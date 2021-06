Lindavská sklárna Ajeto české sklářské a designérské společnosti Lasvit navrhla a vyrobila unikátní trofej symbolizující jednotu týmu. Ta vznikla na míru pro pražský maratonský závod Battle of the Teams a domů si ji odnesl pouze jeden vítězný tým. Skláři v Ajetu kromě toho pro závodníky vyrobili také sto dvacet skleněných medailí a dvanáct menších trofejí pro jednotlivé nejrychlejší běžce.

Jednota týmu byla hlavní inspirací pro výrobu trofeje na pražský běžecký závod Battle of the Teams, který je letos pořádán běžeckou organizací RunCzech. „Běžecké závody jsou většinou individuální, ale v Battle of the Teams bojují všichni za tým. Už to není každý sám za sebe. Závodníci chtějí dosáhnout co nejlepšího výsledku, který pomůže jejich týmu. Jednota, síla a robustnost, to jsou společné jmenovatele týmu i naší trofeje. Každý článek – jednotlivec – je velmi důležitý a pokud jeden vypadne, naruší se křehká kostra týmu. A tak je to i se sklem. Skleněná trofej pro tento závod je sice masivní, ale současně také velmi křehká,“ říká Marek Effmert, světová ikona sklářství a designér trofeje, který aktuálně působí ve sklárně Ajeto v Lindavě.

„Tato akce je speciální v tom, že právě slavnostní předávání trofejí nebude pouze v individuálním duchu, ale i v tom týmovém, jelikož vítězný tým dostane jednu společnou krásnou trofej, která zůstane památkou nejenom na samotný závod, ale i na společnou atmosféru, kterou při přípravách a samotném závodu všichni účastníci zažili,“ dodává Tomáš Coufal z organizačního výboru spoelčnosti RunCzech.

Trofej pro Battle of the Teams váží kolem deseti kilogramů a je zhruba 35 cm vysoká. Z Prahy si ji v neděli odvezl tým Birell, který pod vedením kapitána Jiřího Ježka získal 7152 bodů a postaral se zároveň o nejrychlejší výsledek dne s maratoncem Bensonem Kiprutem.

Skláři na Novoborsku mají se sportovními trofejemi bohaté zkušenosti. V lindavské sklárně každoročně vznikají ceny pro slavný cyklistický závod Tour de France, světové tenisové turnaje, pro mezinárodní parkurový závod ve Velké Chuchli a také trofeje pro Český olympijský výbor při příležitosti posledních třech her. Tyto trofeje vyrábí Lasvit pro medailisty od her v Soči v roce 2014. O dva roky později, kdy se hry konaly v Rio de Janieru, se designérkou skleněné plastiky stala bývalá biatlonistka a rovněž olympijská medailistka Gabriela Koukalová.

Světoznámá sklárna Ajeto v Lindavě se nachází v místě pokládaném za jedno z nejvýznamnějších center sklářské výroby na světě. Sklárna je přístupná i veřejnosti, ve všední dny zde návštěvníci mohou pozorovat sklářské mistry při jejich práci a vydat se na exkurzi po výrobních prostorách. V přilehlé Sklářské krčmě, která se 1. června dočkala znovuotevření, se mohou návštěvníci nejen občerstvit, ale i si sami pod vedením zkušených sklářů na vlastní kůži vyzkoušet foukání skla.

Michaela Šimeček