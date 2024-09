Mrzí mě, že na začátku září jsme museli čelit takto vysokým teplotám. Turnaj to rozhodně ovlivnilo. Přesto jsme dokázali sehrát téměř všechny plánované mače a pouze ve 3 zápasech borci mače skrečovali. Turnaje se zúčastnilo celkem 18 mužů, a to jak z České Lípy, tak z Děčína, Prahy, Semil, Liberce a dalších míst. Turnaj měl skvělé hráčské obsazení a herní kvalita byla velmi vysoká. Svědčí o tom řada vyrovnaných zápasů, a to jak v základních skupinách, tak v horním nebo dolním pavouku.

Škoda jen, že jsme nezískali ještě dva hráče, abychom měli ve všech skupinách stejný počet tenistů. I tak jsme rozlosovali 4 základní skupiny, kde 2 skupiny měli čtyři hráče a 2 skupiny pět. Hráči, kteří obsadili ve skupinách poslední místo, si zahráli ještě 1. kolo play off o postup do hlavního pavouka. Borci na 1. - 3. místě ve čtyřčlenné a na 1 - 4. místě v pětičlenné skupině postoupili přímo do osmifinále. Vítězové osmifinále dále pokračovali do horního pavouka, poražení osmifinalisté hráli dolního pavouka.

Bylo to opravdu náročné v těchto vysokých teplotách sehrát tolik zápasů. Přesto všichni ukázali velké odhodlání a neskutečnou míru bojovnosti, kde nikdo nedal v zápasech svému soupeři zadarmo byť jediný míč. Všichni borci si tak zaslouží opravdu obrovskou pochvalu. Chci vám všem moc a moc poděkovat a dát vás všechny za super příklad, jak hrát naše turnaje a přitom si zachovat pohodu, dobrou náladu a v turnaji budovat přátelskou atmosféru.

Máme všichni z tohoto turnaje vážně super zážitek a jsem moc rád, že jsem mohl být s vámi a zažít takto skvělý a úžasný turnaj. Velkou a ještě větší pochvalu si zaslouží také šéfová Baru u Lůcy paní Lucie Synková v rámci tenisového areálu. Připravila pro nás skvělé občerstvení ve formě guláše, párků, šopského salátu, ovoce a také domácího štrúdlu a dalších sladkých dobrot. Snědlo se toho opravdu hodně a hráči si měli možnost doplňovat energii, kterou vydali v rámci těžkých zápasů.

Celý turnaj jsme zvládli velmi dobře a poslední finálový mač mezi Martinem Tůmou a Davidem Tůmou (otec a syn) skončilo krátce po 18. hodině. Pro nejlepší borce v obou pavoucích jsme měli připravené poháry, medaile, diplomy a také burčák. Pro ostatní jsme měli připravené malé drobnosti ve formě omotávek, veselých propisek, svítících balónků a malých baterek. Každý si tak z turnaje odnesl nějakou drobnost jako poděkování spolku Tenisová rodina za účast v námi pořádaném turnaji. Borci se vraceli domů hodně fyzicky unavení, ale zároveň spokojení s tím, jak dobře si zahráli a jak moc si svoje zápasy užívali.

Po sportovní stránce měl turnaj tak vysokou úroveň, že žádný z 18 borců nedokázal vyhrát všechny svoje zápasy. Nepovedlo se to ani vítězi celého turnaje Davidovi Tůmovi. V základní skupině David prohrál 2x poměrem 5:7 z Markem Svobodou a Pavlem Pekárkem. Snadné to neměl ani s Davidem Weberem, s nímž uspěl až ve zkrácené hře poměrem 7:5. Bez větších nervů zvládl David ve skupině jen s Patrikem Calábkem. David tak do play off rozhodně nešel jako největší favorit. V osmifinále se David utkal s nejvýše nasazeným Borcem celého turnaje Štěpánem Skrbkem. Dlouho to na postup Davida v tomto mači nevypadalo, ale v závěru David začal vytahovat všechny trumfy a Štěpána poměrem 7:5 poslal do dolního pavouka. Velká škoda pro Štěpána, protože nedokázal využít šance v tomto mači.

David se touto výhrou rozjel k velkým výkonům. Postupně vyřadil Dušana Boušku ve čtvrtfinále, Pavla Pekárka v semifinále a svého tátu Martina Tůmu ve finále. Zápasy to nebyly snadné, ale David ukázal velkou mentální sílu + dostatek fyzické odolnosti a díky tomu dokázal nakonec celý turnaj vyhrát. David si ve skupině prošel tenisovým peklem, ale právě to mu pomohlo k tomu, že získal velkou psychickou odolnost, aby nakonec celý turnaj složený z 18 borců vyhrál. Skvělý výkon a velká gratulace Davide.

