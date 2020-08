Než Vám popíšu průběh turnaje, tak bych ze všeho nejdříve poděkoval všem 16 párům za vzorný přístup k celému turnaji. Dále bych rád poděkoval klubu TK Cvikov, jeho předsedovi Vláďovi Garabovi a ženám pracujícím v zázemí areálu za doslova vzorné zajištění občerstvení a celkového zajištění zázemí pro hráče. A ještě jednu velkou pochvalu si zaslouží hráč turnaje Jirka Flégl za jeho úžasný příspěvek k zajištění občerstvení pro hráče ve formě doslova vynikající bramborové polévky (snědla se do poslední kapky), a vynikající masové pomazánky na chleba. Jirka dodal na turnaj i další občerstvení ve formě oříšků, brambůrek a tyčinek, zeleniny a dalších dobrot. Výrazně tak přispěl k celkové spokojenosti všech hráčů i fanoušků v turnaji. Hráči měli k dispozici i bábovku, koblihy, párky, grilované maso a také pivo. Zázemí celého turnaje bylo připraveno naprosto excelentně a já chci tímto poděkovat všem, kteří se na spokojenosti hráčů výrazně podíleli.

Po sportovní stránce se turnaj vydařil neskutečně. Žádný pár nedostal v zápasech míček zadarmo. Hráči na kurtech bojovali na 100 a více procent a na výsledcích zápasů to bylo znát. Celý turnaj vyhrál pár Lukáš Rudinský – Jiří Jirák. Jako jediný pár nezažil hořkost porážky. Nicméně ani nejlepší pár turnaje neměl cestu za vítězstvím nijak zvláště umetenou. Již ve skupině museli Lukáš s Jirkou ve všech 3 zápasech hodně bojovat, aby skupinu vyhráli. V play off pak zažili doslova horké chvíle ve čtvrtfinále pohárového pavouka, kdy se v zápase s párem Saša Ceban – Mirek Zetocha dostali postupně do skóre 1:4 a 3:5. Nechybělo mnoho, a turnaj měl nakonec úplně jiného vítěze. Lukáš s Jirkou se ale v rozhodujících chvílích ukázali nejen jako velcí bojovníci, ale také jako hráči, kteří v důležitých chvílích nepanikaří a za nepříznivého stavu se jen tak nepoloží. Přes velký odpor soupeře nakonec dotáhli set do zkrácené hry, kterou i s přispěním nezbytného štěstí vyhráli poměrem 7:5. Výhra již téměř ztraceného zápasu Lukáše s Jirkou nakopla a dodala jim mnoho sebedůvěry. V semifinále a pak ve finále svoje soupeře pak již porazili s velkým přehledem a zaslouženě si vybojovali poháry za 1. místo v celém turnaji. Do finále turnaje se probojoval pár Vladimír Garab – Jiří Machačný. Vláďa s Jirkou až do semifinále pohárového pavouka svoje soupeře doslova válcovali. Potvrzovali pozici nasazeného páru a žádný soupeř neměl moc šancí na úspěch. V semifinále ale narazili na pár Marek Svoboda – Michael Berger a strhla se velká tenisová bitva. V koncovce mače ale byli nakonec lepší Vláďa s Jirkou a vybojovali si velké finále. V posledním mači pak zaznamenali svoji jedinou prohru v celém turnaji, kdy nakonec nestačili na rozjetý pár Lukáš Rudinský – Jiří Jirák. I přes finálovou prohru si pár Vladimír Garab – Jiří Machačný zaslouží hodně velkou pochvalu za předvedený výkon. Krásný zápas o 3. místo v pohárovém pavouk sehráli páry Pavel Kosťun – Patrik Kubín a Marek Svoboda – Michael Berger. Mezi těmito páry se strhla obrovská tenisová bitva, která dospěla až do zkrácené hry, kterou pro sebe nakonec v poměru 7:5 získal pár Pavel Kosťun – Patrik Kubín. Zajímavostí