Začátek roku 2024 se v rámci pořádání turnajů vedených spolkem Tenisová rodina náramně vydařil. V sobotu 27. ledna jsme v tenisové hale v Děčíně uspořádali náš letošní 2. turnaj. Vypsali jsme tentokrát turnaj Čtyřhra muži a podařilo se nám dát dohromady 11 párů.

Tenisový turnaj v Děčíně. | Foto: Zdeněk Hykš

Turnaje se zúčastnily jak domácí páry, tak několik párů také z Libereckého kraje, Ústeckého kraje a hlavního města Prahy. Na začátku komentáře bych rád vyzvednul skvělé přivítání od šéfky areálu Katky Hronkové a její dcery. Také jsem byl hned na začátku turnaje seznámen s milou dívkou Zuzankou Hájkovou, která mi pomáhala se zahájením turnaje a s vyhlášením výsledků celého turnaje. Katku Hronkovou musím také hodně pochválit za vyčlenění prostoru pro organizátora, kde jsem si mohl dát svoje organizační pomůcky. Katka je velmi hodná a milá žena, která pomáhala svým vstřícný přístupem spoluvytvářet pohodovou a přátelskou atmosféru.

Celý turnaj se nesl ve velmi přátelském a pohodovém duchu. Podíl na tom měli všichni hráči a také přítomné ženy. Hráči měli k dispozici také občerstvení a to ve formě párků, sladkého domácího vynikajícího koláče, ovoce a špičkového guláše. Za skvěle připravené občerstvení chci poděkovat Katce a jejímu týmu. O hráče bylo po stránce zázemí a občerstvení skvěle postaráno a také díky tomu jsme měli po celý turnaj opravdu velkou pohodu. Rád bych také poděkoval všem 11 párům za to, že na turnaj dorazily a užily si ho jak po herní, tak po společenské stránce.

V průběhu turnaje se chlapi navzájem čím dál více poznávali a před vyhlášením cen už byl v restauraci slušný hukot. S vyhlášením a předáváním cen mi pomáhala hodná a moc milá slečna Zuzanka Hájková. I Zuzce chci tímto poděkovat, protože svým pohodovým a vstřícným přístupem oživila celý turnaj a výrazně přispěla k celkovému úspěchu turnaje. Byl to zkrátka úžasný turnaj. Věřím, že po této super zkušenosti navážeme s hráči z Děčína a okolí dlouhodobou spolupráci a v Děčínské hale uspořádáme další pěkné turnaje.

Po sportovní stránce měl turnaj vynikající úroveň. Herní formát jsme tentokrát museli upravit tak, aby se co nejvíce přizpůsobil počtu 11 párů. Rozlosovali jsme 2 skupiny po 5 a 6 párech. Všechny páry šly do pavouka play off s tím, že přímo do čtvrtfinále turnaje přímo postoupily 3 nejlepší páry ze 6ti členné skupiny a 2 nejlepší páry z pětičlenné skupiny. Ostatní páry dostaly možnost zahrát si osmifinále a dostat se do hlavního pavouka, i když se ve skupinách neprobojovaly mezi nejlepší. Prohra v osmifinále tak znamenala pro páry konec v turnaji. Poslední turnajový mač – finále skončil krátce před 18. hodinou.

Nejlepším párem celého turnaje se stali domácí hráči Tomáš Zuček – Jaromír Potyš. Jako jediný pár neprohráli ani jeden turnajový mač. Navíc hráli ve skupině se 6 páry, kde dokázali porazit všech 5 soupeřů. Ve čtvrtfinále si pak poradili s párem Petr Šimánek – Zuzanka Šimánková a v semifinále v pohodě přehráli pár Marek Svoboda – Vlasta Havlíček. Ve finále se Jaromír a Tomáš utkali s párem Jiří Machačný – Ota Trska. A rozhořela se velká tenisová bitva. Oba páry měly touhu celý turnaj vyhrát. Průběh finále byl dlouho vyrovnaný. V koncovce se ale více zadařilo Jaromírovi s Tomášem a po zásluze tak vyhráli celý turnaj, když dokázali porazit hned 8 soupeřů. Takový výkon si zaslouží velké uznání a klobouček dolů.

