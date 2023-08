Po velmi dlouhé době, po dvou měsících, se českolipskému spolku Tenisová rodina podařilo uspořádat v pořadí 2. turnaj smíšených párů v rámci jarní a letní sezóny 2023, a to v krásném a velmi oblíbeném areálu ve Starých Splavech. Na turnaj se sjelo celkem 10 párů z několika krajů ČR.

2. turnaj smíšených párů v rámci jarní a letní sezóny 2023 se konal ve Starých Splavech. | Foto: Daniel Ryl

Na rozdíl od soboty 5. srpna, kdy se tento turnaj měl původně ve Starých Splavech konat a kdy jsme měli přihlášeno až 21 párů, nám počasí přálo. Zatímco o týden dříve celý víkend sluníčko nevylezlo a většinu dne pršelo, tak o týden déle jsme sluníčko konečně měli a také teploty byly skutečně letní. Ze všeho nejdříve chci poděkovat všem hráčům a hráčkám, kteří si našli čas a na přeložený turnaj přijeli, protože je vidět, jak moc si chtěli zahrát a jak moc si chtěli společnou sobotu užít.

Velké poděkování patří také správci areálu Jaromírovi Jindřichovi a jeho týmu za vzorně připravený, zajištěný areál s nachystaným občerstvením a zázemím. Turnaj se nám moc povedl. Od jeho začátku se v areálu rozhostila pohoda a přátelská atmosféra. Přivítání hráčů a hráček probíhalo velmi srdečně a upřímně a co je důležité, s úsměvem na rtech.

Většinu času se stále hrálo a díky možnosti využít čtyři kurty měl turnaj velmi rychlý průběh. Zařadili jsme proto do programu i přestávky, aby si hráči a hráčky měli možnost odpočinout a nabrat nové síly. Přesto jsme turnaj ukončili krátce po 17. hodině finálovým zápasem. Velmi důležité je, že všech 10 párů vydrželo až do závěrečného vyhlášení a díky tomu bylo předávání cen velmi veselé. S vyhlášením a předáváním cen mi na turnaji pomáhali slečna Zuzanka Mašková, která předávala věcné ceny.

Fotografie turnaje obstaral pak Daniel Ryl, můj kolega z práce a také hráč i člen spolku Tenisová rodina. Nejlepší pár turnaje si následně převzal hezkou věcnou cenu i od správce areálu Jaromíra Jindřicha. Pro každý pár jsme měli nějakou drobnost a všichni si z turnaje odvezli něco na památku.,

FOTO: Ukrajinské děti z českolipské Tyršovky se loučily se školou

Velké poděkování si zaslouží také hráč a velký gentleman Pavel Leden, který sám od sebe věnoval tenistkám na turnaji krásné kytičky a čokoládové bonbony. Ženy měly z kytiček a bonbónů velkou radost. Celý turnaj to byla zkrátka jedna velká pohoda. Jsem moc rád, že jsem u toho mohl jako organizátor být a že jsme si společně užili moc krásnou sobotu.

Po sportovní stránce měl turnaj tradičně vysokou úroveň. Pouze jeden pár dokázal vyhrát všechny mače. Vítězem turnaje se zcela zaslouženě stali Jiří Flégl – Markéta Správková. Za celý turnaj nenašli přemožitele. Jirka s Markétou rozehráli skutečný tenisový koncert. Vidět Jirku, jak řádí na kurtu doslova jako tajfun a Markétu, jak skvěle drží míček ve hře a dovede vítězně zakončit výměnu, ať už od základní čáry nebo na síti, to byla čirá radost. Jirka s Markétou měli několik těžkých soupeřů na cestě za výhrou, ale ani jeden z nich nedokázal dotlačit Jirku s Markétou na hranu porážky. V semifinále i ve finále porazili oba nasazené páry a zcela po právu si tak převzali cenu pro nejlepší pár turnaje a jako bonus získali do žebříčku smíšených párů 520 bodů s tím, že si pro sebe uzmuli rovnou 1. místo v celkovém pořadí.

Jirka zaslouží ještě další velkou pochvalu, kdy společně s Vláďou Pulkrábkem připravili na tento turnaj famózní občerstvení ve formě vepřových masových konzerv a skvěle upravené zeleniny s hermelínem. Jirka s Vláďou tak výrazným dílem přispěli k celkové pohodě na turnaji, protože občerstvení, které dali do placu bylo naprosto vynikající! Jsem moc rád, že hráči sami mají zájem na tom, abychom si naši pohodu a přátelskou atmosféru udrželi a pomáhají tím, že sami od sebe a zcela dobrovolně dodávají na naše turnaje buď věcné ceny nebo super občerstvení všeho druhu. Vláďa Pulkrábek nejen zdatně přidal ruku k dílu při přípravě super občerstvení, ale zároveň na kurtu se svojí parťačkou Katkou předváděli celý turnaj super tenis.