je, že se oba páry spolu utkaly již v základní skupině, kde si také spolu dostali až do zkrácené hry, kterou pro sebe stejně jako v zápase o 3. místo rozhodli v poměru 7:3 Pavel s Patrikem. Pár Pavel Kosťun – Patrik Kubín v celém turnaji prohrál jen 1 zápas, a to v semifinále pohárového pavouka s pozdějším vítězným párem celého turnaje Lukáš Rudinský – Jiří Jirák. V celém turnaji vyhráli 6 ze 7 zápasů a výrazně přispěli ke zvýšení konkurence mezi páry. Poraženým semifinalistou pohárové části turnaje se tentokrát stal pár Marek Svoboda – Miky Berger. V základní skupině se Marek s Mikym museli smířit s jednou prohrou. Svoje kvality ale potvrdily postupem do semifinále turnaje, když ve čtvrtfinále dokázali oplatit páru Jiří Flégl – Vladimír Pulkrábek finálovou prohru z červnového turnaje. V semifinále ale narazily na velmi dobře hrající pár Vladimír Garab – Jiří Machačný a i přes skvělý výkon a po velké tenisové bitvě nakonec podlehli v poměru 5:7. V zápase o 3. místo se pak jen o pouhé 2 míčky ve zkrácené hře nedočkali poháru.

Marek s Mikym sice v turnaji prohráli 3 zápasy ze 7, nicméně vždy po velké tenisové bitvě. Jejich přemožitelé museli ve vzájemných zápasech předvést naprosto maximální výkon a vytáhnout všechny svoje tenisové zbraně, aby Marka s Mikym porazili. Je neuvěřitelné, jak vysoký standard si Marek s Mikym ve všech turnajích drží. V žádném našem turnaji od roku 2019 nikdy neskončili hůře než v semifinále. A to i přes výrazně vyšší konkurenci. Klobouk dolů Marku a Miky!

Ve čtvrtfinále pohárového pavouka hodně řádili Saša Ceban – Mirek Zetocha. Svoje soupeře pár Lukáš Rudinský – Jiří Jirák doslova drtili a drželi si celý mač průběžné vedení. Nejdříve 4:1, poté 5:3 a ještě 6:5. Přesto nakonec odešli poražení ve zkrácené hře poměrem 5:7. Těžko říct, jak by tento pár v dalším průběhu turnaje dopadl, pokud by Lukáše s Jirkou ve čtvrtfinále porazili. Saša s Mirkem vyhráli v turnaji 3 zápasy z 5 a prohráli jen s oběma finálovými páry. V celém turnaji předvedli skvělý výkon. Pokud se mladík Saša ve spojení se zkušeným Mírou zapojí do dalších turnajů, může se jim podařit prorazit na nejvyšší pozice. Kvalitu na to rozhodně mají. Výborný turnaj sehrál pár Jiří Flégl – Vladimír Pulkrábek. Až do čtvrtfinále pohárového pavouka nepoznali přemožitele. O poháry si nezahráli díky tomu, že ve čtvrtfinále narazili na skvěle motivovaný pár Marek Svoboda – Miky Berger, který jim chtěl oplatit finálovou prohru z červnového turnaje. Přesto si Jirka s Vláďou zaslouží velkou pochvalu, a i přes prohru ve čtvrtfinále si udrželi vysoké postavení v průběžném žebříčku turnajové série. Ve čtvrtfinále pohárového pavouka si zahráli ještě páry Luboš Švarc – Antonín Slavík a Láďa Petrův – Petr Sajc. Oba páry si zaslouží obrovské uznání za svoje výkony v turnaji. Luboš s Tondou dokázali vyhrát 3 zápasy z 5 odehraných, bohužel ve čtvrtfinále prohráli s finalistou turnaje párem Vladimír Garab – Jiří Machačný. Luboš s Tondou ale hráli svůj první turnaj v sérii a v dalším průběhu můžou ještě promluvit do celkového pořadí. Láďa s Péťou se dostali do základní skupiny C, která se nám pěkně zamotala. Hned 3 páry ve skupině C měly bilanci 1 výhra 2 prohry. Díky nejlepší bilanci v minitabulce