Páru Jaromír Potyš – Tomáš Zuček gratuluji k výhře tak těžkého turnaje a k zisku 525 bodů do žebříčku mužských párů. Oba borci navíc přispívali k velké pohodě v celém turnaji. Díky moc Jaromíre a Tomáši. Super výkon v podobě postupu do finále celého turnaje předvedl pár Jiří Machačný – Ota Trska. Jirka s Otou také vyhráli svoji základní skupinu bez jediné prohry. Ve čtvrtfinále si v pohodě poradili s párem Josef Kasík – Filip Havlas a v semifinále po velkém boji porazili domácí pár Michal Štěrba – Petr Leden. Jediná prohra v celém turnaji Jirku s Otou potkala až v samotném finále. Důležité ale je, že Jirka s Otou neměli daleko k výhře v tomto finále a prohráli až po velkém boji. Turnaj zakončili se vztyčenými hlavami a také si zaslouží velkou gratulaci a klobouček dolů. Jirka Machačný navíc postupem do finále celého turnaje získal dalších 420 bodů, které mu zajistili pohodlné 1. místo v průběžném pořadí jednotlivců po 2 odehraných mužských deblech v rámci halové sezóny. Jirka má z obou turnajů bilanci jedna výhra celého turnaje a 1x postup do finále. To je vážně super výkon a Jirka tak dokazuje svoji tenisovou extra třídu a vysoké herní kvality.

Na konečném 3.místě v turnaji se umístil pár Michal Štěrba – Petr Leden. Oba domácí borci v rámci turnaje určitě nezklamali. V 6ti členné skupině Michalovi s Petrem 2 výhry nestačily na lepší než 4. místo a museli se tak do hlavního pavouka prodírat už od osmifinále. Hned v 1. mači v rámci play off museli hodně bojovat s párem Jiří Flégl – Vladimír Pulkrábek, který po velkém boji porazili poměrem 6:4. Ani ve čtvrtfinále se nevyhnuli další těžké bitvě s párem Milan Košák – Filip Mrkos, kterým dokázali vrátit prohru ze skupiny. V semifinále Michal s Petrem sehráli další těžkou bitvu s párem Jiří Machačný – Ota Trska, který ale v koncovce mače prohráli 4:6. Zápas o 3. místo nehráli, protože jejich soupeř pár Marek Svoboda – Vlasta Havlíček do mače o 3. místo nenastoupil. Celkově je 3. místo v takto těžké konkurenci skvělým úspěchem. Michal s Petrem postupem do semifinále potvrdili roli nasazeného páru. Rozhodně jako domácí pár nezklamali a celý turnaj sehráli velmi pěkně a navíc dokázali dosti výrazně podporovat i přátelskou atmosféru celého turnaje. Velká gratulace pro Michala s Petrem. Hráli jste skvěle a díky moc za vaši účast.

Postup do semifinále celého turnaje si zajistil pár Marek Svoboda – Vlasta Havlíček. Mára s Vlastou dokázali ve skupině vyhrát 3 ze 4 zápasů a díky tomu nemuseli hrát zrádné osmifinále. Ve čtvrtfinále si poradili se silným párem Luboš Švarc – Dušan Bouška. V semifinále si ale nepřišli na domácí pár Jaromír Potyš – Tomáš Zuček. Po prohraném semifinále se Vlasta Havlíček rozhodl dále pro značnou únavu nehrát zápas o 3. místo. Je to škoda, protože Mára s Vlastou se tak připravili o možnost zakončit turnaj vítězným mačem. Přesto si Mára s Vlastou zaslouží velkou pochvalu za předvedený výkon a postup mezi 4 nejlepší páry celého turnaje. Postupem do semifinále potvrdili Mára s Vlastou pozici nasazeného páru. Všem 3 nasazeným párům se podařilo postoupit mezi 4 nejlepší páry a to se na našem turnaji již dlouho nepodařilo.

Ve čtvrtfinále si zahrály páry Petr Šimánek – Zuzka Šimánková, Luboš Švarc – Dušan Bouška, Milan Košák – Filip Mrkos a Josef Kasík – Filip Havlas. Postupem do čtvrtfinále ukázaly tyto páry svoje kvality a herní úroveň. Tyto páry rozhodně na turnaji nezklamaly a bojovaly ve všech svých zápasech často velmi těžké a vyrovnané mače. Každý turnaj je jiný a každý turnaj má jiný průběh. Někdy se vám podaří dostat se mezi nejlepší páry, někdy to nevyjde. Všechny tyto páry ale mají na to, aby v dalších turnajích ještě více potrápily nebo porazily svoje soupeře. Je to jen otázka získání dalších zápasových zkušeností. Věřím, že tyto páry můžou již na dalším turnaji prorazit na nejvyšší mety.

