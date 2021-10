V sobotu 25. září jsme v tenisovém areálu v obci Okrouhlá odehráli poslední venkovní turnaj z velmi úspěšné turnajové série pod názvem Tennis Family Tour 2021. Nesl označení Masters a bylo to skutečné a velmi vydařené finále celé série. Na turnaj se sjelo celkem 16 párů z několika krajů a z hlavního města Prahy. Všechny páry bez rozdílu na turnaji utvořily úžasnou přátelskou atmosféru, která provázela celý sobotní den. Mnozí hráči již od rána dávali do placu různé veselé hlášky a nálada tak byla opravdu skvělá.

Fantastickou přípravu areálu zařídil předseda TK Orel Okrouhlá Jan Štěpánek. Hráči měli k dispozici od rána spoustu kvalitního jídla. K tomu ještě špičkový guláš. Rád bych tímto poděkoval Honzovi Štěpánovi, paní Angelice a všem ostatním členům TK za vzorně připravený areál a občerstvení. Chci také pochválit všech 16 párů za skvělý přístup k turnaji, za pohodu, kterou společně v areálu vytvořily a za často neskutečné tenisové výkony, které vyvrcholily opravdu vynikajícím finálovým mačem. Je skvělé, že nám přálo počasí, a tak jsme si celý turnaj maximálně užili. Po sportovní stránce měla akce vynikající úroveň.

Celý turnaj vyhráli bez jediné prohry Marek Svoboda v páru s Petrem Vondráčkem. Jako jediný pár v celém turnaji nepoznali hořkost porážky. Povrch koberec, na kterém se v Okrouhlé hraje, oběma hráčům velmi dobře sedl. Až do finále všechny soupeře doslova válcovali a nenechali jim ani na moment pomyslet na jakýkoliv obrat ve skóre. Ve finále ale narazili na nažhavený a skvěle hrají pár Pavel Kosťun – Patrik Kubín. A strhla se obrovská tenisová bitva. Oba páry se střídaly ve vedení, žádný ale nezískal rozhodující náskok. Zápas rozhodovala až zkrácená hra. V ní se oba páry tahaly o vítězství a neproměnily řadu mečbolů. Nakonec se o pouhé 2 míčky a díky lépe zvládnutým posledním výměnám radovali Marek Svoboda s Péťou Vondráčkem. Skóre ve zkrácené hře v poměru 12:10 vypovídá, jak vyrovnaný zápas to byl.

Marek Svoboda díky proměněnému mečbolu získal celkové 4. turnajové vítězství v rámci série a vyhrál tak nejvíc turnajů ze všech hráčů. Navíc získal vítězství jak v Open turnajích, tak na českolipském Grandslamu i na závěrečném Masters. Po zásluze tak Marek Svoboda získal titul Superman série za 4 vyhrané turnaje. Titul Superman série získal také Markův parťák Petr Vondráček, který v páru s Márou vyhrál 2 turnaje v sérii. Finálový pár Pavel Kosťun – Patrik Kubín sice finále prohrál velmi smolně o 2 míčky, ale nemusí nijak zvláště smutnit. Postupem do finále Masters dokázali svoje nesporně vysoké herní kvality a schopnost na každém turnaji hrát o nejvyšší mety.

S velkou převahou Pavel s Patrikem vyhráli celou turnajovou sérii, kdy jako pár získali nejvíce bodů ze všech. Vyhrát žebříček párů celé série, ve kterém je zapsáno více jak 90 párů, je pro Pavla s Patrikem obrovský úspěch a určitě si ho budou pamatovat dlouhá léta. Pavel s Patrikem na posledním turnaji vyhráli až na finále nad všemi ostatními soupeři. Předvedli skvělý výkon nejen v posledním turnaji, ale i v celé sérii. Nejlepším párem celé série se stali naprosto zaslouženě, protože na každém turnaji předváděli vyrovnané a vysoce kvalitní výkony, které jim v konečném součtu nakonec vynesli 1. místo mezi nejlepšími páry celé série.

