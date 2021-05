FOTO: Výstava mapuje 40 let českolipského Denního stacionáře

Jsme tu s vámi již 40 let. To je název výstavy, která se snaží mapovat 40 let vývoje organizace Denní stacionář Česká Lípa, jenž je součástí zastřešující organizace Denní a pobytové sociální služby Česká Lípa, p. o.

Výstava se nachází na náměstí Dr. E. Beneše v České Lípě. Návštěvníci si ji tu mohou prohlédnout do konce května. | Foto: Eliška Šťastná Kysilková