Vlakem v časných ranních hodinách k nám až z Hradce Králové dorazili Marek Krása a Jan Nosek. Ze vzdáleného Chomutova přijela celá legie až pěti hráčů ve složení Pavel Kopečný – obhájce trofeje z roku 2020, dále Michal Uhlíř, Jindřich Weber, Daniel Mondok a Jan Fára. Svoje zastoupení měla i Praha. Nechyběli ani borci z České Lípy a blízkého okolí. Je skvělé, že turnaje, které pořádá náš spolek Tenisová rodina mají u hráčů tak velký ohlas a úspěch. Na každé akci máme vždy několik nových hráčů, a to je úžasný úspěch.

Základ skvělé party tvoří velká skupina borců z České Lípy, Okrouhlé, Nového Boru a Cvikova. Díky velkému počtu turnajů se hráči již velmi dobře znají a tak mohli utvořit úžasnou partu lidí, kteří si spolu rádi chodí zahrát tenis a užívat si společně strávené soboty. Noví hráči vždy po příchodu do areálu velmi rychle nasají tuto přátelskou atmosféru a na každém turnaji tak zažíváme kromě zápasů i legraci a celkově hodně pohody. Je radost pořádat turnaje pro tak úžasnou bandu naprosto pohodových a sympatických hráčů. Počas nám přálo a také občerstvení, které měli hráči k dispozici ve formě skvělé hovězí polévky a tataráku od Věrky Brůžkové mělo velký úspěch.

Naše turnaje mají nejen vysokou společenskou úroveň díky skvělé partě, ale také po sportovní stránce snesou velmi přísná měřítka. Na náš singlový turnaj se sjela opravdová tenisová kvalita. Konkurence mezi hráči byla obrovská a ze 30 přihlášených hráčů hned minimálně 20 z nich mělo výkonnost na to, aby bojovaly o nejvyšší místa. Ne všem se to podařilo, ale i tak si každý zahrál minimálně pět singlových zápasů s pěti různými soupeři.

Nalosováno bylo 6 základních skupin po 5 hráčích. Z každé skupiny postoupily do grandslamového pavouka vždy hráči na 1.-2. místě a k nim se přidali 4. nejlepší hráči ze 3. míst. Hráči, kteří se nedostali do grandslamového pavouka si pak zahráli play off pavouk o menší poháry. Každý hráč měl tak motivaci hrát všechny svoje mače na 100 a více procent. K vidění byly opravdu úžasné výměny. Všichni hráči bojovali na kurtu jako lvi, nikdo nevypustil jediný míč. I přes vypjaté tenisové bitvy vládla v areálu mezi hráči pohoda a borci si svoje tenisové mače hodně užívali.

Nejlepším hráčem celého turnaje se stal Pavel Kopečný z Chomutova. Pavel vyhrál stylem start – cíl, a přestože měl za soupeře řadu kvalitních hráčů, nenechal nikoho z nich ani chvíli pomyslet, že by ho mohl porazit. Pavel se za celý turnaj ani jednou nedostal do situace, že by se musel bát o vítězství. Obhájil loňské vítězství a po zásluze si tak odvezl do Chomutova pohár pro vítěze českolipského Grandslamu.

Do finále grandslamového pavouka postoupil Petr Vondráček z města Rumburk. Již v základní skupině sváděl Péťa těžké mače. V zápase s Marianem Kernem získal výhru až po tuhém boji ve zkrácené hře poměrem 8:6. V pavouku play off se ale až do finále se svými soupeři vypořádal velmi dobře. Pouze v posledním mači ve finále Péťa padl po statečném výkonu poměrem 2:6 s Pavlem Kopečným. Vyhrát ale 7 zápasů z celkových 8 je úžasný výkon a Péťa po právu získal pohár za postup do finále.