Finalistou turnaje se tedy stali Vláďa Pulkrábek – Katka Vrábelová, dlouhodobě sehraný pár, který umí hrát tenis na hodně vysoké úrovni. Potvrdili to i na smíšence ve Splavech, kdy porazili všechny soupeře až na ty ve finále. Vláďa s Katkou prohráli s Jirkou a Markétou jak v základní skupině, tak potom ve finále a vždy poměrem 4:6. Oba mače měly vyrovnaný průběh s tím, že v koncovce byli lepší Jirka s Markétou. Přesto je účast ve finále pro sympaťáky Vláďu a Katku velkým úspěchem. Potvrdili roli nasazeného páru a ukázali, že tenis rozhodně umí hrát. Za svůj výkon v turnaji si zaslouží velkou gratulaci a pochvalu. Navíc jako bonus získali do žebříčku 415 bodů a vklínili se mezi 5 nejlepší párů. Zůstane jim tak možnost nasazení pro další turnaje a to je určitě velký úspěch.

Sportovní klub SK Naděje pod Denním stacionářem Česká Lípa získal ocenění

Krásné 3. místo si pro sebe vybojoval pár Vlasta Havlíček – Jitka Košlerová. Před turnajem měl Vlasta obavy o svoje záda, ale při samotné hře se ukázalo, že naštěstí jeho záda vydržela a Vlasta mohl se svojí krásnou a milou parťačkou sehrát turnaj na vysoké herní úrovni. Vlasta s Jitkou za celý turnaj prohráli jen 2 zápasy. Těsným poměrem 5:7 s párem Pavel Leden – Radka Weaver ve skupině a poté v semifinále s nasazeným párem Vladimír Pulkrábek – Katka Vrábelová. Všechny ostatní soupeře porazili. I přes jednu prohru nakonec Vlasta s Jitkou vyhráli svoji skupinu, protože měli lepší vzájemný zápas s párem Luboš Švarc – Lenka Pulkrábková. Ve čtvrtfinále vrátili prohru ze skupiny páru Pavel Leden – Radka Weaver a i přes nezdar v semifinále celého turnaje nakonec Vlasta s Jitkou vybojovali v posledním mači 3. místo. Turnaj tak zakončili vítězným zápasem a ziskem 365 bodů do žebříčku smíšených párů což je posunulo mezi TOP 10. Díky Vlasto a Jitko za skvělou hru a za významný příspěvek k pohodové a přátelské atmosféře.

Semifinálovým párem turnaje se stali jako vždy velcí sympaťáci a také skvělí přátelé Luboš Švarc – Lenka Pulkrábková. Tradiční a stálí účastníci našich smíšených turnajů ukázali další velký výkonnostní vzestup. Luboš s Lenkou dokonce byli nasazeným párem a svojí roli rozhodně potvrdili. Na turnaji prohráli jen 3 mače. Do finále se Luboš s Lenkou nedostali proto, že narazili na rozjetého Jirku Flégla s Markétou Správkovou, kdy bojovali velmi srdnatě, ale v koncovce mače zkrátka neměli dostatek trumfů, aby Jirku s Markétou přehráli. V zápase o 3. místo si Luboš s Lenkou stejně jako ve skupině nepřišli na Vlastu Havlíčka s Jitkou Košlerovou. Celkově ale Luboš s Lenkou sehráli super turnaj a rozhodně si zaslouží velkou a ještě větší pochvalu. Navíc získané body jim vynesli pozici mezi TOP 5 smíšenými páry a možnost dalšího nasazení pro následující turnaje.

V našich turnajích se tradičně kromě bojů o velké body a trofeje hraje také tzv. dolní pavouk. Je to stejné play off jako mají nejlepší páry, jen je určené pro hráče a hráčky, kteří se neprobojovali mezi elitu. I tyto páry si chtějí v turnaji ještě zahrát a tak i pro ně organizujeme samostatné play off. V dolním pavouku si nejlépe vedl pár Robert Suchý – Ivana Schwarzová. Oba kamarádi hráli v tomto složení náš turnaj poprvé a nevedli si vůbec špatně. Ve skupině dokázali vyhrát 2 zápasy a probojovat se přímo do hlavního pavouka play off.