se Láďa s Péťou nakonec dostali ve skupině na 2. místo. V osmifinále si dokázali se soupeřem poradit. Ve čtvrtfinále pohárového pavouka ale narazili na silný a ve velké formě hrající pár Pavel Kosťun – Patrik Kubín a do bojů o poháry se nakonec nedostaly. I přes prohru ve čtvrtfinále si Láďa s Péťou zaslouží velkou pochvalu za předvedenou hru. V medailovém pavouku se díky vyrovnanosti párů strhla celá řada velkých tenisových bitev. Zlaté medaile si domů odnesl pár Antonín Mestek – Libor Pecina. Cestu za zlatem ale neměli snadnou. V semifinále museli svést velkou tenisovou bitvu s párem Martin Anders – Petr Vondráček, kterou pro sebe rozhodli až v závěru poměrem 7:5. Ve finále si pak poradili s párem Jiří Procházka st. – Jiří Procházka ml. Tonda s Liborem v celém turnaji vyhráli 4 ze 7 odehraných zápasů, a tak jsou zlaté medaile určitě ve správných rukou. Finalistou medailové části turnaje se stali trochu překvapivě ale zcela zaslouženě pár Jiří Procházka st. – Jiří Procházka ml. Otec se synem se v turnaji rozhodně neztratili. Vždyť už v základní skupině dokázali vyhrát 1 zápas, a i přes prohru v osmifinále v další části turnaje dokázali, že mohou porazit mnoho soupeřů anebo je i výrazně potrápit, což se jim v sobotu ve Cvikově zcela určitě podařilo. Otec a syn Procházkovi dokázali v turnaji porazit 3 velmi silné páry, když zejména výhry nad páry Martin Jeřábek st. – Martin Jeřábek ml. a Michal Mašek – Lukáš Koudelka jsou velmi cenné, protože oba tyto páry hrály v červnu 2020 čtvrtfinále pohárového pavouka. Moc pěkné 3. místo a bronzové medaile si z turnaje odvezl pár Martin Anders – Petr Vondráček. Ve skupině sice nevyhráli mač, ale ve 3. mači ve skupině hodně zavařily velmi kvalitnímu páru Pavel Kosťun – Patrik Kubín, které donutili k maximálnímu nasazení, když s nimi prohráli až po velké bitvě poměrem 5:7. Velmi dobře pak v osmifinále vzdorovali páru Vladimír Garab – Jiří Machačný, vyhráli s nimi 3 gamy. Ve čtvrtfinále medailového pavouka se stoupající výkonnost Martina s Péťou konečně projevila výhrou nad párem Martin Jeřábek st. – Martin Jeřábek ml. Po velkém boji poměrem 5:7 následně Martin s Péťou ztratili postup do finále. V zápase o 3. místo ale svoji stoupající formu dále zhodnotili výhrou nad párem Jaromír Kořínek – Ladislav Říha. Martin s Péťou mají před sebou další turnaje a pokud do nich nastoupí, určitě nejsou bez šancí na ještě lepší výsledky. Semifinalistou medailové části turnaje se stali Jaromír Kořínek – Ladislav Říha. Jarda s Láďou hráli celý turnaj velmi dobře. V celém turnaji vyhráli 2 zápasy, a to je známka kvality. Určitě je mrzí prohra v semifinále medailového pavouka s otcem a synem Procházkovými. Přesto se na turnaji neztratili a všechny svoje zápasy odehráli se ctí a s velkou bojovností. Zvýšená konkurence v turnaji způsobila, že 2 páry, které se probojovaly do čtvrtfinále pohárů v červnovém tunaji se v červencovém turnaji museli smířit s účastí v medailovém pavouku. Páry Michal Mašek – Lukáš Koudelka a Martin Jeřábek st. – Martin Jeřábek ml. se do bojů o medaile nedostaly. Oba páry padly se svými soupeři těsně poměrem 5:7. Otec a syn Jeřábkovi se do pohárového pavouka nedostaly jen díky horšímu skóre v minitabulce ve skupině C.