V osmifinále si zahrály páry Tomáš Fodor – Jiří Pulpán, Jiří Flégl – Vladimír Pulkrábek, Tomáš Němec + parťák. Velkou smůlu v turnaji měl Tomáš Němec, kterému nedorazil do turnaje jeho parťák. Aby ale Tomáš nepřišel o turnaj, dohodli jsme se, že Tomáš na každý mač dostane parťáka přiděleného. Tomáš tak odehrál všechny svoje turnajové mače včetně osmifinále. Nakonec opouštěl turnaj spokojený a v dobré náladě.

Velmi mě mrzí vypadnutí páru Jiří Flégl – Vladimír Pulkrábek již v osmifinále. Jedná se přitom o velmi kvalitní a sehraný pár. Věřím, že na dalších turnajích Jirka s Vláďou potvrdí svoje vysoké herní kvality. Konkurence je zkrátka velká a těžkých soupeřů neustále přibývá.

Velmi pěkný turnaj sehrál pár Tomáš Fodor – Jiří Pulpán. Ve skupině 2x prohráli poměrem 5:7. Škoda těchto těsných proher, protože v případě opačných výsledků by určitě postoupili přímo do čtvrtfinále. Takto museli hrát osmifinále, ve kterém si nepřišly na pár Petr Šimánek – Zuzana Šimánková. Tomáš s Jirkou se ale za svoje výkony nemusí stydět. Sehráli pěkný turnaj a také pomohli k celkově skvělé náladě v rámci celého turnaje.

Jsme moc rádi, že se nám první turnaj v Děčíně podařilo uspořádat a sehrát. Byla to pro nás nová a velmi příjemná zkušenost. Zjistili jsme, že v Děčíně je skvělá tenisová parta podobě jako u nás v České Lípě. Je proto důležité, aby se hráči z Děčínska a Českolipska začali spolu potkávat na turnajích. V rámci venkovní sezóny zkusíme udělat 1 otevřený turnaj také v Děčíně. Jsou tu nejen skvělí hráči, ale také je tu moc pěkné zázemí, vstřícní a velmi hodní lidé. Nabízí se nám tak úžasná příležitost na navázání dalších přátelských vztahů s těmito úžasnými lidmi, protože nejenže umí hrát tenis, ale jsou to pohodáři, kteří nezkazí žádnou legraci. Ještě jednou děkuji všem 11 mužským párům za jejich celkový přístup k turnaji a za vytvoření pohodové a přátelské atmosféry.

Také chci poděkovat Katce Hronkové za úžasně přátelský a naprosto férový přístup. Katka se hodně zasloužila o vytvoření pohody v rámci turnaje. Děkuji Ti Katko za celý turnaj. Byla jsi skvělá. Poděkování si zaslouží také slečna Zuzanka Hájková. Pomáhala Katce za pultem a také mě pomohla se zahájením turnaje a jeho zakončením. Zuzka výrazně oživila turnaj a s hráči se ochotně fotila při předávání cen. Zuzanka měla také za úkol vybrat hráče, který dostane cenu Borec – sympaťák. Tuto čím dál prestižnější cenu získal od Zuzanky hráč Dušan Bouška. Je zajímavé, jak tato cena vzbuzuje u hráčů čím dál větší pozornost a odměněný hráč při převzetí ceny sklízí velký aplaus. Borec, který cenu dostane je často šťastnější, než kdyby vyhrál celý turnaj. Je to asi tím, že cenu předávají a určují přítomné ženy. Byl to po všech stránkách vydařený turnaj, o čemž svědčí i množství děkovných zpráv, které mi po turnaji od hráčů přicházeli na můj telefon. Díky moc vám všem.

Na závěr bych rád pozval všechny ostatní rekreační hráče a hráčky. Přijďte si zahrát naše turnaje, přijďte mezi nás. U nás si skvěle a hodně zahrajete a také si tu najdete nové známé a kamarády. U nás se určitě neztratíte. Jsme moc rádi, že můžeme tyto krásné turnaje pro vás pořádat a vždy vás všechny rádi uvidíme. Naše turnaje, to není jen o tenise. Je to celá filosofie o tom, že sport může lidi spojovat a vytvářet z nich početné party plné skvělých přátel. V našem případě se snažíme vytvářet co největší tenisovou partu, tenisovou rodinu. Jen tím, že se k nám přidáte, tak můžete nasát naši pohodovou a přátelskou atmosféru a získat velké množství pozitivní energie. U nás přijdete na jiné myšlenky a určitě si odpočinete od každodenních starostí. Sledujte naše stránky www.tenisovarodinaspolek.com. A určitě si přijďte k nám zahrát!

Zdeněk Hykš, Tenisová rodina