Obhájce finálové účasti v Grandslamu z roku 2020 Marek Svoboda i letos hrál fantastický tenis. Aktuálně nejlepší rekreační hráč z České Lípy dlouho držel prapor českolipských tenistů hodně vysoko. V základní skupině se Marek svými soupeři dlouho na kurtu nezdržoval. V pavouku play off postupoval velmi jistě, i když Péťa Bartoníček ve čtvrtfinále Máru hodně proháněl. Marek ale koncovku čtvrtfinále zvládl, a i po roce postoupil do bojů o celkové vítězství. V semifinále Markovi vystavil stopku ve velké formě hrající Péťa Vondráček. Marek sice postup do finále z roku 2020 neobhájil, v zápase o 3. místo ale nakonec po velkém boji poměrem 7:5 přetlačil Honzu Fáru z Chomutova, a tak i českolipští tenisté mají díky Markovi svého zástupce mezi 3 nejlepšími hráči celého turnaje.

Semifinalistou grandslamového pavouka se stal Honza Fára. V roce 2020 skončil Honza ve čtvrtfinále, letos postoupil o úroveň výše a odvezl si tak do Chomutova pěknou malou trofej. Velká gratulace pro pohodového a sympatického borce. Čtvrtfinále grandslamového pavouka nabídlo hodně tenisové kvality. Poražení čtvrtfinalisté grandslamového pavouka Štěpán Skrbek – prohra 5:7 s Honzou Fárou, Petr Bartoníček – prohra 4:6 s Markem Svobodou, Pavel Zemanec – prohra 3:6 s Pavlem Kopečným a Dan Kosťun – prohra 2:6 s Petrem Vondráčkem dokázali, že jsou velmi kvalitní a špičkoví hráči, kteří rozhodně mají na to, aby bojovali o nejvyšší pozice v takovém turnaji. Všichni poražení čtvrtfinalisté turnaj opustili se vztyčenou hlavou a po skvělém výkonu v celém turnaji.

Do osmifinále grandslamového pavouka se probojovali hráči Daniel Mondok, Pavel Pekárek, Ladislav Müller, Jakub Mádlo, Marian Kern, Tomáš Křenek, David Gregor a Michal Uhlíř. I tito hráči ukázali v turnaji vysokou kvalitu svojí hry. Vždyť dostat se z 5 ti členné skupiny mezi 16 nejlepších hráčů ze 30 účastníků je rozhodně velký úspěch. Hráči, kteří se nedostali mezi 16 nejlepších si zahráli v turnaji menší pohárový pavouk určený pro 14 hráčů.

Volný los v osmifinále měli hráči ze 3. míst v základních skupinách, kteří se neprobojovali do grandslamového pavouka. Výhodu postupu přímo do čtvrtfinále pohárového pavouka si vybojovali Martin Jeřábek a Jindřich Weber. A oba svoji výhodu využili k postupu až do bojů o poháry. Martin Jeřábek nakonec celý pohárový pavouk dokázal vyhrát, a tak se může pochlubit v Okrouhlé pěkným zlatým pohárem. Martin prohrál v celém turnaji pouze 2 zápasy v základní skupině. Celkové skóre po základní skupině nepustilo Martina do grandslamového pavouka. Martin si to ale vynahradil spanilou jízdou v cestě za malým zlatým pohárem, který získal velmi suverénně.

Do finále medailového pavouka postoupil velmi překvapivě Michal Vrána. A to hlavně proto, že ve čtvrtfinále medailového pavouka sváděl Michal tuhý boj s Jirkou Brychtou. Oba hráči se přetlačovali až do zkrácené hry, kterou vyhrál Michal poměrem 7:4. Ještě ale za průběžného stavu 5:6 na gamy ve prospěch Jirky Brychty to na výhru Michala rozhodně nevypadalo. Michal ale dokázal odvrátit hned 4 mečboly soupeře, a to i za pomoci velké porce štěstí. Jak se ale říká, štěstí přeje připraveným a Michal byl ochoten nechat na kurtu doslova svojí duši, jen aby postoupil do bojů o poháry. A to se Michalovi nakonec podařilo. V semifinále svedl Michal Vrána další tuhý boj. Výhra 7:5 v zápase s Jindrou Weberem ale sebrala Michalovi další síly. Ve finále tak už nebyl schopen více vzdorovat Martinovi Jeřábkovi. Přesto je finále a zisk malého zlatého poháru velkým úspěchem pro borce ze Cvikova.

