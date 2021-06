Do turnaje nastoupilo celkem 16 párů na tři antukové kurty. Nejdále to měl pár z Chomutova Michal Uhlíř – Jindřich Weber, kteří jeli do areálu ve Cvikově až 2 hodiny autem, aby si zahráli náš turnaj. Ten byl celkově připraven velmi dobře. Velké poděkování patří předsedovi klubu TK Cvikov Vláďovi Garabovi a jeho spolupracovníkům paní Garabové, paní Melicharčíkové a Danovi Bednářovi za vzorně připravený areál včetně zajištěného občerstvení.

Celý turnaj se odehrál v úžasně přátelské atmosféře. Hráči se nemohli dočkat, až se zase sejdou. Celých 9 měsíců jsme nemohli hrát ani zápasy, ani turnaje. Pandemie koronaviru nám zrušila celou zimní halovou sezónu. Naštěstí se situace s nákazou zlepšila natolik, že jsme mohli rozjet jarní a letní turnaje, a to v několika tenisových areálech v okolí města Česká Lípa.

Rozlosovány byly 4 základní skupiny po 4 párech. Všechny páry se kvalifikovaly do 1. kola play off. Vítězové 1. kola play off dále hrály pavouk o poháry, poražené páry z 1. kola play off si pak zahrály pavouk o medaile. Každý pár si v turnaji zahrál minimálně 5 zápasů na 1 vítězný set. Páry, které postoupily do semifinále obou pavouků pak hrály o 2 zápasy více. Zápasy se odehrávaly v rychlém sledu, nevznikaly žádné prostoje. Konkurence v turnaji se sešla opravdu velká. Svědčí o tom i konečné výsledky, kdy ani jeden pár nedokázal vyhrát všechny turnajové mače. Konec nám o hodinu prodloužilo zhoršené počasí. Nakonec se podařilo odehrát všechny zápasy až na jeden.

Velké poděkování tak patří všem hráčům. Děkuji chlapům za vstřícnost, ochotu a snahu dohrát turnaj i přes zhoršené počasí. Byli jste super a také díky vám se turnaj tak dobře vydařil. Zároveň chci poděkovat všem hráčům, kteří i přes vyřazení z bojů o poháry nebo medaile zůstali do konce celého turnaje a užili si skvělé vyhlášení výsledků turnaje a předávání cen. A poděkování zaslouží také slečny Katka a Adrianka, které nám pomáhaly při losování i při zakončení turnaje. Zvláštní poděkování si zaslouží také hráč Libor Pecina, který z vlastní iniciativy přinesl projektor, na kterém jsme mohli sledovat průběh grandslamového finále na turnaji French Open. Díky moc Libore za tuto parádu.

A jak celý turnaj dopadl? Velmi zasloužený triumf nakonec získal pár Marek Svoboda – Michael Berger. V základní skupině prohráli s párem Vladimír Garab – Jiří Machačný. Pak ale vyladili svoje motory na vyšší otáčky a ve zbytku turnaje nenašli přemožitele. Cestu pavoukem rozhodně neměli nijak snadnou. Museli porazit opravdu kvalitní páry. Ve finále pak narazili na do té doby suverénní a neporažený pár Lukáš Rudinský – Jiří Jirák. Finále přerušilo za stavu 3:3 na gamy na zhruba 30 minut deštivé počasí. Po přestávce se Marek s Mikym nadechli k velkému náporu a finále dotáhli do vítězného konce v poměru 6:3. Marek s Mikym si zaslouží velkou gratulaci a pochvalu. Potvrdili svoje kvality z loňské sezóny, kdy se stali nejlepším párem celé turnajové série.

Finálový pár Lukáš Rudinský – Jiří Jirák hrál v turnaji také vynikající tenis. Bez větších potíží vyhráli svojí základní skupinu. Také v pavouku play off postupovali velmi přesvědčivě a až do finále se nepotkali se soupeřem, který by je donutil bát se o výsledek. Ve finále také dlouho drželi vyrovnaný stav. Deštivá přestávka nakonec prospěla více soupeři. Přesto je 2. místo v turnaji pro Jirku s Lukášem v tak těžké konkurenci skvělým výsledkem a odrazovým můstkem do dalších turnajů v celé sérii.

