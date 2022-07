Na posledním soutěžním turnaji se pak vyhlásí také 10 nejlepších párů a 10 nejlepších jednotlivců celé soutěžní série. Navíc ještě vyhlašujeme titul Superman série pro hráče, kteří v celé jarní a letní soutěžní sezóně vyhrají 2 a více turnajů. Rekreační tenisté tak mají možnost si zahrát podobně adrenalinové turnaje jako profi tenisté. Pro soutěživé hráče je to super možnost, jak poměřit svoje tenisové dovednosti se soupeři nejen z různých měst a obcí v rámci okresu Česká Lípa, ale s hráči z mnohem větších vzdáleností, a to třeba až z Moravy.

Nebýt těchto soutěžních turnajů, mnoho hráčů by se o existenci dalších skvělých soupeřů a také sympaťáků vůbec nedozvědělo. Naše akce tak pomáhají hráčům nacházet nejen stále nové a nové tenisové soupeře, ale získávat mezi nimi nové kontakty a zejména pak přátele. A to je velká přidaná hodnota všech našich turnajů. A co víc, hráči z měst jako jsou např. Praha, Chomutov, Hradec Králové, Liberec, Roudnice nad Labem a dalších vzdálených měst a obcí, se k nám v pravidelných intervalech rádi vracejí. Jsme tomu moc rádi, protože je to důkaz toho, že práce spolku Tenisová rodina má svoji úroveň a kvalitu a že dokážeme hráče nejen získávat, ale také si je i udržet. A to je pro nás ta nejlepší odměna.

Turnaj ve Splavech sehrálo celkem 10 párů. V areálu ve Splavech se potkaly páry z měst Praha, Hradec Králové, Česká Lípa, Cvikov nebo Úštěk a z obcí Okrouhlá, Svor a dalších míst. Rozhodně nejdelší vzdálenost k nám urazil hráč Jan Šálek, který se k Máchovu jezeru vydal až Uherského Hradiště. Máme z tak pestré účasti velkou radost a vážíme si každého hráče, který přijede. Celý turnaj provázela velká pohoda a přátelská atmosféra. Velkou zásluhu na úspěchu turnaje měl i správce areálu Marek Haidl se svou dcerou Stáňou. Hráčům tradičně připravili skvělé pohoštění a velmi dobrý oběd. Areál byl skvěle připravený a počasí až na pár dešťových přeháněk nám také vyšlo. V průběhu turnaje se mraky nad areálem nakonec přehnaly a v odpoledních hodinách už hráčům svítilo sluníčko a ještě více vylepšilo skvělou náladu v celém areálu.

OBRAZEM: Neděle na pouti v Brništi patřila hlavně dětem

Turnaj jsme pořádali jako Čtyřhra muži. Přesto se mezi účastníky objevila také jedna velmi statečná a bojovná žena Lucie Fojtíková, která hrála v páru s Petrem Šimánkem. Lucie nastoupila s tím, že ve hře nebude mít žádné výhody a hráči proti Lucii mohli hrát zcela naplno. Přesto se ale smíšený pár v turnaji neztratil a zejména pak Lucka ukázala, že tenis umí hrát zatraceně dobře.

Nejlepším párem celého turnaje se stali borci Jan Šálek – Marek Svoboda. Jako jediný pár vyhrál v turnaji všechny svoje zápasy. Porazili jak 4 soupeře ve skupině, tak 3 další páry v pavouku play off. Nejtěžší zápasy sehráli oba borci v semifinále proti páru Petr Šimánek – Lucie Fojtíková a pak ve finále proti páru Dan Bednář – Lukáš Rudinský. Jsme rádi, že nasazení 2 nejlepších párů nám vyšlo a oba nejvýše nasazené páry se potkaly až ve finále celého turnaje. Honza s Márou spolu sehráli již několik turnajů a z toho minimálně 2x odešli jako celkoví vítězové. Je vidět, že si po herní i lidské stránce oba borci velmi dobře rozumí a soupeři to proti nim mají velmi, ale opravdu velmi těžké.