Krásné 3. místo v pohárovém pavouku si vybojoval Eda Greb. Eda se tak přidal ke svému kamarádovi ze Cvikova a přidal tak další pohár pro zástupce cvikovské tenisové školy. Eda ve skupině vyhrál jen 1 zápas, a to mu na postup do grandslamového pavouka nestačilo. V medailovém pavouku si však Eda vedl velmi dobře. Pouze v semifinále Eda nevyzrál na Martina Jeřábka. V souboji o 3. místo Eda od začátku dával najevo, že pohár za 3. místo v pohárovém pavouku určitě chce a to hodně. Svého soupeře Jindru Webera nepustil ani na moment do hry. Skvělý výkon v celém turnaji pro sympaťáka Edu!

Semifinalistou pohárového pavouka se stal Jindra Weber. Další zástupce chomutovského tenisu si odvezl malou trofej. Jindra se za svůj výkon v celém turnaji rozhodně nemusí stydět. V základní skupině dokázal porazit např. Michala Vránu, finalistu medailového pavouka a 2x v turnaji porazil Honzu Noska. Jindrovi se na turnaji stalo, že musel hrát na turnaji 2x s Michalem Vránou (ve skupině a v semifinále medailového pavouka) a s Honzou Noskem (ve skupině a ve čtvrtfinále medailového pavouka). Druhý zápas s Honzou Noskem ale nemusel být, kdyby Jakub Franěk nastoupil do osmifinále s Honzou Noskem. Jakub se ale rozhodl v turnaji po 4 prohrách v základní skupině nepokračovat. Honza si tak mohl užít čtvrtfinále medailového pavouka a zkusit si vybojovat možnost zahrát si o poháry.

Poražení čtvrtfinalisté medailového pavouka Luboš Skalka, Jiří Brychta, Milan Vosecký a Jan Nosek. Nejblíže k postupu měl rozhodně Jiří Brychta. Bohužel ale v zápase s Michalem Vránou nevyužil 4 mečboly, a i s velkou porcí smůly si tak nemohl zahrát o poháry. Přesto Jirka zaslouží za celý turnaj velkou pochvalu. Když být vyřazen z turnaje, tak po co největším boji. Někdy se stává, že se štěstí otočí ve prospěch soupeře. Jirku to ale neodradilo od dalších turnajů a hned druhý den podal přihlášku na vstup do spolku Tenisová rodina. Tak se má chovat správný borec. Jirko díky moc!

Pochvalu zaslouží i další čtvrtfinalisté. Turnaj byl náročný, a ne vždy se zadaří tak, jak si přejeme. Z osmifinále medailového pavouka nepostoupili Jan Mencl, Eda Podlešák, Zdeněk Hykš, Pavel Vaněk, Marek Krása a Jakub Franěk. U Jakuba došlo po základních skupinách ke ztrátě motivace a v turnaji se rozhodl nepokračovat. Je to velká škoda pro Jakuba, protože v medailovém pavouku měl rozhodně šanci na postup do dalších bojů. Všichni poražení osmifinalisté si ale zaslouží velkou pochvalu. V turnaji nic nevypustili a snažili se hrát na hranici svých možností. Soupeři byli lepší. Za rok je ale další GS. Dost času na zlepšení výkonnosti.

Závěrem bych rád poděkoval všem 30 hráčům za přínos a přístup k turnaji. Děkuji slečnám Markétě a Lence za pomoc s rozlosováním a rozjetím turnaje. Děkuji Věrce Brůžkové za vzorně připravené občerstvení a úžasnou úroveň obsluhy. Všem rekreačním tenistům nabízíme do konce jarní a letní sezóny 2021 ještě poslední mužský deblový turnaj, a to v sobotu 25. září v Okrouhlé na povrchu koberec. Přijďte si určitě zahrát a pokud vám to nevyjde, sledujte stránky www.tennisfamilly.com. Zde najdete všechny informace a nabídky o našich turnajích a o spolku Tenisová rodina. Těším se na vaši účast v našich turnajích a doufám, že se zase brzy uvidíme. Přeji vám všem plno pohody a pozitivní energie.

Zdeněk Hykš, Tenisová rodina