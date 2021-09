V kempu Klůček u Máchova jezera se o víkendu konal 36. Škoda sraz Doksy. Do lesního areálu se sjelo plno „krasavců“ a opět bylo co obdivovat. Za fotky děkujeme čtenářce Hance.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.