Mára Svoboda dokázal jako jediný hráč v historii našich turnajů vyhrát hned 3 soutěžní deblové turnaje za sebou, a to pokaždé s jiným parťákem. Titul Superman série má Marek již jistý. Nyní záleží jen na tom, kolik okének s počtem vyhraných turnajů na diplomu si Mára svými úspěchy zajistí. Mára se navíc osamostatnil v pořadí jednotlivců (aktuálně 2085 bodů), kdy na 2. hráče v pořadí Lukáše Rudinského má aktuálně náskok 310 bodů. Sérii Tennis Family Tour 2022 čeká do konce jarní a letní sezóny ještě celkem 7 turnajů. Aktuální náskok Máry Svobody zatím proto není rozhodující a do pořadí jednotlivců mají šanci zasáhnout ještě další hráči v pořadí jako Lukáš Rudinský, Pavel Kosťun a další borci. Honza Šálek potvrdil svoje vysoké kvality a je škoda, že nemůže na naše turnaje jezdit tak často, jak by určitě sám chtěl, protože by v pořadí jednotlivců velmi výrazně míchal kartami.

FOTO: Tenisová rodina uspořádala vydařený turnaj ve Cvikově

Do finále se probojoval pár Dan Bednář – Lukáš Rudinský. Oba borci hráli velmi dobrý turnaj, kdy až do finále neprohráli mač. Také jim se povedlo vyhrát skupinu, kde svedli vyrovnaný boj s párem Petr Saic – Ruda Hofman – výsledek 7:5 ve prospěch Dana s Lukášem. V play off ale až do finále nenašli soupeře, který by měl šanci Dana s Lukášem porazit. Až teprve ve finále se po vyrovnaném průběhu museli sklonit před nejlepším párem turnaje Marek Svoboda – Jan Šálek. Přesto je zisk 420 bodů pro Dana s Lukášem velkým úspěchem. Lukášovi postup do finále zachoval šanci bojovat s lídrem pořadí jednotlivců Markem Svobodou o výhru tohoto žebříčku. Dan Bednář si zahrál náš turnaj letos poprvé a hned si zapsal postup do finále. Danovi turnaj vyloženě sedl a ukázal svoje nesporně vysoké deblové kvality. Pokud si naše turnaje zahraje častěji, určitě u postup do finále nezůstane a Dan si zcela určitě ať už s Lukášem nebo jiným parťákem turnajový titul vybojuje. Dan je navíc velký pohodář a super chlap, který stejně jako Lukáš nezkazí žádnou legraci. Moc si přeji, aby se tito 2 borci účastnili našich turnajů i nadále, protože kromě nesporně vysokých herních kvalit mají vždy výrazný podíl na úspěchu celého turnaje.

Konečné 3. místo v turnaji obsadil pár Ota Trska - Pavel Kosťun. Oba skvělí hráči a také velcí sympaťáci si v celém turnaji vedli velmi dobře. Prohráli jen 2 mače, a to s oběma nejlepšími páry. Pavel Kosťun se díky tomu vyšvihl již na 3. průběžné místo v pořadí jednotlivců. A rozhodně není bez šancí na další postup směrem nahoru. Turnajů v rámci série nás čeká ještě celkem 7. To je dostatek možností a ještě spousta bodů ve hře, aby mohl Pavel ještě pořádně prohánět aktuálně 2 nejlepší hráče v pořadí jednotlivců. Ota v páru s Pavlem vytvořili dvojici, která může porazit každého soupeře a může směle útočit na nejvyšší mety. Přeji oběma pohodářům další skvělé turnaje.

Do semifinále se probojoval trochu nečekaně, ale hodně zaslouženě pár Petr Šimánek – Lucie Fojtíková. Po úvodních 2 prohrách v základní skupině se Petr s Luckou nadechli k velké a spanilé jízdě, která skončila až prohrou v semifinále a v zápase o konečné 3. místo. Zejména ve čtvrtfinále, kdy se nejdříve dostali do nepříznivého stavu 4:5 a 0:30, aby se v koncovce mače nakonec radovali z konečné výhry 7:5 nad párem Petr Saic – Rudolf Hofman. Postup mezi 4 nejlepší páry turnaje je skvělým úspěchem pro tento velmi pohodový a sympatický pár. Lucka jako hráčka ukázala spoustu skvělých úderů, kdy zejména z forhendové strany posílala soupeřům velmi tvrdé míče. Oba závěrečné zápasy v turnaji Lucka s Péťou sice prohráli, ale vždy výsledkem 4:6, což značí vždy velkou bitvu. Jako jediný pár navíc dokázali sebrat 4 gamy v setu později nejlepšímu páru celého turnaje. Je nyní jen na Péťovi s Luckou, jestli přijedou na další turnaje. Už se zapsali na smíšenku v sobotu 13. srpna a budou-li chtít dál hrát mužské debly, tak jim v tom určitě nebudeme bránit.

