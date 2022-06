Začátek samotného turnaje nám zdržely dešťové přeháňky. Naštěstí se počasí začalo po 10. hodině výrazně lepšit až nakonec začalo svítit i sluníčko a teploty vystoupaly ke 20 stupňům. Ke spokojenosti všech hráčů a hráček přispělo také skvělé občerstvení ve formě toastů, párků, borůvkového koláče, ovoce, zeleniny a také špičkového oběda. Obsluha v areálu byla velmi vstřícná a pohodová! Na turnaj dorazili také kamarádi a přátelé všech účastníků. Pochvalu si zaslouží Jirka Flégl, který se nešťastně zranil na turnaji v Novém Boru. Přesto do Splavů dorazil se svými tenisovými přáteli z Nového Boru a zůstal s námi až do závěrečného vyhlášení. Z České Lípy pak dorazili také další rekreační tenisté a tenistky, aby zafandili a podívali se, jak akce probíhá.

Nejlepším smíšeným párem celého turnaje se stali Radek Czichon – Iva Dvořáková. Radek se s Ivčou znají již mnoho let. Na našem turnaji ale hráli jako pár úplně poprvé. A šlo jim to náramně! Při losu se dostali do skupiny E, kde se ocitlo hned 5 párů. Radek s Ivčou všechny soupeře přehráli a postoupili tak přímo do osmifinále. Ani zde se dlouho nezdrželi. Od čtvrtfinále horního pavouka ale již Radek s Ivčou začali potkávat jen velmi silné soupeře. Velký boj museli podstoupit již s párem Luděk Třešňák – Simona Škábová. Po čtvrtfinálové výhře poměrem 6:4 dále pokračovali do semifinále turnaje na pár Aleš Hejl – Marcela Hrušková.

Ani tady to Radek s Ivčou neměli snadné a museli bojovat až do konce. Výsledek 7:5 ale poslal Radka s Ivčou až do finále. S párem Marek Bezák – Tereza Šmejkalová sváděli Radek s Ivčou dlouho ne moc dobrý zápas. Ke konci se ale Radkovi s Ivčou podařilo převzít iniciativu do svých rukou a koncovku finále turnaje zvládli stejně jako v semifinále poměrem 7:5. Úžasné finále a skvělé výměny z obou stran. Finále přineslo skvělou podívanou a oba páry měly v zápase hodně světlých momentů. Radek s Ivčou po velkém boji, ale zcela zaslouženě vyhráli celý turnaj. Jako jediný pár vyhráli všechny svoje zápasy a i když museli v závěru hodně bojovat. Nakonec to byli právě oni, kdo se mohl radovat z celkového triumfu. Velká gratulace pro velmi sympatický pár.

Ve finále celého turnaje si zahrál pár Marek Bezák – Tereza Šmejkalová. Zástupci z Prahy předváděli v celém turnaji skvělou hru. Vyhráli skupinu a z ní pak pokračovali do vyřazovacích bojů z výhodné pozice. Bez větších potíží zvládli vyhrát jak osmifinále, tak čtvrtfinále horního pavouka. V semifinále museli hodně bojovat s párem Vláďa Pulkrábek – Katka Vrábelová. Výhra po velkém boji poměrem 6:4 přinesla Markovi s Terezko účast ve finále. V závěrečném mači celého turnaje to dlouho vypadalo, že by Marek s Terezkou mohli celý turnaj vyhrát. Nakonec se tak nestalo díky skvělému závěrečnému finiši páru Radek Czichon – Ivča Dvořáková. Přesto jediná prohra z celkem 7 odehraných zápasů navíc až v samotném finále není vůbec žádná ostuda. Marek s Terezkou si za svůj celkový výkon v turnaji zaslouží opravdu velkou pochvalu, protože po celý turnaj předváděli skvělou hru a padli až ve velkém finále po velkém boji doslova jen o pár míčků.

Krásné 3. místo si vybojoval pár Aleš Hejl – Marcela Hrušková. Výborný pár, který v 5ti členné skupině prohrál jen 1 zápas. V pavouku play off se ale nastartovali ke skvělé jízdě, kde nestačili až v semifinále po obrovské tenisové bitvě poměrem 5:7 na později nejlepší pár celého turnaje Radka s Ivčou. Turnaj zakončili výhrou v zápase o 3. místo. Skvělý výsledek pro tenisově velmi silný, ale zároveň velmi pohodový a sympatický pár.

