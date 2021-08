Zdravím všechny tenisové nadšence, rekreační hráče a hráčky, zdravím všechny členy a členky spolku Tenisová rodina a všechny ostatní sportovní fanoušky a fanynky. Máme pro vás komentář hned ze 2 souběžně pořádaných turnajů organizovaných v největším tenisovém areálu s 8 antukovými kurty u řeky Ploučnice v České Lípě. Oba turnaje jsme pořádali s nemalou podporou města Česká Lípa, které spolku Tenisová rodina poslalo dotaci, díky níž jsme mohli uspořádat dva opravdu pěkné turnaje.

Podle vzoru Grandslamových turnajů se náš spolek odhodlal využít tak velký areál k prvnímu společnému turnaji mužů i žen. Využili jsme všechny kurty a oba turnaje úspěšně zorganizovali. Je skvělé, když se najde tolik rekreačních hráčů i hráček, kteří si najdou čas a jdou strávit v tak pěkném počastí sobotní den ve společnosti svých tenisových kamarádů a kamarádek. Atmosféra v turnaji byla skvělá, oba turnaje jsme si užili. Hráči i hráčky měly zajištěné jídlo ve formě šopského salátu, párků, ovoce, sladkého pečiva a vynikajícího guláše. Děkuji tímto Věrce Brůžkové a její mámě za vzornou obsluhu a skutečně vynikající guláš.

Rádi bychom, aby se tento typ turnaje stal do budoucna tradicí, a my jsme mohli jedenkrát za rok pozvat jak muže, tak i ženy na společný turnaj. Do areálu se podařilo zajistit na první ženský debl 4 páry. Jsme moc rádi, že se všechny ženské páry na turnaj dostavily a s odhodláním do něj nastoupily. Zaslouží si velkou pochvalu za svůj doslova průkopnický čin, položily základ pro účast i dalších ženských párů v budoucích turnajích. S účastí žen počítáme i v dalších letech a chceme pro ženy vytvářet takové podmínky, aby si i ony našly svoje místo v našich turnajích.

Turnaj v ženském deblu měl jednoduchý formát. Nejprve si všechny páry zahrály mezi sebou. Následovalo finále pro 1. a 2. pár ve skupině a zápas o 3. místo pro páry na 3. a 4. místě ve skupině. Základní skupina se v ženském turnaji vyvinula tak, že hned tři ženské páry měly bilanci 1 výhra a 2 prohry. Rozhodnout tak musela minitabulka. Nejlepším párem turnaje se staly Jana Hačecká – Šárka Melicharčíková. V turnaji vyhrály všechny svoje zápasy a v žádném z nich se nedostaly do situace, kdy by se musely obávat o výsledek. Ve finále porazily pár Marie Grohová – Irena Martínková a získaly tak největší pohár pro vítězky turnaje. Jejich finálové soupeřky svou kůži rozhodně neprodaly lacino. Ve všech zápasech bojovaly s velkým odhodláním a zisk poháru za 2. místo je určitě velkým povzbuzením pro tento velmi sympatický pár.

U Ploučnice se hrály turnaje v mužské i ženské čtyřhře.Zdroj: Tenisová rodina

Konečné 3. místo obsadil pár velkých kamarádek Angelika Bergerová – Lenka Fleklová. Obě ženy si celý turnaj velmi užívaly a s nadšením se nechaly fotit jak při hře, tak v průběhu turnaje. Obě hráčky nechaly na kurtu všechno, co v nich bylo. Bohužel minitabulka Lenku s Angelikou nepustila do finále. Z poháru za 3. místo ale měly velkou radost. Velmi odhodlaný a bojovný výkon v turnaji předvedl i pár, který se umístil na 4. místě. Irena Borovcová – Jana Pajkrtová vyhrály ve skupině zápas nad Angelikou Bergerovou a Lenkou Fleklovou, a zamotaly tak celou skupinu. Ani v dalších zápasech vyloženě nepropadly. Všem třem párům byly důstojnými soupeřkami, nedaly jim ani míč zadarmo. Jana s Irenou dokázali, že tenis hrát rozhodně umí. Budu oběma hráčkám držet palce v dalších turnajích.