FOTO: Gymnazisté z České Lípy získali prestižní ceny

Ve čtvrtfinále turnaje vypadly páry, které měly kvality na to, aby hrály o nejvyšší mety. Ne vždy se to ale podaří. Konkurence je velká a ve vyřazovacích zápasech často rozhoduje i trocha sportovního štěstí. Poražené čtvrtfinalisty čekal ještě dolní pavouk, kde si zahráli rovnou semifinále. Postup mezi 4 nejlepší páry celého turnaje si nechali v koncovce čtvrtfinálového mače ujít Petr Saic – Rudolf Hofman. Stačilo jim za stavu 5:4 a 30:0 vyhrát 2 výměny a mohli soupeřit o výhru celého turnaje.

Bohužel se Péťovi s Rudou koncovka čtvrtfinále nevydařila a po vyrovnaném průběhu nakonec podlehli páru Petr Šimánek – Lucie Fojtíková těsně 5:7. Stejným poměrem prohráli také v semifinále dolního pavouka s párem Felix Nýč – Lukáš Šlezingr. Péťa s Rudou tak jako jediný pár v turnaji prohráli 3 mače poměrem 5:7. Je to ale zároveň důkaz vysoké kvality a herní úrovně tohoto sympatického a sehraného páru. Někdy se to tak sejde, že prohrajete koncovku vyrovnaných zápasů. Zároveň to ale pro oba borce znamená, že mají na to, aby dále soupeřili se všemi páry. V žebříčku párů drží aktuálně 4. průběžné místo a v jednotlivcích jsou těsně za TOP 10.

Velkou pochvalu si zaslouží také pár René Janků – Petr Korolus. Ve skupině vyhráli 2 ze 4 zápasů. Konečné 3. místo ve skupině poslalo Rendu s Péťou přímo do čtvrtfinále, kde po velkém boji prohráli s párem Ota Trska – Pavel Kosťun. V dolním pavouku ale svoje semifinále zvládli a nechybělo mnoho, aby vyhráli spodního pavouka. Prohra 6:7 (5) ve finále s párem Felix Nýč – Lukáš Šlezingr svědčí, že se o výhru velmi tvrdě bojovalo a šance na úspěch měly oba páry. Nicméně zisk 260 bodů přinesl Rendovi s Péťou aktuálně 1. místo v žebříčku párů a to je pro oba borce výjimečný úspěch. Navíc je šance, že si 1. místo v pořadí párů minimálně na 1 turnaj udrží, protože na 2. pár v pořadí mají náskok 155 bodů a na 3. pár v pořadí párů mají Renda s Péťou náskok dokonce 315 bodů.

Cyklovýlet provede přes Jelení vrch do Psího kostela

Vyzdvihnout musím také výkon páru Felix Nýč – Lukáš Šlezingr. Oba mladíci k nám přijeli až z Hradce Králové. Náš turnaj hráli poprvé a především sbírali zkušenosti. Ve skupině se postupně rozehrávali a zlepšovali. Konečné 4. místo ve skupině poslalo Felixe s Lukášem do 1. kola play off, kde bojovali o postup do čtvrtfinále. Zápas zvládli velmi dobře. Ve čtvrtfinále prohráli s později nejlepším párem celého turnaje, a to rozhodně není žádná ostuda. V dolním pavouku nejdříve po velkém boji porazili poměrem 7:5 pár Petr Saic – Rudolf Hofman a ve finále dolního pavouka po obrovské tenisové bitvě až ve zkrácené hře o pouhé 2 míčky nakonec zvítězili nad párem René Janků – Petr Korolus. Felix s Lukášem sehráli v turnaji celkem 8 zápasů, kdy 3 soupeře dokázali porazit a prohráli jen se všemi 4 nejlepšími páry celého turnaje. Na první účast to rozhodně není špatný výkon a oba borci ukázali, že mají potenciál na další zlepšení a útok na vyšší turnajové mety.