Ve finále celého turnaje si zahrál otec vítěze Martin Tůma. Martin měl ve své základní skupině o hodně jednodušší mače a svou skupinu bez prohry vyhrál. Ani v play off neměl Martin větší potíže. Svoje zápasy zvládal vyhrát i když v koncovkách musel vždy zabrat, aby se dostal do dalšího kola. Martin v osmifinále vyřadil nejdříve Jirku Žampacha, Jirku Votavu, a Romana Vaňoučka. Ve finále ale nakonec prohrál se svým synem Davidem a byla to jediná prohra za celý turnaj, kterou Martin na turnaji zažil. Martin si tak zaslouží velkou a ještě větší pochvalu. Hrál neskutečný tenis a ukázal, že i na svůj věk dokáže nejen vydržet náročný program, ale také porážet o mnoho let mladší soupeře. Velká gratulace pro Martina.

Celkové 3. místo v turnaji obsadil Roman Vaňouček. Také Roman sehrál skvělý turnaj. Ve skupině sice prohrál 2 ze 3 zápasů, ale v play off se Roman rozjel k velké jízdě. V osmifinále Roman vyřadil Davida Gregora, ve čtvrtfinále Mariana Kerna. V semifinále prohrál stejně jako ve skupině s Martinem Tůmou. Do zápasu o 3. místo nemusel Roman nastoupit, protože Borec Pavel Pekárek musel odjet na oslavu významných narozenin svého otce. Roman předvedl v turnaji úžasný výkon. Dostat se v takového konkurenci mezi 4 nejlepší hráče, tak to už je známka vysoké kvality. Roman navíc dostal od pořadatele cenu Borec – sympaťák a k tomu diplom a věcnou cenu. Roman měl skvělý přístup a rozdával všude pohodu a dobrou náladu. Díky moc Romane za účast v našem turnaji a věřím, že si s námi zahraješ také deblové turnaje v hale.

Semifinalistou turnaje se stal Pavel Pekárek. Zástupce města Česká Lípa držel prapor našeho města tak skvěle, že se probojoval až mezi čtyři nejlepší. Pavel ale v celém turnaji podal doslova fantastický výkon. Svou těžkou základní skupinu vyhrál Pavel bez jediné prohry, i když s Davidem Weberem uspěl až ve zkrácené hře 7:5 a jako jeden ze dvou hráčů dokázal ve skupině porazit pozdějšího vítěze Davida Tůmu. V osmifinále play off sehrál Pavel další vyrovnaný mač s Jirkou Stožickým, kterého vyřadil až po obrovské bitvě poměrem 7:5.

Ve čtvrtfinále hrál Pavel další náročný mač s Danem Kosťunem, který ale zvládl vyhrát 6:4. V semifinále ale Pavel nevyzrál tak jako ve skupině na rozjetého Davida Tůmu. Vzhledem k rodinným povinnostem Pavel nenastoupil do zápasu o 3. místo. Přesto je postup mezi čtyři nejlepší potvrzením Pavlových vysokých herních kvalit! Pavel si tak zaslouží obrovskou pochvalu za celkový výkon v celém turnaji a úžasný tenis, který dokázal předvádět v celém turnaji.

Obrovskou pochvalu si zaslouží také čtvrtfinalisté turnaje. Dostat se mezi 8 nejlepších celého turnaje, kde v žádném mači nemáte nic jistého a žádný soupeř se před vámi jen tak nesloží je úctyhodný úspěch. Proto si Dušan Bouška, Daniel Kosťun, Marian Kern a Jirka Votava zaslouží obrovskou pochvalu. Dušan Bouška a Marian Kern dokonce vyhráli svoje základní skupiny. Dušan v osmifinále přešel po velké bitvě přes Davida Webera a Marian přes Patrika Calábka. Oba ale ve čtvrtfinále nestačili na Davida Tůmu (Dušan) a Romana Vaňoučka (Marian).

Svou kvalitu ukázali také Daniel Kosťun, který ve skupině vyhrál 2 ze 3 zápasů a v osmifinále si poradil s Martinem Matouškem. Stejně tak Jirka Votava hrál skvělý turnaj. V těžké skupině sehrál 4 mače, z toho dvakrát vyhrál. V osmifinále Jirka vyřadil nasazeného hráče Marka Svobodu. Jirka ale měl smůlu na soupeře ve čtvrtfinále. Nakonec na Martina Tůmu nevyzrál, i když svou kůži rozhodně neprodal lacino. V dolním pavouku se nejlépe vedlo Štěpánovi Skrbkovi.

Štěpán byl před turnajem nasazen jako 1. hráč turnaje, protože v loňském turnaji se probojoval až do finále. Každý turnaj je ale jiný a letos s v České Lípě sjela skutečně velká konkurence. Štěpán ale v osmifinále prohrál s pozdějším vítězem celého turnaje s Davidem Tůmou a to ještě po velké bitvě poměrem 5:7. Štěpán se tak za svůj výkon v celém turnaji rozhodně nemusí stydět zvláště pak, když v dolním pavouku porazil v semifinále Jirku Stožického a ve finále Jirku Žampacha.

