely ve finále dolního pavouka. Přesto si Luboš s Marcelem zaslouží velkou pochvalu za předvedenou hru a výkony v turnaji. Rozhodně se nemají za co stydět a v dalším průběhu série budou zcela jistě útočit na nejvyšší příčky, protože herně patří mezi špičkové tenisové páry.

Krásné 3. místo v dolním pavouku si vybojoval pár Libor Pecina – Lukáš Koudelka. Luboš s Lukášem hráli celý turnaj s velkou chutí a radostí. Ve skupině sice nevyhráli mač, ale herně určitě nepropadli. V osmifinále turnaje svedli obrovskou bitvu s párem Deny Sudek – Martin Kluch kdy ani vedení 5:1 na gamy nestačilo k zajištění výhry. Nakonec se zápas dostal do zkrácené hry, kterou poměrem 9:7 pro sebe získali Libor s Lukášem. Ve čtvrtfinále Libor s Lukášem prohráli s párem Petr Saic – Rudolf Hofman. V dolním pavouku se ale dokázali dostat do semifinále. Prohra 4:6 s párem David Gregor – Marian Kern není žádná ostuda. Turnaj zakončili výhrou v zápase o 3. místo s párem Pavel Větrovec – Martin Jeřábek starší. Turnaj se Liborovi s Lukášem určitě vydařil a v antukové sezóně nejsou rozhodně bez šance na další velké úspěchy.

Semifinalistou dolního pavouka se stali Pavel Větrovec – Martin Jeřábek starší. Pavel s Martinem bojovali v zápasech jako lvi. Ve skupině sice nevyhráli, ale herně ani výsledkově s žádným soupeřem určitě nepropadli. Jejich soupeřem v osmifinále se měl stát pár Jiří Flégl – Vladimír Pulkrábek. Před play off ale Jirkovi Fléglovi praskl sval v pravé ruce a turnaj musel ukončit. Taková smůla se jen tak nevidí. Jirkovi nikdo z nás nic takového nepřejeme. Naopak mu budeme všichni držet palce, aby se jeho zranění co nejdříve zahojilo a Jirka se mohl zase zapojit do turnajů jako hráč. Pavel Větrovec s Martinem Jeřábek starším se nakonec dostali až do semifinále dolního pavouka, kde svedli 2 velké a vyrovnané tenisové bitvy obě však se špatným koncem. Oba velcí sympaťáci ale na začátku série určitě neřekli poslední slovo a na dalších turnajích určitě ještě ukáží svoje nesporně vysoké tenisové kvality.

Páry, které se nedostaly do závěrečných bojů ani v jednom ze dvou pavouků, se za svoje tenisové výkony a výsledky rozhodně nemusí nijak stydět. Páry René Janků – Petr Korolus, Deny Sudek – Martin Kluch, Láďa Petrův – Franta Ille a Jiří Flégl – Vladimír Pulkrábek rozhodně mají navíc, než co ukázali na 1. turnaji v sérii. Renda s Péťou se každým odehraným turnajem a soutěžním zápasem neustále zlepšují a je jen otázkou času, než začnou soupeřům hodně tvrdě zatápět. Páru Deny Sudek – Martin Kluch utekl postup do čtvrtfinále horního pavouka o pouhé 2 míčky ve zkrácené hře, když předtím dokázali dorovnat stav 1:5 na 5:5.

Pár Láďa Petrův – Franta Ille prohrál možnost bojovat v semifinále dolního pavouka jen o pár míčků poměrem 5:7. Pár Jirka Flégl – Vladimír Pulkrábek měl našlápnuto k velkému výsledku. Ve skupině vyhráli 2 zápasy a nebýt prasklého svalu u Jirky Flégla, určitě by útočili na nejvyšší pozice. Celkově turnaj ukázal, jak je důležité nejen pro hráče, ale i pro areály, aby tato soutěžní série pokračovala a dále se rozvíjela.

Turnaj se nám velmi vydařil. Počasí nás nezklamalo a my jsme si turnaj mohli užít v maximální možné míře. Na závěr bylo provedeno velmi sympatické a veselé závěrečné vyhlášení. Všichni jsme si závěr turnaje maximálně užili. Děkuji tímto všem 12 párům a všem členům i člekám klubu TK Orel Okrouhlá za skvělou sobotu, vytvořenou přátelskou a doslova rodinnou atmosféru a za skvěle strávený den ve společnosti špičkových a sympatických lidí. Těším se na další turnaje v sérii.

Pokračujeme v sobotu 21. května 2022 turnajem Čtyřhra muži – Nový Bor Open. V prostoru městského koupaliště si nyní již na antuce zahrajeme v pořadí 2. turnaj v soutěžní sérii Tennis Family Tour 2022. Přijďte si zahrát, přijďte se za námi podívat. Nasajte tu pohodu a přátelskou atmosféru a získejte spolu s ostatními hráči mnoho nové pozitivní energie do dalších dní. Veselá mysl = půl zdraví a také více pohody při řešení každodenních starostí. Ať se vám všem daří co nejvíc!

Informace o turnajích najdete na stránkách www.tennisfamilly.com.

Zdeněk Hykš, spolek Tenisová rodina, spolek