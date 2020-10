Moderátorka a herečka Iva Hüttnerová je známá také jako malířka poetických obrazů. Její díla jsou nyní k vidění v Infocentru v Kravařích.

V Kravařích vystavuje herečka Iva Hüttnerová. | Foto: Robert Lůžek

Komorní vernisáž proběhla za účasti autorky a prodejní výstava by měla trvat do konce října. Díla Ivy Hüttnerové připomínají období první republiky. „Inspiruji se časy dávno minulými, kdy se kavalíři předháněli v galantnosti a dámy by na ulici nevyšly bez klobouku,“ říká výtvarnice.