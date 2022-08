Je skvělé, když se vám na turnaj sjede 20 párů z několika krajů a Prahy a od první chvíle panuje pohoda a přátelská atmosféra. Výrazný podíl k úspěchu turnaje má také správce areálu ve Starých Splavech Marek Haidl se svojí přítelkyní, kdy společně zajistili skvělé občerstvení ve formě dobré snídaně a špičkového grilovaného masa k obědu. Hráči i hráčky do Splavů na smíšenky jezdí moc rádi, protože areál je díky svojí poloze a celkovému zpracování velmi pěkně postavený, má kvalitní zázemí, pohodového a vstřícného správce a moc milé spolupracovnice. Hned po příchodu do areálu ve Splavech na Vás dýchá doslova pohodová rodinná atmosféra.

Po sportovní stránce měl turnaj velmi vysokou úroveň. Jediným párem, který dokázal vyhrát všech 7 soutěžních zápasů a tím pádem i celý turnaj v konkurenci 20 dvojic, se stal pár Vratislav Vytejček – Katka Procházková. Vráťa s Katkou bez větších potíží vyhráli základní skupinu. V pavouku play off pak důsledně a s grácií odklízeli z turnaje jednoho soupeře za druhým. Za celý turnaj nezažili ani v jednom zápase tlak z možné prohry. Svoje soupeře doslova zválcovali a po zásluze vyhráli jako jednoznačně nejlepší pár celý turnaj. Velká gratulace pro oba sympaťáky z obce Jiříkov Vráťu s Katkou. Je vidět, že v Jiříkově mají ve svém areálu skutečně kvalitní páry, které mohou směle konkurovat na všech našich turnajích.

Cestu do finále si doslova proklestil pár Radek Czichon – Natálka Nováková. Radek s Natálkou ve skupině 1 zápas prohráli. Do play off ale vstoupili plní odhodlání a s velkou dávkou kvality i bojovnosti postupně zdolávali jeden pár za druhým, až se dostali až do finále celého turnaje. Přitom ale museli čelit mnoha vyrovnaným stavům, stejně odhodlaných soupeřů a v mnoha případech museli vytáhnout všechny svoje trumfy, aby postoupili do dalšího kola play off. Zejména zápas v semifinále turnaje, kdy dlouho sváděli vyrovnaný boj s párem Aleš Hejl – Marcela Hrušková, jim vzal hodně sil.

Přesto se Radek s Natálkou dokázali překonáním všech nástrah od svých soupeřů dostat až do finále, kde po statečném a bojovném výkonu sice na Vráťu s Katkou nevyzráli, ale i tak dosáhli na velký úspěch, protože dostat se do finále v konkurenci 20 párů je vždy velký úspěch a to bez ohledu na výsledek finálového mače. Radek s Natálkou předvedli v turnaji super výkon a postup mezi 2 nejlepší páry celého turnaje je pro oba pohodáře velkou odměnou za skvělý tenis, který po celý turnaj předváděli.

Krásné 3. místo obsadil v turnaji pár Aleš Hejl – Marcela Hrušková. Aleš s Marcelou hráli skvělý turnaj již na konci května, kdy se v konkurenci 21 smíšených párů prosadili také mezi 4 nejlepší páry celého turnaje a stejně tak jako v květnu, i v srpnu dokázali obsadit 3. místo. Aleš s Marcelou sehráli společně skvělý turnaj. Ze 7 odehraných soutěžních zápasů dokázali hned 6 z nich vyhrát. Jedinou prohru poznali v semifinále, kdy nestačili po velké tenisové bitvě na pár Radek Czichon – Natálka Nováková. Turnaj ale zakončili vítězně v zápase o 3. místo, kdy museli jít až do zkrácené hry, aby v těsné koncovce nakonec přetlačili pár Marek Svoboda – Ivana Schwarzová. Opravdu klobouk dolů, protože získat ve 2 smíšených turnajích v konkurenci 21 a 20 párů 2x celkové 3. místo, to je znak vysoké herní úrovně páru a potvrzení dlouhodobě vynikající tenisové výkonnosti.

