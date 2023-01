Některé páry sklátily nemoci a zranění nebo nečekané pracovní povinnosti, případně odjezdy na hory. Přesto je účast 11 smíšených párů z několika krajů velmi dobrý počet. Na turnaj dorazilo i několik hostů, z nichž bych rád poděkoval zejména Marku Haidlovi ze Starých Splavů, kde spravuje krásný a velmi dobře vybavený tenisový areál. Společně s Markem jsme ve Starých Splavech uspořádali celkem 5 krásných venkovních turnajů. S Markem byla po celé léto úžasná spolupráce a už se nyní těšíme, až znovu budeme moci v jarních a letních měsících pořádat turnaje ve Starých Splavech.

Turnaj jsme zahájili společnou fotkou. Hráči a hráčky mě pak velmi mile překvapili dortem k mým 50. narozeninám a také dárkovým košem a řadou dalších dárků. Udělali mi tak velmi mnoho radosti a dodali tolik pozitivní energie, že mi vydrží na několik týdnů. Po celý turnaj vládla úžasná přátelská atmosféra. Hráči i hráčky si užívali společnou sobotu mírou vrchovatou. Škoda jen zranění kolena Marcely Hruškové, která na turnaj dorazila ze zimní dovolené. Moc se na nás všechny těšila a nejvíc na to, jak si skvěle zahraje.

Bohužel při druhém zápase ve skupině udělala špatný pohyb směrem k balónu a poranila si nešťastně koleno. Bolest to byla velká a Marcela se bez pomoci nemohla postavit na nohy. Zavolal jsem tedy záchranku a hráči a i hráčky Marcele pomohli s nastoupením do sanitky a s vyřízením všech formalit. Marcela se po vyšetření vrátila již v doprovodu svého manžela do areálu pro svoje věci a s námi všemi se rozloučit. V takových chvílích se vždy ukáže, jak velká soudržnost funguje mezi lidmi. Navíc Šárka Melicherčíková pohotově zajistila za Marcelu náhradu v osobě Irenky Borovcové. Parťák Marcely Hruškové – Filip Havlas tak mohl turnaj dohrát a nám se tím pádem dále nesnížil počet párů v turnaji. Děkuji tímto Janě Hačecké, Šárce Melicherčíkové, Jitce Doutnáčové, Lubošovi Skalkovi, Danovi Bednářovi a Filipovi Havlasovi,

Turnaj se nám jinak vydařil jak po sportovní, tak po společenské stránce. V restauraci se často ozýval smích a na kurtech při zápasech si hráči užívali každý zápas. A hrálo se opravdu hodně zápasů. Každý pár si užil minimálně 7 zápasů. Nejlepším párem turnaje se stali novomanželé Daniel Bednář – Šárka Melicherčíková. V celém turnaji předvedli nejlepší výkony a jako jediný pár v turnaji neprohráli zápas. Přestože Dan se Šárkou neměli cestu za turnajovým triumfem zrovna snadnou, zvládli v několika důležitých zápasech překonat všechny nástrahy a taktické varianty svých soupeřů. Nakonec to byli vždy Dan se Šárkou, kteří měli v koncovkách vyrovnaných zápasů schované v rukávech lepší tenisové trumfy. Po zásluze tak získali nejen turnajový triumf, ale také krásných 525 bodů do žebříčku série a zařadili se tak na průběžné 3. místo v žebříčku smíšených párů.

Ve finále si zahráli velcí pohodáři a sympaťáci David Tregler – Blanka Bílková. David s Blankou jezdí na naše turnaje pravidelně. Herní úroveň jejich páru se stále turnaj od turnaje zvyšuje. Vánoční turnaj Davidovi s Blankou výrazně sedl a vedli si v něm znamenitě. Ve skupině sice prohráli 2 zápasy, ale to Davida s Blankou nijak nerozhodilo. Ve čtvrtfinále si poradili s párem Vladimír Šolín – Jitka Doutnáčová, aby následně v semifinále svedli velkou tenisovou bitvu s párem Jiří Flégl – Ivana Schwarzová. Zápas se zlomil až za stavu 5:5 tím, že David s Blankou vyhráli byť po velkém boji následující 2 gamy. Finále sice David s Blankou nevyhráli, ale co se nepovedlo teď, může se podařit v dalších turnajích. Davidovi s Blankou děkuji za předvedený výkon a za jejich celkový velmi pohodový přínos k celému turnaji.