Ženy mají v letošní sezóně ještě jednu příležitost, a to v sobotu 28. 8. 2021 v areálu městského koupaliště v Novém Boru, kde náš spolek pořádá turnaj smíšených párů. Ještě jednou děkuji všem ženám za vzorný přístup a za čas strávený společně s muži v jednom areálu. Časem se ženy určitě ještě více a ve větším počtu osmělí a pomůžou nám svojí účastí na našich turnajích naplnit podstatu názvu našeho spolku – Tenisová rodina.

Turnaj mužů měl v České Lípě znovu velmi početné obsazení. Mužský debl si přijelo zahrát 21 párů z opravdu širokého okolí. A nebýt zranění či nemocí některých hráčů, mohli jsme mít párů ještě o něco více. Konkurence mezi mužskými páry byla opět obrovská. Minimálně polovina přihlášených párů měla šanci celý turnaj vyhrát. Mezi muži jsme měli i zástupce z Polské republiky Darka Miloszewského. Na turnaj dorazili i hráči ze středočeského kraje z města Nymburk a okolí.

Turnaj hned od začátku měl rychlý průběh, a to díky velkému počtu kurtů, které jsme mohli využít. Celkem jsme nalosovali 5 základních skupin. Po základních skupinách šly všechny páry do play off s tím, že 11 párů bylo nasazeno rovnou do osmifinále, zatímco zbývajících 10 párů si zahrálo 1. kolo play off, aby se v případě výhry mohly zapojit do bojů o poháry nebo o medaile. Páry, které neprošly do osmifinále si pak zahrály pavouk o body do žebříčku DZRT a o konečné umístění.

Zápasů v play off nabízíme párům opravdu velké množství. Je to dáno tím, že naší snahou je, aby i páry, kterým se nedaří v základní skupině, měly šanci se probojovat do bojů o trofeje. Samozřejmě dostanou do play off těžké soupeře, ale každý zápas začíná od stavu 0:0 a tak šanci na postup mezi elitu turnaje mají všechny páry. Snažíme se, aby si každý pár zahrál minimálně 5 a maximálně 8 turnajových zápasů. Hráči chodí z našich turnajů unavení, ale zároveň odpočinutí po psychické stránce a nabití novou pozitivní energií díky skvělé partě a přátelské atmosféře, kterou na turnajích máme.

Našel se jen jeden pár, který dokázal v turnaji porazit všechny své soupeře. Vítězem celého turnaje se tak stal pár Jiří Machačný – Lukáš Rudinský. Lukáš s Jirkou projeli náročným turnajem jako nůž máslem a zcela zaslouženě získali pohár pro nejlepší pár. Jirka Machačný je tak po Markovi Svobodovi druhým hráčem v sérii, který dokázal vyhrát 2 turnaje. Vzhledem k tomu, že Jirka vyhrál 2 turnaje s hodnocením Masters, dostal se na 1. místo v celkovém pořadí jednotlivců a sérii vede s velkým náskokem. Sezóna se dostává do svého finále, ale ve hře je ještě hodně bodů. Jirka tak může počítat s tím, že minimálně 10 vlčáků v pořadí za ním se bude chtít v závěru sezóny dostat co nejvýše a ohrozit jeho vedení. Lukáš Rudinský – deblový parťák Jirky se v pořadí jednotlivců posunul na celkové 2. místo. Ztráta na Jirku činí 1250 bodů, ale to stále nemusí nic znamenat. Oba borci si zaslouží velkou pochvalu za předvedený výkon v turnaji. Vzhledem k tomu, že se Jirka s Lukášem domluvili na společné účasti v dalších turnajích, mají se jejich soupeři opravdu na co těšit.

Finále celého turnaje si vybojoval pár Tomáš Franěk – Jakub Franěk. V celém turnaji prohráli jen 2 zápasy, zaslouženě si tak odvážejí poháry za 2. místo. Zatím hráli 2 naše turnaje a pokaždé došli až mezi 4 nejlepší páry celého turnaje. Postupem do finále si Tomáš Franěk se synem Jakubem zajistili s nevelkým náskokem na pár Jiří Flégl – Vladimír Pulkrábek průběžné 1. místo v pořadí párů v celé sérii.