Ve finále dolního pavouka si zahrál Jirka Žampach, další původně nasazený hráč. Jirka se v loňském turnaji dostal až do čtvrtfinále. Letos se ale Jirkovi stejný výsledek nepodařil, protože v osmifinále si nepřišel pozdějšího finalistu celého turnaje Martina Tůmu. V dolním pavouku ale Jirka ve čtvrtfinále přehrál Marka Svobodu, v semifinále Davida Gregora a prohrál až ve finále se Štěpánem Skrbkem. Jirka tak všem ukázal, že přes své mládí z něj roste vysoce kvalitní hráč a bude-li trpělivý, může se dočkat velkých výsledků v dalších letech.

Konečné 3. místo v dolním pavouku si vybojoval David Gregor. Letošní turnaj nezastihl Davida v tak skvělé formě, jako tomu bylo v loňském roce. Přesto dokázal David vyhrát 2 ze 3 zápasů v základní skupině. V osmifinále ale nepřešel přes Mariana Kerna. V dolním pavouku si David po velké bitvě poměrem 7:5 poradil s Patrikem Calábkem. V semifinále ale David nevyzrál na Jirku Žampacha. V zápase o 3. místo ale nakonec David porazil Jirku Stožického a turnaj tak zakončil vítězným mačem.

V semifinále dolního pavouka si zahrál Jirka Stožický. Jirkovi se po výsledkové stránce turnaj nepodařil, jak si asi sám přál. Přesto podával velmi statečné a bojovné výkony. V osmifinále neměl Jirka daleko k tomu, aby do dolního pavouka poslal Pavla Pekárka. Jirka se v turnaji rozhodně neztratil a hrál velmi dobrý tenis. Jirkovi tak patří velké poděkování za předvedený výkon a za celkový přístup k turnaji. Díky moc Jirko, byl jsi skvělý!

Ze čtvrtfinále dolního pavouka nepostoupili David Weber – skreč pro únavu, Martin Matoušek – skreč pro svalové křeče, Patrik Calábek a Marek Svoboda. I tito borci si zaslouží velkou pochvalu za výkon v celém turnaji. Marek dokázal ve své skupině přehrát 3 soupeře. V osmifinále ale vypadl poměrem 4:6 s Jirkou Votavou. Mára si nespravil chuť ani v dolním pavouku, když ve čtvrtfinále prohrál s Jirkou Žampachem. Mára si ale zaslouží velké poděkování za celý turnaj. Hrál skvěle a že to letos nevyšlo, to ještě nic neznamená. Mára je více deblista, než singlista. Turnaj si zahrál, aby si s námi užil volnou sobotu a otestoval svoji formu v náročných zápasech před vrcholem jara a léta 2024. Máro, díky moc. Byl jsi skvělý!

Na závěr mi zbývá ještě poděkovat dvěma hráčům, kteří se neprobojovali do hlavního pavouka. Lukáš Reisinger a Josef Novák nehráli nijak špatně. Dokázali svým soupeřům vzdorovat, ale nedařilo se jim vyhrávat důležité míče v rozhodujících chvílích. Oba ale ukázali, že v nich dříme potenciál pro další zlepšení a v následujících turnajích mají možnost ukázat další herní progres. Oba si zaslouží velké poděkování a velkou pochvalu. Hráli jste na hranicích svých možností a rozhodně jste neprodali svojí kůži lacino a bez boje. Díky moc vám oběma za účast!

Na závěr komentáře ještě jednou děkuji všem 18 borcům, Lucii Synkové a zástupcům areálu v České Lípě u Ploučnice. Všichni jste se podíleli na velkém úspěchu turnaje. Byli jste úžasní a moc Vám všem děkuji. Všem ostatním rekreačním tenistům a tenistkám píšu tento vzkaz. Přijďte si k nám zahrát naše turnaje.

U nás si hodně zahrajete a užijete si jak tenisové mače, tak skvělou přátelskou atmosféru. Nabízíme vám spravedlivé herní formáty, zápasy na 1 celý plnohodnotný set, kvalitní občerstvení v ceně startovného, pěkné drobné věcné ceny a přátelské přijetí do naší velké tenisové party, tenisové rodiny. Všechny vás rádi uvidíme a všem nabídneme kvalitní organizaci i celkové zajištění. Přijďte si k nám zahrát, zasmát se hláškám a vtípkům, užít si pohodu a možnost najít si u nás mnoho nových přátel. Jsme tu pro vás. Sledujte naše webové stránky www.tenisovarodinaspolek.com.

Zdeněk Hykš, spolek Tenisová rodina