Krásné 3. místo si vybojoval pár Jiří Flégl – Vladimír Pulkrábek. V celém turnaji předváděli Jirka s Vláďou vynikající výkony. Až na semifinálový duel s párem Marek Svoboda – Petr Vondráček porazili všechny ostatní soupeře. Jirka s Vláďou dokázali, že koberec v Okrouhlé jejich hře hodně svědčí. Pravidelně se v Okrouhlé umísťují mezi 4 nejlepší páry. Letos spolu vyhráli červnové Open pořádané v areálu v Okrouhlé a také v září na Masters potvrdili svoje kvality. Konečné 3. místo v turnaji a také 2. místo mezi páry v celé sérii, to jsou vynikající výsledky sehraného a úžasně spolupracujícího páru. Velká gratulace pro Jirku s Vláďou.

V sobotu 25. září se v tenisovém areálu v obci Okrouhlá odehrál poslední venkovní turnaj z velmi úspěšné turnajové série pod názvem Tennis Family Tour 2021.Zdroj: Tenisová rodina

Do semifinále pohárového pavouka postoupil pár Petr Saic – Rudolf Hofman. V turnaji předvedli Péťa s Rudou úžasnou jízdu mezi 4 nejlepší páry. Ve skupině sice prohráli zápas s párem Marek Svoboda – Petr Vondráček, v pavouku play off ale nasadili nové trumfy. V osmifinále vyřadili domácí dvojici Antonín Slavík – Otta Vosecký a ve čtvrtfinále pak zaskočili duo Jiří Machačný – Dan Minář. V semifinále prohráli až po velkém boji s párem Pavel Kosťun – Patrik Kubín. V zápase o 3. místo si nepřišli na pár Jiří Flégl – Vláďa Pukrábek. Přesto si Péťa Saic s Rudou Hofmanem zaslouží velkou pochvalu. V konečném pořadí párů se v rámci celé série probojovali mezi 5 nejlepších párů z celkem 93 zúčastněných, a to je úžasný výkon. Oba sympaťáci tak získali nejen ceny za umístění v turnaji, ale také za umístění v celé sérii a v pořadí jednotlivců. Výborně Péťo a Rudo.

Čtvrtfinále turnaje Masters sehrály další velmi kvalitní páry, kterým se nepodařilo dostat se do závěrečných bojů. Poděkovat za výkony v celém turnaji si zaslouží páry Jiří Machačný – Dan Minář, Mirek Zetocha – Ota Trska, Jimmy – Hoan, Luboš Švarc – Libor Pecina. Dostat se mezi 8 nejlepších dvojic v tak nabité konkurenci je skvělý výkon a potvrzení vysokých kvalit těchto párů. Díky moc borci! V posledním turnaji jsme nezapomněli ani na páry, které se neprobojovaly z osmifinále mezi 8 nejlepších.

V turnaji se hrál také pavouk o medaile. Vítězem medailového pavouka se stal čistě domácí pár z areálu Okrouhlá Vladimír Petrův – Franta Ille. Vláďa s Frantou ve skupině vyhráli jen 1 zápas a díky tomu dostali za soupeře hodně kvalitní pár Mirek Zetocha – Ota Trska. Vláďa s Frantou se sice do pohárového pavouka nedostali, zato v medailovém pavouku ukázali, že jejich tenisové kvality jsou velmi vysoké. Postupně porazili všechny svoje soupeře. Nejtěžší zápas sehráli ve finále s párem Marian Kern – Martin Kluch. Výhra 7:5 ukazuje na velkou bitvu a napínavou koncovku. Velká gratulace pro Vláďu s Frantou, že dokázali v koncovce vytáhnout všechny trumfy a po zásluze si vybojovali zlaté medaile.

Parádní výkon v turnaji předvedli finalisté medailového pavouka Marian Kern – Martin Kluch. Až na místě sestavený pár se postupně sehrával a dostával se do pohody. Mezi turnajovou elitu se Marian s Martinem neprobojovali, v medailovém pavouku ale už ukázali svoje kvality. Postupně se dostali až do finále, kde po velkém boji prohráli souboj o zlaté medaile. Moc hezký výkon a velká gratulace pro Mariana s Michalem. Bronzové medaile si vybojoval další domácí pár z areálu v Okrouhlé Martin Jeřábek st. – Martin Jeřábek ml. Oběma Martinům se v turnaji dlouho nepodařilo dosáhnout na turnajovou výhru. Ve čtvrtfinále medailového pavouka se ale dokázali probojovat přes pár Antonín Slavík – Otta Vosecký do bojů o medaile. V semifinále si nepřišli na pár Vladimír Petrův – Franta Ille, v souboji o bronzovou medaili ale dokázali porazit další silný pár René Janků – Petr Korolus. Zisk bronzových medailí je tak velkým úspěchem pro oba sympaťáky, zvláště v tak nabité konkurenci, jaká se sešla na posledním venkovním turnaji.