Semifinalistou turnaje se stal pár Marek Svoboda – Ivana Schwarzová. Pár se dal dohromady až v pátek odpoledne pár hodin před turnajem. V květnu hrál s Ivankou Lukáš Rudinský, který ale na tento termín nemohl dorazit. Naštěstí se mi podařilo zkontaktovat Marka Svobodu, který vůbec neváhal a s Ivankou se velmi rychle domluvili na společné účasti. A že jim turnaj vyšel, svědčí jejich skvělé výsledky. Ve skupině a později v play off až do postupu do semifinále zvládli porazit všech 5 soupeřů. Z toho 2x měli v zápasech soupeře, který je dostal až do stavu 5:5. V koncovce obou zápasů měli ale Mára s Ivankou vždy o něco lepší trumfy než jejich soupeři. V semifinále narazili na nejlepší pár turnaje Vráťu Vytejčka s Katkou Procházkovou. Byl to jediný zápas v turnaji, který Markovi s Ivankou moc nevyšel. V zápase o 3. místo mohli v pohodě vyhrát, pokud by dotáhli vedení 5:4 a 6:5 na gamy do vítězného konce. To se ale nestalo. Mára s Ivankou ale turnaj odehráli se ctí a ukončili ho sice těsnou prohrou, ale se vztyčenými hlavami, protože celkově sehráli skvělé mače. Velká gratulace pro Máru a Ivanku!

Postup do čtvrtfinále se povedl dvojicím Marek Bezák – Tereza Šmejkalová, Tono Žabka – Kristýna Balcarová, Petr Šimánek – Lucie Fojtíková, Petr Timura – Žaneta Rusnáková. Všechny tyto páry předvedly v turnaji skvělé výkony. Např. pár Petr Šimánek – Lucie Fojtíková v základní skupině všechny svoje soupeře převálcovali výsledkem 6:1. Ani v osmifinále se dlouho nezdrželi. O to větší překvapení pak pro ně byla prohra po velkém boji s párem Radek Czichon – Natálka Nováková. Ne každý turnaj vám vyjde tak, abyste hráli o nejvyšší příčky. Petr s Luckou ale ukázali svoje kvality a na turnaji smíšených párů budou mít ještě jednu šanci v sobotu 17. září ve Starých Splavech zabojovat o nejvyšší pozice, kam svými tenisovými kvalitami určitě patří.

Podobnou smůlu měl také pár Petr Timura – Žaneta Rusnáková. Také Péťa se Žanetou zvládli vyhrát bez ztráty kytičky základní skupinu a vyřadit v osmifinále svého soupeře. Následně ale ve čtvrtfinále nezvládli souboj s párem Aleš Hejl – Marcela Hrušková a turnaj pro ně skončil. Konkurence v našich turnajích je tak velká, že ani tak skvělým a silným párům jako jsou všichni vyřazení čtvrtfinalisté nezaručí, že se dostanou do závěrečných bojů o věcné ceny.

Poražení osmifinalisté si stejně jako na každém našem turnaji zahráli dolního pavouka. V něm se nejlépe vedlo páru Vladimír Pulkrábek – Katka Vrábelová. Vláďa s Katkou dolního pavouk vyhráli zcela zaslouženě. Ve skupině vyhráli 2 ze 3 zápasů, kdy jedinou prohru poměrem 5:7 zaznamenali s pozdějším finalistou celého turnaje, párem Radek Czichon – Natálka Nováková. V osmifinále prohráli s párem Petr Timura – Žaneta Rusnáková. A opět po velkém boji poměrem 4:6. V dolním pavouku dokázali Vláďa s Katkou porazit všechny 3 svoje soupeře a zcela zaslouženě tak vyhráli spodního pavouka. Vláďa s Katkou v celém turnaji předvedli špičkový výkon, který si zaslouží opravdu velkou pochvalu!

