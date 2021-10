Giltburg je výjimečným zjevem na současné světové klavírní scéně opěvovaným po celém světě. Jeho technická dokonalost, hloubka a škála výrazu jiskřící od oduševnělých pianissim až po vervně tvořená forte byla dechberoucí a strhující. Soustřeďděné publikum Giltburga odměnilo frenetickými ovacemi vstoje a do festivalové mozaiky tak přibyl jedinečný mistrovský klenot. Bravo!

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.