To je nádhera. Fotograf zachytil polární září nad Českou Lípou

Ve čtvrtfinále Robert s Ivankou padli s nasazeným párem Luboš Švarc – Lenka Pulkrábková. Prohra s takto silným párem rozhodně není žádná ostuda. V dolním pavouku ale dokázali porazit oba svoje soupeře a to přitom nebyli nijak slabí soupeři. Pro Roberta s Ivankou je tento turnaj super zkušenost, kdy si oba dokázali, že můžou spolu hrát a porážet kvalitní soupeře. Pokud jim to vydrží i na další turnaje, tak se jejich soupeři rozhodně mají na co těšit.

Ve finále dolního pavouka si zahrál pár Pavel Leden – Radka Weaver. Už ve skupině Pavel s Radkou předváděli skvělý tenis a přestože spolu hráli poprvé, šlo jim to náramně. Ve skupině dokázali porazit později 3. nejlepší pár celého turnaje Vlasta Havlíček – Jitka Košlerová. Skupina B, kde hráli Pavel s Radkou ale byla velmi vyrovnaná. Také Pavel s Radkou doplatili na horší vzájemný zápas s párem Tomáš Dufek – Irena Mašková. Ve skupině tak obsadili 4. místo a museli hrát 1. kolo play off. Zápas sice vyhráli, ale ve čtvrtfinále se díky tomu museli utkat s vítězem svojí skupiny a to byl stejně jako ve skupin pár Vlasta Havlíček – Jitka Košlerová. V odvetě si Vlasta s Jitkou tentokrát pohlídali koncovku a Pavla s Radkou poslali do dolního pavouka.

V dolním pavouku Pavel s Radkou zvládli v semifinále vyřadit pár Tomáš Dufek – Irena Mašková, nicméně ve finále po velkém boji padli s párem Robert Suchý – Ivana Schwarzová. Přesto si oba sympaťáci zaslouží obrovskou pochvalu za předvedený výkon, protože v žádném zápase herně nepropadli a že byl soupeř lepší v koncovkách, to se někdy stane. Pavlík Leden zaslouží ještě obrovskou pochvalu za dodání květin a čokoládových bonbonů pro ženy tenistky. Navíc Pavlík je tradičně velký zdroj pohody, legrace, dobré nálady a veselosti. Pavlík s Radkou výrazně přispěli k celkovému úspěchu celého turnaje.

Konečné 3. místo v dolním pavouku obsadil pár Tomáš Dufek – Irena Mašková. Na úvod musím jak Tomáše tak Irenu moc pochválit za úžasný výkon a také celkový přístup k turnaji. Po herní stránce rozhodně Tomáš s Irčou nezklamali. Ve skupině vyhráli 2 zápasy a i díky lepší zápasové bilanci nakonec obsadili 3. místo. Ve čtvrtfinále Tomáš s Irčou sehráli vyrovnaný mač s nasazeným párem Vláďa Pulkrábek – Katka Vrábelová, který prohráli jen těsně 4:6. V dolním pavouku sice Tomáš s Irčou prohráli svoje semifinále, ale turnaj nakonec zakončili vítězně v zápase o 3. místo s párem Martin Koudelka – Lenka Vlasáková. Děkuji Tomášovi a Ireně za super výkon a přístup a za pomoc slečny Zuzanky – dcery Ireny Maškové při závěrečném vyhlášení.

Uměleckou garantkou 22. ročníku MHF Lípa Musica bude klavíristka Jitka Čechová

Semifinalistou dolního pavouka se stal pár Martin Koudelka – Lenka Vlasáková. Moc milý a sympatický smíšený pár na našem turnaji rozhodně nezklamal. Martin s Lenkou sehráli velmi dobrý turnaj. Povedlo se jim vyhrát 2 zápasy a to je v této konkurenci velký úspěch. Dokázali postoupit do hlavního pavouka play off. V něm bohužel narazili na ve velké formě hrajícího Jirku Flégla s Markétou Správkovou. V dolním pavouku pak sehráli rovnocenné partie i když s lepším koncem pro soupeře. Martin s Lenkou ale ukázali velký potenciál a rozhodně mohou být zdatným soupeřem pro všechny páry v našich smíšenkách.

