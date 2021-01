Ráda bych se s vámi podělila o krásnou vánoční výzdobu města Česká Lípa.

Kněz požehnal betlému. | Foto: Eva Bečvaříková

Na náměstí svítí krásný betlém. Na Holém vrchu (na okraji ČL) spolek Souznění vytvořil překrásný betlém, který bude svítit až do 2.1. Je to neskutečně úspěšná práce několika lidí, kteří se v současné době dokázali sejít a vytvořit něco skoro neskutečného. Myslím, že jim patří vřelý dík a poklona před tím, co v dnešní době dokázali.