Ve čtvrtfinále medailové části padli s párem Martin Anders – Petr Vondráček a turnaj pro ně bohužel skončil. Michal s Lukášem hráli měli tentokrát velmi těžkou základní skupinu. Postup do pohárů si prohráli s párem Saša Ceban – Mirek Zetocha. Postup do bojů o medaile jen těsně prohráli s otcem a synem Procházkovými. Díky účasti v červnovém turnaji si ale oba páry součtem bodů udrželi šanci na konečné umístění v TOP 10 celé turnajové série, a to je určitě velmi pozitivní. Oba poražené čtvrtfinálové páry z medailové části si ale za svoje výkony zaslouží velkou pochvalu. Věřím, že další turnaje se jim podaří již mnohem lépe. Z poražených čtvrtfinalistů medailové části pavouka bych rád pochválil i zbývající 2 páry Bohumil Vorlíček – Sergej Ceban a Filip Havlas – Eda Greb. Oba páry sice nevyhrály ani jeden zápas, ale v turnaji se rozhodně neztratily. Bohouš se Sergejem se v základní skupině rvali jako lvi. S párem Jaromír Kořínek – Ladislav Říha prohráli jen těsně 5:7. V osmifinále se jim nevedlo s párem Jiří Flégl – Vladimír Pulkrábek. Ve čtvrtfinále po boji prohráli s pozdějšími zlatými medailisty párem Antonín Mestek – Libor Pecina. Pár Filip Havlas – Eda Greb se také v tomto turnaji zlepšil. Výsledkově to sice tak nevypadá, ale mnoho gamů se svými prohráli až po velkém boji přes shodu. Výkon páru postupně rostl směrem nahoru. Nejlepší zápas předvedli v medailovém čtvrtfinále, kdy hodně vzdorovali páru Jaromír Kořínek – Ladislav Říha. Filip s Edou mají před sebou určitě další turnaje a tím pádem i možnost postupného zvyšování svojí výkonnosti. Věřím, že se jejich výkonnostní vzestup projeví již na dalších turnajích.



Celkově hodnotím turnaj velmi pozitivně. Díky velkému množství vyrovnaných zápasů se nám čas turnaje protáhl až do 20. hodiny. Přesto byli hráči sice unavení, ale spokojení. Splnili jsme cíl, a to zajistit hráčům co nejlepší turnaj a co nejlepší herní formát. Všechny páry si hodně zahráli a o tom naše turnaje jsou. Cesta k pohárům nebo i medailím byla pro páry náročná a trnitá. O to větší radost pak hráči z úspěchů mají. Snadná vítězství nikoho nemotivují. Hráči mají rádi vyrovnané mače. Užívají si vyrovnané stavy a baví je bojovat o každý míč. Někdy je vyrovnaných zápasů více, někdy méně. Záleží na tom, jak silné páry se na turnaji sejdou. Je ale důležité, aby hráči měli z turnajů a zápasů radost, užívali si je a rádi se na turnaje do zápasů vraceli. Čas v takovém případě není důležitý. Hlavní je, aby se turnaj dohrál a hráči měli ze svojí hry a výkonu dobrý pocit. Naším cílem je, aby hráči si turnaje co nejvíce užívali, a to se nám daří. Můžeme ještě dělat úpravy v herním formátu, ale základem je, aby si hráči co nejvíce a co nejlépe zahráli. A měli i dobře připravené zázemí, aby jejich spokojenost byla co největší. Těším se již nyní na další turnaje a věřím, že nám zachováte svou přízeň. Přijďte si zahrát, určitě se Vám bude u nás líbit. Závěrem ještě jednou děkuji všem hráčům, lidem v zázemí, všem fanouškům a fanynkám. Je radost pro Vás připravovat turnaje. Je radostí být s Vámi všemi.



S pozdravem Zdeněk Hykš, Tenisová rodina, spolek