Konečné 3. místo v turnaji si vybojoval pár Aleš Radoňský – Saša Vítek. Na svém 2. turnaji si oba sympaťáci vedli o hodně lépe než ve Starých Splavech, kde získali bronzové medaile ve spodním pavouku. V turnaji se ujali role černého koně, kdy postupně poráželi jednoho soupeře za druhým, až v semifinále pohárového pavouka narazili na otce a syna Fraňkovi, kteří jim vystavili stopku k postupu do finále. Jediná prohra, jinak samé výhry, to je obrovské zlepšení pro oba pohodáře a já jim budu přát, aby co nejvíce zamotali konec sezóny a zapojili se do bojů o nejvyšší pozice v DZRT.

Poraženým semifinalistou pohárového pavouka se stali Petr Bartoníček – Pavel Zemanec. Bratrská dvojice s přehledem ovládla svoji 5člennou základní skupinu. Ve 4 odehraných zápasech ztratili jen 3 gamy. Ve čtvrtfinále pohárového pavouka po velkém boji zdolali nejvýše nasazený pár turnaje Jiří Flégl – Vladimír Pulkrábek a to poměrem 7:5. V semifinále dlouho vzdorovali později nejlepšímu páru celého turnaje Jirkovi Machačnému s Lukášem Rudinským, kdy jako jediný pár celého turnaje dokázali na nejlepší pár turnaje uhrát hned 4 gamy. V tomto zápase měli Péťa s Pavlem velké šance, nakonec je ale nevyužili a finále si tak jako ve Cvikově nezahráli. Přesto je na druhém turnaji po sobě postup mezi 4 nejlepší páry velkým úspěchem pro oba mladíky. Oba borci mají v sobě velký potenciál dalšího zlepšování. Potřebují jen další zkušenosti z těžkých zápasů a brzy budou pro soupeře jen těžko k poražení. Petr s Pavlem jsou pořád ve hře o výhru celé turnajové série, a to je skvělá vizitka tohoto velmi sympatického páru.

Ve čtvrtfinále pohárového pavouka si zahráli páry Jiří Flégl – Vladimír Pulkrábek, Štěpán Skrbek – Ladislav Müller, David Gregor – Marian Kern, Pavel Kosťun – Patrik Kubín. Všechny tyto páry mají obrovskou herní kvalitu. Jirka s Vláďou a Patrik s Pavlem prohráli svoje čtvrtfinále jen velmi těsně poměrem 5:7. V tak těžké konkurenci je postup do čtvrtfinále velkým úspěchem. Navíc zisk 1000 bodů za účast ve čtvrtfinále do DZRT přináší hráčům i párům velké povzbuzení do dalších bodů o konečné pořadí v celé sérii.

V medailovém pavouku se vítězem stali Daniel Kosťun – Pavel Pekárek. Tento pár má nesporně kvality hrát o nejvyšší příčky. V tak nabité konkurenci se ale ne vždy podaří všem párům prorazit. Právě proto máme kromě pohárového pavouka i medailového, aby i páry, které se nedostanou do bojů o nejvyšší pozice, měly možnost zahrát si o pěkné ceny a další body do DZRT. Dan s Pekym se v medailovém pavouku nenechali porazit a se všemi svými soupeři si s velkým přehledem poradili. Zaslouženě získali zlaté medaile a určitě se budou chystat na další útok na nejvyšší pozice.

Finále medailového pavouka si vybojovali maratonci turnaje Martin Jeřábek st. – Martin Jeřábek ml. Otec a syn Jeřábkovi pojali turnaj úplně odlišně od ostatních párů. Z kurtů téměř neslezli. Již v základní skupině sehráli se svými soupeři 2x tie break a 1x prohra 5:7. V osmifinále moc nechybělo, aby vyřadili pár David Gregor – Marian Kern. Prohra 4:6 je důkazem, že oba Martinové se na kurtu nemínili jen tak vzdávat. Díky skreči páru Franta Heřman – Pepa Beneš pro zranění Pepy Beneše šli oba Martinové přímo do semifinále medailového pavouka, kde sehráli další velkou tenisovou bitvu s párem Libor Pecina – Martin Maixner, který vyhráli těsně 7:5. Ve finále se snažili získat zlaté medaile, ale přes obrovskou bojovnost zápas ve finále nevyhráli. Přesto jsou stříbrné medaile skvělou odměnou pro oba sympaťáky. Oba Martinové přinášejí kromě svých vysokých tenisových kvalit také pohodu a dobrou náladu. Srší z nich pozitivní energie. Je to velmi přátelský pár ke svým soupeřům a já si jejich účasti v sérii velmi cením.