Krásné 3. místo obsadil pár Jiří Flégl – Ivana Schwarzová a obhájili tak stejné umístění z prvního halového turnaje smíšených párů z listopadu. Jirka s Ivankou na turnaji ukázali, jak důležité je tasit hlavní zbraně až v době, kdy je to nejvíce potřeba, tedy v play off. Hned na úvod měli těžkého soupeře v podobě páru Luboš Skalka – Jana Hačecká. Zápas ale nakonec byť po velkém boji zvládli. Následně Jirka s Ivankou vyřadili další hodně silný pár Luboš Švarc – Lenka Pulkrábková. Následně šli do semifinále na pár David Tregler – Blanka Bílková, který prohráli až po velkém boji poměrem 5:7. Turnaj ale Jirka s Ivankou zvládli zakončit vítězným mačem, když v zápase o 3. místo ve zkrácené hře udolali pár Vladimír Pulkrábek – Katka Vrábelová. Celkově se tedy turnaj Jirkovi s Ivankou velmi podařil.

Skvělý výkon v celém turnaji předvedl pár Vladimír Pulkrábek – Katka Vrábelová. Ve skupině sehráli skvělé zápasy, kdy hned 3 z nich dokázali vyhrát a prohráli vždy až po velkém boji. Ve čtvrtfinále po další velké bitvě přešli přes silný a nebezpečný pár Michal Mašek – Renata Slabá. V semifinále ale po tradičně vypjaté tenisové bitvě tentokrát podlehli páru Dan Bednář – Šárka Melicherčíková. V zápase o 3. místo nedotáhli do vítězného konce tiebreak a tak se Vláďa s Katkou s turnajem rozloučili coby jeho semifinalisté. Oproti listopadovému turnaji se ale pro Vláďu s Katkou jedná o velký výkonnostní a výsledkový posun směrem nahoru a to je pro oba pohodáře velký úspěch. Je skvělé, že Láďa i Katka patří mezi základní stavební kameny naší úžasné tenisové party a každý tenisový úspěch jim vždy moc přeji.

Ze čtvrtfinále turnaje se mezi 4 nejlepší páry tentokrát nedostali Tonda Slavík – Zdeňka Slavíková, Michal Mašek – Renata Slabá, Vladimír Šolín – Jitka Doutnáčová a Luboš Švarc – Lenka Pulkrábková. Přitom se jedná vždy o velmi silné a sehrané páry. Např. pár Luboš Švarc – Lenka Pulkrábková vyhrál celou základní skupinu B, kde porazil všechny 4 svoje soupeře. Jenže ve čtvrtfinále nastoupili na pár Jiří Flégl – Ivanka Pulkrábková, který ve skupině vyhrál jen 1 zápas. Jak je play off ošidné, když vítěz skupiny prohraje s párem, který předtím prohrál téměř všechny svoje zápasy. Naše turnaje jsou tak důkazem, že každý zápas začíná od stavu 0:0 a v pavouku play off začíná nová soutěž.

Velké tenisové bitvy ve čtvrtfinále sehrály i další vyřazené páry. Po přesunu do dolního pavouka se páry Vladimír Šolín – Jitka Doutnáčová a Filip Havlas – Irena Borovcová rozhodly dále nepokračovat. V dolním pavouku by tak z poražených osmifinalistů zůstaly jen 2 páry a proto jsme jim doplnili soupeře z poražených čtvrtfinalistů z horního pavouka. Oba zápasy z dolního pavouka vyhrál pár Luboš Skalka – Jana Hačecká. V semifinále Luboš s Janou udolali poměrem 7:5 pár Luboš Švarc – Lenka Pulkrábková, aby pak následně ve finále přehráli pár Tonda Slavík – Zdeňka Slavíková. Vítězná tečka v turnaji pro skvělý a velmi sympatický pár. Z celkového výsledku Luboše s Janou mám velkou radost. Oběma navíc moc děkuji za pomoc v rámci organizace turnaje.

Ve finále dolního pavouka si zahrál pár Tonda Slavík – Zdeňka Slavíková. Oba manželé předvedl skvělý výkon. Na to, že hráli naše turnaje poprvé, si v celém průběhu vedli naprosto skvěle. Ve skupině vyhráli 1 zápas a ve 3 dalších prohráli těsně poměrem 4:6. Nakonec se probojovali do čtvrtfinále, kde ale po velkém boji prohráli s párem Daniel Bednář – Šárka Melicherčíková. Tonda se Zdeňkou ale zvládli semifinále s párem Marian Kern – Katka Danková. Ve finále sice prohráli jako v mnoha zápasech předtím poměrem 4:6, přesto finále dolního pavouka a celkově zanechaný dojem je pro tento pohodový a moc sympatický pár velkým příslibem do dalších turnajů.