Semifinalistou turnaje se stali Vladimír Pulkrábek – Katka Vrábelová. Jeden ze dvou párů v turnaji, který sehrál celkem 9 mačů. Bylo to dáno tím, že díky losu se ocitli v 5ti členné skupině E. Zpočátku se Vláďa s Katkou nemohli chytit. Ve skupině vyhráli jen 1 zápas ze 4 odehraných. Díky tomu museli hrát 1. kolo play off o postup do osmifinále. A potkal je dost těžký soupeř v páru Petr Správka – Markéta Správková, který Vláďa s Katkou přehráli až ve zkrácené hře. Lehké neměli ani osmifinále s párem Lukáš Rudinský – Ivana Schwarzová. Ve čtvrtfinále museli Vláďa s Katkou sehrát další zkrácenou hru tentokrát s párem Luboš Švarc – Lenka Pukrábková. Vyhráli jí jen o 2 míčky poměrem 7:5. V semifinále se snažili klást velký odpor páru Marek Bezák – Tereza Šmejkalová. Prohra 4:6 svědčí o velké tenisové bitvě. Do zápasu o 3. místo již pak Vláďovi s Katkou přeci jen chyběli síly. Přesto si zaslouží velkou pochvalu.

Za postup do čtvrtfinále si zaslouží taktéž velkou pochvalu páry Pavel Leden – Lenka Fleklová, Luděk Třešňák – Simona Škábová, Michal Mašek – Renata Slabá, Luboš Švarc – Lenka Pulkrábková. Postoupit mezi 8 nejlepších párů z 21 zúčastněných je super výkon a tyto páry tak prokázaly svoje vysoké herní kvality. Postup do semifinále neprodali lacino, ale vždy až po velkém boji. Nejblíže semifinále byl pár Luboš Švarc – Lenka Pulkrábková, díky prohře 5:7 ve zkrácené hře. Klobouk dolů před výkonem všech těchto párů. Rozhodně hráli v turnaji důstojnou roli a mě nezbývá než jim všem pogratulovat k úspěšné účasti v takto velkém turnaji.

V naši turnajích mají šanci i páry, které se neprobojovaly do horních pater, zahrát si ještě další zápasy. V dolním pavouku se tak ocitlo 8 párů, které si zahrály především o pěkné věcné ceny. Nejlepším párem dolního pavouka se stali Jakub Zeman – Jiřina Fronková. Jakub s Jiřinou měli v osmifinále smůlu, že narazili na později nejlepší pár celého turnaje Radka s Ivčou. Nijak se tím ale nenechali otrávit a v dolním pavouku postupně přehráli všechny svoje soupeře a to až do vítězného finále. Ve čtvrtfinále museli Jakub s Jiřinou hodně bojovat s párem Miloš Franěk – Katka Brettová. Za stavu 5:5 si Katka špatným pohybem přivodila zranění ramene. Zasáhl ale masér Zdeněk Hruška, který byl s námi na turnaji a Katce pomohl tak, že zápas mohla dohrát. Výhra 7:5 posunula Jakuba s Jiřinou do semifinále dolního pavouka. V semifinále museli Jakub s Jiřinou sehrát další vyrovnaný mač s párem Zdeněk Hruška – Alisa Firsová. Díky lepší koncovce si Jakub s Jiřinou vybojovali postup do finále a v něm pak bez větších potíží přehráli pár Petr Timura – Žaneta Rusnáková. Výhra dolního pavouka je pro pár Jakub Zeman – Jiřina Fronková velkou odměnou za skvělý sportovní výkon v celém turnaji.

Ve finále dolního pavouka si zahrál pár Petr Timura – Žaneta Rusnáková. Oba velcí sympaťáci si turnaj trochu zkomplikovali prohrou 5:7 ve zkrácené hře v základní skupině s párem Pavel Leden – Lenka Fleklová. V osmifinále pak dostali hodně silný pár Michal Mašek – Renata Slabá, který se rozehrál do skvělé formy. Michal s Renatou v osmifinále vystavili páru Petr Timura – Žaneta Rusnáková stopku a do horního pavouka je nepustili. Petr se Žanetou v dolním pavouku potvrdili svoje vysoké tenisové kvality, kde prohráli až ve finále. Velká pochvala pro Petra se Žanetou za předvedený výkon a za super příspěvek k vytvoření co nejlepší turnajové atmosféry. Jsou to oba moc velcí sympaťáci, pohodáři a veselé kopy. Rádi je zase na našich turnajích uvidíme.

