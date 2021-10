Díky nadšení některých zaměstnanců věznice pod vedením kaplana Martina Škody a podpoře vedení věznice, se závodu letos mohlo zúčastnit nebývale mnoho zaměstnanců a odsouzených. A to jak ve virtuálním, tak v hlavním závodě. Podobné akce tak mohou přispívat k dobrému jménu Vězeňské služby na veřejnosti a ukazují na větší přesah a hlubší smysl její vlastní činnosti.

Věznice Stráž pod Ralskem vyslala do hlavního závodu celkem šestnáct běžců, mezi nimiž byli i dva odsouzení, kteří se na závod štafet 4 x 4 km v rámci pravidelných tréninků delší dobu poctivě připravovali. Letošní závod byl opravdu náročný. Zúčastnilo se ho 82 štafet složených často z aktivních běžců se zkušenostmi z různých běžeckých závodů. Z celkem čtyř štafet, vyslaných z Věznice Stráž pod Ralskem, se nakonec ta nejlepší umístila na vynikajícím sedmém místě. V této štafetě spolu běželi tři zaměstnanci a jeden odsouzený.

Na letošní akci se podle informací organizátorů celkově registrovalo na hlavní závod v Lesoparku Řepy a na individuální běhy přes 600 osob. To je zatím rekord. Akce se mimo různých organizací účastní i celá řada význačných či známých osobností, jednou z nich je například herec Petr Čtvrtníček, který zde mimo jiné vystupuje s vězeňskou kapelou Wsedě. Samotný závod pak odstartoval filmový představitel Emila Zátopka herec Václav Neužil. Z celé řady oficiálních hostů vystoupil např. Generální ředitel vězeňské služby Petr Dohnal, který vyzdvihl před zahájením závodu význam celé akce pro integraci propouštěných vězňů zpět do společnosti.

Žlutá stužka na dresech běžců je pak symbolem návratu z vězení na svobodu a úspěšného začlenění do společnosti. Je to symbol naděje na druhou šanci pro ně samotné i jejich rodiny.

Sešli se zde příznivci tohoto tématu napříč celou společností. Samotnému hlavnímu závodu předcházely ještě virtuální běhy odsouzených, konané v několika věznicích, včetně věznice Stráž pod Ralskem. Jak sám podtitul celé události, který zní Uteč předsudkům napovídá, má akce kromě sportovního vyžití i další rozměr – podpořit návrat odsouzených zpět do společnosti. Proto se odsouzení a bývalí vězni objevují ve startovním poli společně s lidmi ze soukromých firem, neziskových organizací a státních institucí.