Finalistou dolního pavouka se stali Michal Mašek – Renata Slabá. Míša s Renčou sehráli velmi dobrý turnaj. Bojovali o každý míč a výsledkem bylo, že se dostali až do finále spodního pavouka. V osmifinále narazili na později nejlepší pár celého turnaje a prohrát ve vyřazovacích bojích s takto silným soupeřem rozhodně není žádná ostuda. Míša s Renčou museli o postup do semifinále dolního pavouka svést velmi těžkou a vyrovnanou tenisovou bitvu s párem Patrik Vraspír a Katka Vraspír. Míša s Renčou vyhráli tento mač až ve zkrácené hře. Těžký, ale vítězný mač následně v semifinále dolního pavouka sehráli s párem Luboš Švarc – Lenka Pulkrábková. Ve finále pak už neměli tolik sil, aby více vzdorovali páru Vladimír Pulkrábek – Katka Vrábelová. Přesto mohou Míša s Renčou hodnotit turnaj jako velmi úspěšný, protože zdolat v play off 3 těžké soupeře, to se vždy počítá!

Konečné 3. místo v dolním pavouku obsadil pár Tonda Mestek – Alisa Firsová. Pro mě osobně velké a moc milé překvapení. Tonda se Alisou potkali na turnaji zcela poprvé. Oba to však vzali za správný konec a hned od začátku silně a svědomitě již v základní skupině trápili svoje soupeře. Ze skupiny postoupili přímo do osmifinále. V něm sice vypadli, ale ve čtvrtfinále dolního pavouka velmi překvapivě po obrovské bitvě ve zkrácené hře vyřadili pár Jiří Flégl – Klára Kopecká. Semifinále dolního pavouka Tondovi s Alisou sice nevyšlo, turnaj ale zakončili vítězným mačem s dalším silným párem Luboš Švarc – Lenka Pulkrábková. Výborný turnaj pro oba sympaťáky a já věřím, že je potkám na smíšence také v sobotu 17. září, kdy svůj nesporně vysoký herní potenciál budou moci Tonda s Alisou dále rozvíjet.

Semifinalistou dolního pavouka se stali velcí sympaťáci a pohodáři Luboš Švarc – Lenka Pulkrábková. Luboš s Lenkou sehráli společně druhou smíšenku a šlo jim to velmi dobře. V žádném zápase herně určitě nepropadli. Se svými soupeři sehráli vždy rovnocenné tenisové partie a i když ne všechny vyhráli, žádnému soupeři nepodlehli bez boje. Luboš s Lenkou se do osmifinále dostali výhrou v 1. kole play off nad párem Deny Sudek – Radka Weaver. V osmifinále dlouho trápili pár Marek Svoboda – Ivana Schwarzová, kterému podlehli až po opravdu velké tenisové bitvě poměrem 5:7. Ve čtvrtfinále dolního pavouka pak po další velké tenisové bitvě poměrem 7:5 vyřadili pár Patrik Calábek – Irena Borovcová, kdy Luboš s Lenkou dokonce odvrátili stav 3:5 a 2 mečboly soupeře. Semifinále i zápas o 3. místo prohráli shodně poměrem 4:6. To samo o sobě svědčí, jak velcí bojovníci a také skvělí kamarádi Luboš s Lenkou jsou. Luboš s Lenkou zůstávají po turnaji i nadále postrachem všech soupeřů, protože Luboš s Lenkou vám nedají zadarmo ani jeden míček a pokud je chcete porazit, musíte ze sebe vydat to nejlepší.