Konečné 3. místo v dolním pavouku si vybojoval pár Lukáš Rudinský – Ivana Schwarzová. Musím sdělit, že jsem tenisově od Lukáše čekal tradičně útok na nejvyšší turnajové pozice. Lukáš se ale projevil nejen jako super tenista, ale také jako super člověk. Celou dobu bavil lidi kolem sebe veselými hláškami a vtipnými proslovy. Během samotných zápasů se choval jako skutečný tenisový gentleman, kdy na ženy soupeřů nehrál ostré tenisové údery. Celý turnaj si s Ivanou Schwarzovou náramně užili a svoje mače sehráli s velkou radostí a elegancí. Prohra v osmifinále Lukáše s Ivankou nakonec nemrzela. V dolním pavouku si nakonec vybojovali 3. místo a odnesli si pěkné věcné ceny. Vždy, když je Lukáš Rudinský součástí turnaje, tak organizátoři mají zaručeno, že bude dobrá nálada a pohoda, protože Lukáš kolem sebe šíří maximálně pozitivní energii. Díky moc Lukáši, že tě máme!

Velkou pochvalu si zaslouží také semifinalisté dolního pavouka pár Zdeněk Hruška – Alisa Firsová. Zdenda s Alisou dlouho nemohli v turnaji vyhrát mač. Povedlo se jim to v 1. kole play off a pak ve čtvrtfinále dolního pavouka. Na tuto výhru sice nenavázali, ale i tak je postup do semifinále dolního pavouka velkým úspěchem tohoto velmi sympatického páru. Velké poděkování patří Zdendovi Hruškovi za pomoc, kterou poskytl Katce Brettové při jejím zápase, kdy si špatným pohybem nešťastně poranila rameno. Zdenda Katce pomohl zranění rychle ošetřit a postavil jí zpátky na nohy a také do hry. Katka sice s Milošem koncovku mače nevyhrála, turnaj ale i díky Zdendovi opouštěla v dobré náladě a se spoustou získané pozitivní energie. Díky moc Zdendo!

Velkou pochvalu zaslouží také všechny poražené čtvrtfinálové páry z dolního pavouka v pořadí Standa Šarkan – Jana Hačecká, Miloš Franěk – Katka Brettová, Marian Kern – Katka Danková a Miky Berger – Angelika Bergerová. Ani jeden tento pár neopustil turnaj bez výhry v soutěžním mači. Tenisové kvality rozhodně potvrdili a často jen velmi těsně prohráli svoje mače o postup do vyšších pater turnaje. Díky moc všem těmto párům za jejich účast v turnaji a za jejich super přínos k přátelské atmosféře.

Závěrem chci pochválit ještě páry, které si zahráli skupinu o konečné umístění. V této části si nejlépe vedli Petr Správka – Markéta Správková. Postup z 1. kola play off si Petr s Markétou prohráli až ve zkrácené hře. Ve skupině o umístění ale sehráli 2 velmi vydařené mače, kdy nejdříve porazili pár Patrik Vraspír – Katka Vraspír. Ve finále skupiny pak po velkém boji přehráli pár Eda Greb – Klára Kopecká i když po velkém boji poměrem 7:5. Pochvalu si zaslouží také zbývající páry této skupiny. Páry Eda Greb – Klára Kopecká, Patrik Vraspír – Katka Vraspír, Honza Nosek – Isabella Rejnartová a Marek Krása – Kristýna Balcarová rozhodně nesehráli špatný turnaj. V mnoha zápasech měli smůlu na prohrané koncovky vyrovnaných gamů. Důležité ale je, že všechny tyto páry přispěli k úspěchu turnaje nejen svým tenisovým výkonem. Všechny tyto páry pomohly vytvořit v průběhu celého turnaje moc pěknou přátelskou atmosféru a velkou pohodu. A za to jim patří velké díky!

Jsme moc rádi, že se nám podařilo tento turnaj za tak velké účasti 21 smíšených párů uskutečnit a odehrát. Je to pro nás velké povzbuzení a inspirace do dalších dní. Jsem moc rád zejména za to, že hlavně ženy tenistky si konečně dodaly odvahu a přidaly se k nám. Další turnaje s účastí žen budou následovat. Nejbližším z nich je spojený dvojí turnaj Čtyřhra muži a Čtyřhra ženy v sobotu 23. července v tenisovém areálu v České Lípě u Ploučnice. A po dohodě s Markem Haidlem jsme se rozhodli věnovat termín sobota 13. srpna v areálu ve Starých Splavech na letošní 2. turnaj smíšených párů. Všechny informace najdete na našich stránkách. Přijďte si zahrát a přijďte si užít naši pohodu, dobrou náladu a získejte z našich turnajů velkou nálož hodně pozitivní energie!

Zdeněk Hykš, spolek Tenisová rodina