Moc pěkný výkon v celém turnaji předvedl pár David Gregor – Marian Kern. V základní skupině vyhráli pouze 1 zápas. Jak ale začalo play off, David s Marianem přeřadili na vyšší výkonnostní stupeň a postupně vyřadili 2 nasazené páry. Teprve v semifinále našli přemožitele v páru Lukáš Rudinský – Jiří Jirák. V zápase o 3. místo ale dokázali porazit velké překvapení celého turnaje Ladislav Vetešník – Daniel Bednář a odnesli si poháry a také spoustu bodů do žebříčku turnajové série.

Semifinalisté pohárového pavouka – pár Ladislav Vetešník – Daniel Bednář se stali největším překvapením celého turnaje. Do semifinále pohárového pavouka postoupili coby nenasazený pár a co víc, vyhráli hned 4 mače ze 7 odehraných. Základní skupinu ovládli díky minitabulce mezi třemi páry se stejnou bilancí 2 výhry a 1 prohra o 1 game. V pavouku play off postupně vyřadili dva hodně kvalitní páry. Zejména pak výhra nad párem Daniel Kosťun – Pavel Pekárek je velmi cenná, protože tito skvělí hráči v minulosti v turnajích tenisové rodiny získali hodně pohárů a medailí. V zápasech o poháry pak již zejména Láďovi přeci jen došly síly. Přesto turnaj mohou hodnotit se vztyčenou hlavou a jako velmi úspěšný. Krásný výsledek dává tomuto páru další možnosti na úspěch v celé turnajové sérii.

Čtvrtfinále pohárového pavouka si zahrály páry Vladimír Garab – Jiří Machačný, Daniel Kosťun – Pavel Pekárek, Jiří Flégl – Vladimír Pulkrábek a Petr Bartoníček – Pavel Zemanec. Všechny jsou velmi silné a mají špičkovou výkonnost. V medailové části turnaje se ke zlatým medailím nakonec probojoval velmi silný pár Luboš Švarc – Marcel Novák. V osmifinále prohráli Luboš s Marcelem po čestném boji s nejlepším párem celého turnaje Marek Svoboda – Miky Berger. V pavouku o medaile ale nakonec nenašli přemožitele, a to měli ve finále 3. nasazený pár otce a syna Martiny Jeřábkovi. Velmi úspěšný turnaj a dostatek bodů v celé sérii pro Luboše s Marcelem je znamením, že již tento týden v Okrouhlé mohou útočit i na nejvyšší cíle.

Finalisté medailového pavouka pár Martin Jeřábek st. – Martin Jeřábek ml. měl v rámci turnaje trochu smůly. V základní skupině C vyhráli 2 zápasy stejně jako 2 další páry. O pořadí ve skupině C rozhodovala minitabulka mezi 3 páry a ta určila oběma Martinům až 3. místo ve skupině. Je to škoda, protože v posledním mači ve skupině vedli již 4:1 na gamy. Zápas ale nechali dojít až do zkrácené hry a vyhráli až po velkém boji. Prohrané gamy od stavu 4:1 způsobili oběma Martinům nejhorší skóre v minitabulce a 1. kole play off museli jít na 2. nasazený pár Jiří Flégl – Vladimír Pulkrábek. Prohra s tímto párem poslala celkově 3. nasazený pár do pavouka o medaile. Postup do finále medailového pavouka zajistil oběma Martinům stříbrné medaile a moc pěkné body jako základ pro další turnaje. Přeji oběma velkým sympaťákům, aby se v dalších turnajích dočkaly výsledků, jaké si sami přejí.