Semifinalistou medailového pavouka se stal pár René Janků – Petr Korolus. Do pohárového pavouka se nedostali, ale ve čtvrtfinále pavouka o medaile se dokázali probojovat přes pár Eda Greb – Marek Krása. Postup do semifinále medailového pavouka je potvrzením kvalit Rendy s Péťou, kteří v žádném zápase herně určitě nepropadli. Koncovky většiny zápasů šly za jejich soupeři. Přesto se Renda s Péťou nemusí za svoje výkony nejen v turnaji, ale také v celé sérii vůbec stydět. V pořadí párů v rámci série se umístili hodně vysoko a nechali za sebou více jak 100 dalších párů. To je úspěch, na kterém můžou stavět do dalších turnajů.

Čtvrtfinále medailového pavouka hrály páry Antonín Slavík – Otta Vosecký, vietnamský pár Nam – Honza, Eda Greb – Marek Krása, Jan Nosek – Izabella Rejnartová. Všechny tyto páry bojovaly v turnaji na hranici svých možností. Pár Antonín Slavík – Otta Vosecký dokázal vyhrát 1 zápas ve skupině. V dalších zápasech se soupeřům ve výměnách často vyrovnali. Ostatní páry sice zápas v turnaji nevyhráli, za to ale bojovaly ze všech sil. Soupeři byli tentokrát lepší, nebude to ale napořád. I tyto páry brzy zvednou úroveň svojí hry a je jen otázkou času, než začnou svoje soupeře mnohem více prohánět nebo rovnou porážet.

Turnaj jsme zakončili vyhlášením a oceněním 10 nejlepších párů a 10 nejlepších jednotlivců celé turnajové série. Nejlepším párem série se stali Pavel Kosťun – Patrik Kubín se ziskem 7800 bodů. Pořadí jednotlivců vyhrál Jiří Machačný se ziskem 10810 bodů. Supermanem série se ziskem 4 turnajových titulů, nejvíce ze všech se stal Marek Svoboda. Pořadí dalších párů a hráčů najdete na našich webových stránkách www.tennisfamilly.com.

Ukončili jsme tak celou turnajovou sérii – 2. ročník Tennis Family Tour 2021. Celou turnajovou sérii odehrálo 93 párů a 120 jednotlivců. V rámci série jsme odehráli na 10 turnajů, kdy nejmenší turnajová účast byla v počtu 14 párů. Zvládli jsme sehrát všechny plánované turnaje i když českolipský GS musel být o 1 týden přeložen. Rád bych tímto poděkoval všem hráčům za jejich účast v celé sérii. Zasloužíte si velkou, a ještě větší pochvalu. Děkuji Lubošovi Švarcovi za předání dárkového koše za organizaci celé turnajové série a všem hráčům, kteří mi v Okrouhlé děkovali za odvedenou práci v rámci organizace série. Měl jsem z toho obrovskou radost! Je to další potvrzení, jak úžasnou partu jsme spolu dokázali vytvořit. Je radost organizovat turnaje pro tolik úžasných a skvělých lidí.

Dali jste mi další energii k tomu, abych vedl náš spolek k dalšímu rozvoji. Je důležité ale připomenout, že bez vás všech a vašeho zájmu by žádná turnajová série nemohl vůbec existovat. Spojením kvalitní organizace, spolupráce s areály a zájmu vás hráčů a hráček jsme společně vytvořili dílo, které pokud budeme i nadále rozvíjet, nám přinese dlouhodobě velkou radost a pohodu. Jsem rád za Vás všechny. Díky moc vám všem a už se těším na zimní halovou sezónu, kterou startujeme v sobotu 30. října v 18:00 hodin v českolipské tenisové hale. Přijďte si určitě zahrát, nabídku zimních halových turnajů najdete na našich webových stránkách.

Zdeněk Hykš, spolek Tenisová rodina