Ocenit je potřeba také výkon páru Martin Kluch – Zdeněk Hruška. Oba hráči spolu nastoupili do 1. turnaje. Dostali se do velmi těžké základní skupiny, kde narazili hned na 3 ze 4 pozdějších semifinalistů celého turnaje. V 1. kole play off vyřadili Zdenda s Martiem pár Marek Krása – Milan Vosecký, aby ve čtvrtfinále nestačili na finalisty turnaje Dana Bednáře s Lukášem Rudinským. Opravdu těžký los a náročné mače. Martin se Zdendou v dolním pavouku bojovali, ale zkušený a sehraný pár Renda Janků – Petr Korolus nepřetlačili. Zápas o 3. místo v dolním pavouku se pak nehrál pro skreč Rudy Hofmana. V turnaji jsme měli 2 páry, které se neprobojovali do čtvrtfinále play off. Páry Marek Krása – Milan Vosecký a Vladimír Milata – Jan Mencl svým soupeřům vzdorovali, ale tentokrát to na výhru nestačilo. Oba páry se v rámci turnaje utkaly 2x. Nejdříve ve skupině a pak v zápase o konečné umístění. Oba vzájemné zápasy vyhráli Marek Krása s Milanem Voseckým. Pár Vladimír Milata – Jan Mencl se tak stal jediným párem v turnaji, který nevyhrál mač.

Oba páry ale musím pochválit za bojovnost, odhodlání a chuť bojovat se svými soupeři i když se jim výsledkově tolik nedařilo. Získali tak cenné herní zkušenosti, které mohou zúročit v dalších zápasech. Než začnete ve větším počtu vyhrávat nad svými soupeři, vždy to nějakou dobu trvá. Jen hráči, kteří mají trpělivost, odhodlání a snahu jít do každého mače s cílem podat co nejlepší výkon mají šanci na to, že se dříve nebo později prosadí na vyšší pozice. Závěrem bych tradičně rád poděkoval všem 19 mužským hráčům a tenistce Lucii Fojtíkové za váš čas, zájem a ochotu přijet si do Splavů zahrát náš turnaj. Bez ohledu na výsledky, které jste si uhráli bylo ze všeho nejdůležitější, abyste z turnaje odjížděli s novou dávkou pozitivní energie. Turnaj jsme si užili, udělali si pohodu a také se i zasmáli. Rozhodně to byla skvělá sobota a další úžasný turnaj pořádaný spolkem Tenisová rodina. Těším se, že vás všechny uvidím na dalších turnajích.

Už nejsem volná nebo Buvol. Nejen tyto videoklipy vznikly v Máchově kraji

Děkuji Markovi Haidlovi a jeho dceři Stáně za vstřícný a přátelský přístup k hráčům. Vždy je velmi důležité pro úspěch každého turnaje, aby obsluha na baru byla naladěna na stejné pozitivní vlny jako hráči. Přispívá to k pohodě v rámci celého turnaje a pro hráče i hráčky je vždy důležité, aby si nejen dobře zahráli, ale aby si turnaj co nejvíce užili také po společenské stránce. Zároveň chci pozvat také všechny ostatní rekreační tenisty a tenistky. Přijďte si zahrát naše turnaje, přijďte mezi nás. U nás si skvěle zahrajete hodně zápasů. Navíc tu poznáte řadu velmi pohodových lidí. Známosti a kontakty, které u nás získáte pak využijete i po turnaji. Zahrajete si s celou řadou soupeřů, které byste bez našich turnajů nikdy nepotkali. A pokud se vám nebude dařit po sportovní stránce, tak náš turnaj vám i tak umožní přestat myslet na každodenní starosti. Atmosféra našich turnajů vás pohltí a vy se vrátíte domů nabití pozitivní energií a skvělými adrenalinovými zážitky z odehraných zápasů. Těšíme se na vás všechny!

Všechny informace najdete na stránkách www.tennisfamilly.com.

Zdeněk Hykš, předseda spolku Tenisová rodina