Bronzové medaile si vybojoval pár z Chomutova Michal Uhlíř – Jindřich Weber. Základní skupina se Michalovi s Jindrou nevyvedla tak, jak by si sami přáli. Z bojů o poháry je vyřadili Vladimír Garab – Jiří Machačný. Pak ale dokázali porazit nasazený pár Michal Mašek – Lukáš Koudelka a zajistili si tak možnost zabojovat o medaile.

V semifinále se nedostali přes Martiny Jeřábkovi. Zápas o bronzové medaile se nakonec nehrál, protože Martin Maixner musel z turnaje předčasně odjet a nestihl sehrát poslední turnajový mač. Přesto je turnaj pro oba sympaťáky velkou zkušeností. Pokud vydrží, jejich výkonnost půjde postupně nahoru. Oba mladí kluci mají velký potenciál na další zlepšení. Potřebují získávat další zápasové ostruhy a určitě se to brzy projeví na postupném zlepšování celkových výsledků páru.

Semifinalisté medailové části pár Libor Pecina – Martin Maixner si také zaslouží velkou pochvalu. V těžké základní skupině dokázali vyhrát 1 zápas. V 1. kole play off narazili na silný pár Daniel Kosťun – Pavel Pekárek a po velkém boji byli vyřazeni z bojů o poháry. Ve čtvrtfinále medailového pavouka sehráli obrovskou bitvu s párem René Janků – Petr Korolus, kterou vyhráli až poměrem 7:5 ve zkrácené hře. V semifinále Libor s Martinem nevyzráli na pár Luboš Švarc – Marcel Novák. Škoda zhoršeného počasí na konci turnaje, které nám zkomplikovalo poslední turnajové mače. Martin musel z areálu z rodinných důvodů odjet a skrečoval tak zápas o bronzové medaile.

Závěrem chci pochválit páry Michal Mašek – Lukáš Koudelka, Eda Greb – Michal Vrána, René Janků – Petr Korolus, Sergej Ceban – Martin Anders. Zejména pár Lukáš Koudelka – Michal Mašek měl hodně smůly. V základní skupině C vyhrál 2 zápasy a jen díky minitabulce obsadil celkové 2. místo. V 1. kole play off prohráli s později 3. nejlepším párem celého turnaje David Gregor – Marian Kern.

Ani čtvrtfinále medailového pavouka se Michalovi s Lukášem nevyvedlo podle jejich představ. Přesto Michal s Lukášem sehráli velmi pěkný turnaj a určitě mají šance na další zlepšení v následujících turnajích. Zbývající tři páry sice v turnaji nevyhráli ani jeden zápas, přesto nejsou bez šance pro další turnaje. Konkurence v celé sérii je velká. I tyto páry dokázaly sehrát se svými soupeři vyrovnané mače. Je jen otázkou dalších zápasů, kdy se i na tyto páry usměje sportovní štěstí a výsledkově půjdou nahoru.

Závěrem chci poděkovat všem hráčům za vzorný přístup k celému turnaji, skvělou přátelskou atmosféru, a za úžasný zážitek z celého dne. Věřím, že jsem si navzájem dodali spoustu pozitivní energie. Je skvělé, že za hráči chodili na turnaj také členové jejich rodin, kamarádi a přítelkyně. Fanoušci a fanynky jsou na turnajích určitě potřeba a každý hráč je rád, když mu jeho blízcí zatleskají za skvělý úder nebo ho pochválí za vyhraný mač. Na závěr turnaje nám slečna Adrianka pomáhala předávat hráčům ceny a rozhodně tak významně přispěla k vydařenému celému turnaji. Jsem moc rád za všechny hráče a také spolupracovníky ze Cvikova v čele s předsedou TK Cvikov Vláďou Garabem, že se nám 1. turnaj vydařil a máme tak na co navazovat v dalším průběhu celé turnajové série.

Již v sobotu 19. června hrajeme další turnaj v areálu v Okrouhlé na povrchu koberec. Přijďte si zahrát, nebo se podívat, jak to hráčům jde. Přijďte nasát skvělou přátelskou atmosféru, přijďte mezi nás. Těšíme se na Vás všechny.

Zdeněk Hykš, Tenisová rodina