Bronzové medaile si z turnaje odvezl pár Luboš Švarc – Marcel Novák. Luboš s Marcelem sehráli vydařený turnaj. Nedostali se do bojů o poháry, ale zisk bronzových medailí znamená potvrzení kvality páru. Ne vždy Vám soupeři v turnaji sednou. Přesto si Luboš s Marcelem zaslouží velkou pochvalu za předvedené výkony a přeji jim, aby na dalších akcích znovu útočili na nejvyšší pozice, protože i přes velkou konkurenci oba mají na to, aby mohli prohánět favority a útočit na nejvyšší příčky.

Semifinalistou medailového pavouka se stal pár Libor Pecina – Martin Maixner. Turnaj rozhodně nehráli špatně. Vyhráli 2 zápasy a v dalších zaznamenali jen těsné porážky. V semifinále jen velmi těsně prohráli s oběma Martiny Jeřábkovými poměrem 5:7. Do zápasu o bronzové medaile nenastoupili, a tak si z turnaje odvezli plaketku za účast v semifinále medailového pavouka.

Ve čtvrtfinále medailového pavouka ještě hráli páry René Janků – Zdeněk Hruška, Marek Svoboda – Denis Mašek, Jaromír Kořínek – Jan Kosťun a nenastoupil pár Josef Beneš – Franta Heřman. Ani jeden z těchto párů nesehrál špatný turnaj. Dokázali vyhrát minimálně 1 i více zápasů. V turnaji se tyto páry rozhodně neztratili a určitě mají šanci na dalších akcích znovu útočit na zisk některé z trofejí.

Rád bych zmínil pár Darek Miloszewski – Jan Suchomel. Polsko český pár sehrál skvělý turnaj. Darek s Honzou se probojovali z 1. kola do osmifinále turnaje. V něm ale po velmi vypjatém tenisovém boji prohráli poměrem 3:7 ve zkrácené hře s párem Jiří Flégl – Vladimír Pulkrábek. Po této prohře dále v turnaji nepokračovali a odjeli domů. Je mi to líto, protože se zřejmě stala chyba na mojí straně, kdy Darek s Honzou špatně pochopili formát turnaje a mysleli si, že po prohře v osmifinále končí. Měli hrát ještě pavouk o medaile, ale nestalo se tak. Věřím, že toto nedorozumění se nám v budoucnosti již nestane. Darka s Honzou rád znovu uvidím v našich turnajích. Honzu s Darkem nahradil v pavouku o medaile pár Zdeněk Hruška – René Janků.

Ještě bych moc rád pochválil páry, které se nedostaly do osmifinále a sehrály pavouk o konečné umístění. Páry František Dítě st. – František Dítě ml., Michal Mašek – Lukáš Koudelka, Luboš Prokůpek – Petr Novák, Zdeněk Botek – Eda Podlešák si zaslouží velké poděkování a pochvalu za předvedené výkony. Všechny tyto páry nechali na kurtech vše, co v nich bylo. A to se cení! Ne vždy se podaří vyhrát nebo soupeře aspoň potrápit. Důležité ale je bojovat, co to dá. Jen tak se můžete dále zlepšovat. Každý turnaj je jiný a na každém turnaji se prosadí jiné páry. Věřím, že i tyto dvojice mají šanci znovu bojovat o další body a věcné ceny. Chce to jen trpělivost a dál se snažit bojovat na maximum. Výsledky se dříve nebo později dostaví.

Závěrem chci poděkovat všem mužským i ženským párům za jejich účast. Děkuji vám za váš čas a přínos k úspěchu celé akce. Těším se na další spolupráci s vámi. Přijďte si zase zahrát! Rádi vás uvidíme!

Zdeněk Hykš, Tenisová rodina spolek, www.tennisfamilly.com