Turnaje se zúčastnili také 2 páry, které se neprobojovaly do hlavního pavouka play off. Celkově 9. pár turnaje Milan Vosecký – Jana Hovorková hrál se svými soupeři velmi odhodlaný a bojovný tenis. Ve skupině nebyli daleko od výhry nad párem Martin Koudelka – Lenka Vlasáková, kdy se zápas zlomil až ve zkrácené hře ve prospěch Martina s Lenkou. Bohužel poslední místo ve skupině poslalo Milana s Janou na 4. pár ze skupiny B, která byla velmi vyrovnaná a kde byly hodně kvalitní páry. Milan s Janou se tedy do play off pavouka nedostali a i přes všechnu bojovnost a odhodlání šli do zápasu o 9. místo. Poslední mač v turnaji ale nakonec zvládli na výbornou a turnaj zakončili vítězným zápasem. Milan s Janou si zaslouží velkou pochvalu a uznání. Hráli velmi dobře. Určitě v turnaji nezklamali a za svůj výkon i přístup k turnaji si zaslouží velkou a ještě větší pochvalu.

Párem, který skončil na 10. místě se stali Jiří Benzl – Iveta Fialová. A oba sympaťáky stojí za to hodně moc pochválit. Jirka nemohl dlouho hrát pro zranění kolena a Iveta je tenisový začátečník. Přesto sehráli velmi dobré zápasy. S nasazeným párem Luboš Švarc – Lenka Pulkrábková ve skupině uhráli Jirka s Ivetou 3 gamy a rozhodně nebyli na kurtu jen do počtu. Stejně silně vzdorovali Jirka s Ivetou také v 1. kole play off páru Martin Koudelka – Lenka Vlasáková, kdy výsledek 4:6 svědčí o velké tenisové bitvě. V zápase o 9. místo sice Jirka s Ivetou neuspěli, ale ukázali, že mají na to hrát kvalitní tenis a pokud jim to vydrží, čeká je další zlepšování směrem nahoru a jejich výkonnost se bude stále zlepšovat.

Úchvatné a nevídané: Galerie v lese ukrývá sochy a objekty ve skalách

V tenise je to vždy o trpělivosti. Zlepšení může přijít jen s dalšími zápasovými zkušenostmi. Být dobrý v tréninku je jedna věc. Zápas je ale vždy zcela něco jiného. Trenér gvás naučí základní údery. Jak je ale používat v zápase vás žádný trenér nenaučí. Jen herní praxe a spousta odehraných ostrých soutěžních zápasů Vám dodá zkušenosti, které pak využijete k tomu, že začnete vyhrávat soutěžní mače nebo i turnaje. Chcete-li zlepšit svoji tenisovou výkonnost, hrajte naše turnaje. My vám dodáme nejen soupeře, ale umožníme vám postupné zlepšení vaší hry až do bodu, kdy se z vás stane špičkový rekreační hráč nebo hráčka. Žádný úspěch nepřijde sám od sebe. Výhry si musí člověk na kurtu odpracovat. Pouze tím, že bude aktivně hrát a vyhledávat soutěže, jen tak se zlepší natolik, že bude postrachem všech soupeřů a soupeřek.

Závěrem chci ještě jednou poděkovat všem smíšeným párům. Udělali jste si společně skvělý turnaj, užili jste si pohodu, dobrou náladu, sluníčko, hodně zápasů a sympatické lidi kolem sebe. Rozhodně jste pomohli v dalším rozvoji našich turnajů a také díky vám máme nyní o to větší motivaci pořádat pro vás tyto super krásné turnaje. Máme z vás velkou a ještě větší radost. Velké poděkování si zaslouží také správce areálu Jaromír Jindřich, který se o svěřený areál stará doslova s velkým nadšením. Areál ve Splavech doznal mnoha vylepšení a nyní dokonce nabízí i možnost ubytování. Jarda Jindřich nám se svým týmem připravil vynikající zázemí a také občerstvení. Také díky práci správce a jeho týmu jsme si mohli tento turnaj tak suprově užít. Jsem moc rád, že všechny páry vydržely až do konce turnaje a že jsme mohli udělat tak úžasné závěrečné vyhlášení. Ještě po turnaji jsme v menší skupince seděli v areálu a dokonce došlo ještě na vyzývací mač. Díky moc vám všem, byli jste skvělí!

A všem ostatním hráčům a hráčkám jen krátké sdělení. Přijďte si k nám zahrát, neseďte doma, neřešte jestli máte výkonnost na to, abyste u nás mohli hrát. Je chyba, když si nepřijdete užít naše turnaje. Jen tak se tu seznámíte s řadou skvělých lidí, získáte nové kontakty a přátele. A to z různých oborů lidské činnosti. Hrát naše turnaje se vám určitě vyplatí. Chce to jen jedno. Přijít si k nám zahrát. Přijít si k nám pro pozitivní energii. Přijít si k nám pro skvělé herní i společenské zážitky. Prostě a jednoduše, přijďte mezi nás, rádi vás u nás všechny uvidíme!

Zdeněk Hykš, předseda spolku Tenisová rodina