Velkou pochvalu za celkový výkon v turnaji si zaslouží pár Luboš Švarc – Lenka Pulkrábková. Oba skvělé lidi potkala v turnaji taková malá sportovní tragédie. Přestože vyhráli základní skupinu bez jediné prohry, vyfasovali ve čtvrtfinále za soupeře pár Jiří Flégl – Ivana Schwarzová, který předtím vyhrál jen 1 zápas ve skupině a poté v osmifinále vyřadili pár Luboš Skalka – Jana Hačecká. Jirka s Ivankou nastartovali záložní motory a ve čtvrtfinále byli pro Luboše s Lenkou moc těžkou až přetěžkou překážkou. Luboš s Lenkou pak v dolním pavouku sehráli další velkou bitvu s nešťastným koncem, kdy poměrem 5:7 prohráli semifinále dolního pavouka s párem Luboš Skalka – Jana Hačecká. Turnaj ale Luboš s Lenkou zakončili vítězně, kdy v zápase o 3. místo přehráli pár Marian Kern – Katka Danková. Pár Luboš Švarc – Lenka Pulkrábková patří mezi silné páry a zároveň také mezi základní stavební kameny naší velké tenisové party, tenisové rodiny. Jsem moc rád, že Luboše s Lenkou v našich turnajích máme.

Skvělý turnaj, i když bez vyhraného mače, sehrál pár Marian Kern – Katka Danková. Musím pochválit zejména Katku, protože kdykoliv přijede na náš turnaj, hraje vždy o dost lépe. Zatím se Katce s Marianem nepodařilo v našich turnajích vyhrát mač, ale je to jen otázka času, kdy to přijde. Některé zápasy vyšly Marianovi s Katkou velmi dobře. Prohry 4:6, 3:6 nebo 2:6 již naznačují, že potenciál dalšího zlepšení v páru rozhodně je. Pochvalu za skvělé výkony v turnaji si zaslouží také páry Vladimír Šolín – Jitka Doutnáčová a Filip Havlas – Irena Borovcová. Závěrem chci pochválit pár Filip Havlas – Irena Borovcová. Hráli spolu poprvé, a to navíc ještě díky tomu, že se ve druhém mači ve skupině zranila Marcela Hrušková.

Ještě před koncem komentáře bych rád poděkoval všem 11 zúčastněným párům, Věrce Brůžkové a její mámě za vynikající vánoční raut. Moc nám všem chutnalo. Škoda, že tolik hráčů a hráček postihla vlna nemocí. Jinak by vánoční smíšenka byla ještě veselejší. Jsem moc spokojený s tím, jak se celý turnaj vydařil a jak jsme zakončili rok 2022. Udrželi jsme naše turnaje při životě a připravili jsme si půdu pro další růst a rozvoj v roce 2023. Je jen velká smůla, že kolem nás se děje tolik špatných věcí, které mnoho hráčů a hráček odrazují od účasti v našich turnajích. Každá krize ale má svůj konec a tak i nám nezbývá, než věřit, že špatných zpráv začne dříve nebo později ubývat a naopak se začnou množit zprávy pozitivní a veselé a lidé se začnou ladit více na pozitivní vlny.

Věřím, že pokud náš spolek překoná tyto náročné měsíce, tak se postupně stane lídrem v pořádání turnajů pro rekreační hráče a hráčky. Vybudovali jsme si zdravé základy v podobě skvělé a úžasné party lidí, kteří dokáží vzájemně komunikovat, bavit se a veselit se. To je naprosto nejdůležitější. Dále máme navázané důležité a velmi kvalitní vztahy s mnoha areály na okrese Česká Lípa. Jakmile dokončíme nové webové stránky, tak věřím, že se náš rozvoj posune o několik dalších pater výše.

Děkuji všem hráčům a hráčkám, kteří si v roce 2022 zahráli některé z našich turnajů. Děkuji za spolupráci všem tenisovým areálům, ve kterých jsme uspořádali turnaje. Děkuji za vzornou spolupráci PO Sport Česká Lípa, městu Česká Lípa za podporu v podobě dotací. Jsme moc rádi, že jsme letos mohli udělat tolik turnajů, kolik se jen dalo. Těšíme se spolu s vámi na rok 2023, kdy budeme i nadále pokračovat v dalším rozvoji našich turnajů a v získávání dalších nových hráčů a hráček. První letošní turnaj se hraje v sobotu 14. ledna v České Lípě, a bude to turnaj v mužském deblu. Přijďte mezi nás a pojďte spolu s námi budovat a rozvíjet naší velkou tenisovou partu – tenisovou rodinu. Informace na stránkách www.tennisfamilly.com.

Zdeněk Hykš, předseda spolku Tenisová rodina