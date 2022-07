Na dvanácti panelech se na vybraných fotografiích a úryvcích z knihy seznámíme s méně i více známými místy našeho kraje na obou stranách česko-saské hranice. Výstava bude v letních měsících od června do konce srpna vystavena zároveň v městském parku v České Lípě a na Ojvíně, v podzimních měsících září a říjnu se přesune do Jablonného v Podještědí a do Žitavy.