Pochvalu za postup do čtvrtfinále dolního pavouka si zaslouží také páry Patrik Vraspír – Katka Vraspír, Patrik Calábek – Irena Borovcová, Jiří Flégl – Klára Kopecká, Tomáš Franěk – Katka Fraňková. Hned ve 3 čtvrtfinálových zápasech dolního pavouka se odehrály skutečně velké a vyrovnané tenisové bitvy. Svědčí o tom výsledky 2x tie break a 1x výhra 7:5. Je neskutečné, jak vyrovnané a také kvalitní páry se v dolním pavouku sešly. Vyhrát ale může jen jeden. Rozhodně bych přál Patrikovi Vraspírovi s manželkou Katkou, Patrikovi Calábkovi s Irenkou Borovcovou a Jirkovi Fléglovi s Klárou Kopeckou, aby jejich čtvrtfinále v dolním pavouku skončili v jejich prospěch. Bohužel jim to nevyšlo, ale stále mají před sebou ještě jednu výzvu a tou je 3. smíšenka v září ve Splavech. Hrát dolního pavouka není rozhodně žádá ostuda, protože i zde narazíte na kvalitní soupeře. Vyhrát dolního pavouka tak není nijak snadné o čemž svědčí vyrovnané výsledky drtivé většiny zápasů z dolního pavouka.

Vzhledem k počtu 20 párů jsme do turnaje zařadili také 1. kolo play off. V osmifinále máme k dispozici jen 16 míst a proto je potřeba zařadit také 1. kolo play off. Dáváme tak šanci především těm párům, kterým se v základních skupinách nedaří podle jejich představ, aby se přes 1. kolo play off ještě dostaly do hlavního pavouka turnaje. Do 1. kola play off muselo jít hned 8 párů. Z 1. kola se 4 páry dostaly do hlavního pavouka a 4 páry, které v 1. kole prohrály společně utvořily samostatnou skupinu o konečné umístění, aby si v turnaji zahrály také aspoň 2 mače se soupeři na srovnatelné výkonnostní úrovni. Skupinu o konečné umístění si zahráliy páry Marian Kern – Katka Danková, Deny Sudek – Radka Weaver, Adam Smejkal – Pavlína Novotná, David Tregler – Katka Bílková.

Ani v této skupině nebyla nouze o vyrovnané mače. Nejlépe se v této skupině vedlo páru Deny Sudek – Radka Weaver, který porazil oba svoje soupeře. Jeden zápas v této skupině dokázaly vyhrát také páry David Tregler – Katka Bílková a Adam Smejkal – Pavlína Novotná. Pár Marian Kern – Katka Danková tak jako jediný pár v turnaji nevyhrál mač. Takto ale nebude pořád, protože Katka se tenis zatím učí hrát. Postupem času se výkon Katky začne zvedat a pak v páru se zkušeným a kvalitním hráčem Mariane Kernem začnou svoje soupeře nejdříve silně prohánět, a poté i určitě porážet. Stejnou budoucnost mají před sebou i všechny ostatní 3 páry, které se nedostaly do hlavního pavouka. Čím častěji a čím déle hrajete tenis, tím více se zlepšujete. Pak je jen otázkou času, kdy se i Vy začnete více zapojovat do bojů o nejvyšší příčky. Základem aktuální špičkové výkonnosti mnohých párů je především jejich pravidelná účast v tenisových turnajích.

Závěrem ještě jednou děkuji všem 20 párům, všem hostům, kteří doprovázeli hráče a pomohli nám také s rozjetím turnaje nebo při jeho vyhlášení. Celkově to byla moc fajn sobota a my všichni jsme si to maximálně užili. Mám z vás všech opravdu moc a moc velkou radost! Těším se na další naše turnaje a akce. Sledujte naše webové stránky www.tennisfamilly.com. Zde najdete všechny informace o našich turnajích. A všem hráčům a hráčkám ještě jeden vzkaz. Přijďte si k nám zahrát, přidejte se do naší velké tenisové party a spolu s námi rozšiřte naši velkou tenisovou partu – tenisovou rodinu. U nás si nejen hodně zahrajete, ale zažijete skutečnou pohodu, přátelství a radost! Těšíme se na každého z vás!

Zdeněk Hykš, předseda spolku Tenisová rodina