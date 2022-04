Turnaj měl celkově vysokou úroveň a na kurtech byla k vidění skutečně vysoká kvalita hry všech zúčastněných párů. Celý turnaj se nejvíce vydařil páru Marek Svoboda – Petr Vondráček, kdy vyhráli bez jediné prohry. Mára s Péťou tak spolu završili vítězný hattrick. Podařilo se jim v tomto složení vyhrát 3 mužské deblové turnaje v řadě za sebou. To se zatím žádnému jinému páru nepovedlo. Je to unikátní a neskutečně husarský kousek vzhledem k obrovské konkurenci, vysoké rivalitě a obrovské bojovnosti všech párů v sérii.

Mára s Péťou v celém průběhu turnaje ani s jedním soupeřem neřešili hrozbu prohry. V šesti zápasech ztratili pouhých 12 gamů a to je výkon, který nejlépe ukazuje, jak silným a nesmírně kvalitním párem jsou. Na konci série se tak Mára s Péťou nalodili na vítězné vlny, které určitě nehodlají jen tak opustit. Za pár týdnů začne ale jarní a letní sezóna, kde se velmi výrazně zvýší počet párů v turnajích. Mára s Péťou ale mají pro strach uděláno, a ani soupeři na venkovních turnajích nebudou jen tak lehce porážet takto sehraný a kvalitní pár.

Finále turnaje Superpohár si vybojovali a to zcela zaslouženě velcí sympaťáci Luboš Švarc – Pavel Kosťun. Oba borci způsobili v turnaji doslova zemětřesení. Už do základní skupiny vlétli jako tornádo a bez výraznějších potíží v ní vyhráli všechny 3 zápasy. Ani čtvrtfinále si nijak nekomplikovali a postoupili do semifinále proti aktuálně nejlepšímu páru celé série Daniel Kosťun – Pavel Pekárek. A strhla se velká tenisová bitva. Oba páry toužily postoupit do finále a vzájemně si nedarovaly ani míček. Zápas o postup do finále provázela obrovská kvalita hry. Všichni borci na kurtu ukázali, jak skvěle umí hrát tenis. Za stavu 5:5 vytáhli lepší trumfy Luboš s Pavlem a po zásluze si vybojovali účast ve finále. To pro ně navíc znamenalo, že si mohli převzít cenu pro 5 nejlepších párů celé turnajové série. Oba borci si tak zaslouží za svůj neskutečně fantastický výkon v turnaji velkou pochvalu a klobouček dolů!!!

Krásné celkové 3. místo v turnaji obsadil pár Lukáš Rudinský – Ota Trska. Oba pohodáři a sympaťáci sehráli společně svůj 1. turnaj a hned se probojovali až mezi 4 nejlepší. V základní skupině si poradili se všemi soupeři a s velkým odhodláním nastoupili i do play off. Zde se ale utkali s velmi kvalitním a zkušeným párem Štěpán Skrbek – Ladislav Müller. Další velká tenisová bitva se vším co tenis umí nabídnout. Na kurtu 4 špičkoví hráči si dávali navzájem hodně zabrat. Také tady za stavu 5:5 se začalo více dařit Lukášovi s Otou, kdy dokázali v rozhodujících momentech zahrát lepší míče. V semifinále se Lukáš s Otou nepopasovali s párem Marek Svoboda – Petr Vondráček. Turnaj ale zakončili vítězným mačem, kdy dokázali přehrát 1. pár žebříčku DZRT Daniel Kosťun – Pavel Pekárek. V celém turnaji se nám tak poprvé stalo, že páry na 1. - 3. místě dokázaly vyhrát svoje základní skupiny. Páry Luboš Švarc – Pavel Kosťun a Lukáš Rudinský – Ota Trska navíc zakončily turnaj s pouze 1 prohraným zápasem v závěrečné fázi play off. To je úžasná ukázka nesmírně vysoké kvality těchto 3 párů.

Do semifinále postoupil pár Daniel Kosťun – Pavel Pekárek, který si účastí v semifinále definitivně potvrdil výhru celé turnajové série. Oba borci zadělali na 1. místo v sérii hned na jejím začátku, kdy dokázali vyhrát úvodní 2 turnaje. V dalších turnajích sice vavřín nepřidali, nicméně si drželi svojí herní úroveň, kdy nejhorší výsledek páru bylo 1x semifinále dolního pavouka. Jinak oba borci hráli pravidelně zápasy mezi nejlepšími páry každého turnaje. Tato úžasná a vyrovnaná bilance přinesla páru Daniel Kosťun – Pavel Pekárek tak velký počet bodů, že ani drtivě finišující pár na 2. místě série Marek Svoboda – Petr Vondráček nedokázal bodový zisk Dana s Pekym překonat.

Konečný bodový rozdíl mezi 1. párem série Daniel Kosťun – Pavel Pekárek a párem Marek Svoboda – Petr Vondráček je zanedbatelných 15 bodů. Tak vyrovnaná byla celá turnajová série, kdy o konečném výsledku souboje obou párů rozhodl především menší počet odehraných turnajů páru Marek Svoboda – Petr Vondráček. Pár Daniel Kosťun – Pavel Pekárek jsou tak zaslouženě nejlepším párem celé turnajové série, protože si dokázali po celou dobu konání série udržet vysokou kvalitu svojí hry a odehráli až na 1 výjimku všechny turnaje v celé sérii.

Čtvrtfinále turnaje Superpohár si zahrály páry Deny Sudek – Tomáš Němec, Michal Mašek – Martin Maixner, Štěpán Skrbek – Ladislav Müller a Jaromír Roudnický – Jarda Šubrt. Nejblíže k postupu do semifinále měl pár Štěpán Skrbek – Láďa Müller, který prohrál svoje čtvrtfinále až po velkém boji poměrem 5:7. Po odehrání osmifinále halu z rodinných důvodů opustil hráč Jan Rubický. V turnaji tak zůstalo 12 párů. Proto jsme poražené páry ze čtvrtfinále přesunuli ještě do čtvrtfinále dolního pavouka, aby doplnili 4 páry, které prohrály v osmifinále play off.

V dolním pavouku se tak nejlépe vedlo páru Jaromír Roudnický – Jarda Šubrt. Dolního pavouka vyhráli, když v jeho semifinále vyřadili silný a kvalitní pár Štěpán Skrbek – Láďa Müller a ve finále pak porazili další silný pár Michal Mašek – Martin Maixner. Oba borci z Brandýsa nad Labem si tak odvezli domů kromě zážitků ze zápasů také pěkné poháry za výhru dolního pavouka. Ve finále dolního pavouka si zahrál pár Michal Mašek – Martin Maixner. Oba borci sehráli společně svůj 1. turnaj a nevedli si vůbec špatně. Ve skupině vyhráli 2 ze 4 zápasů a ve čtvrtfinále horního pavouka prohráli až po velkém boji s párem Daniel Kosťun – Pavel Pekárek. V semifinále vyřadili pár Deny Sudek – Tomáš Němec a po zásluze si vybojovali postup do finále dolního pavouka. Skvělý turnaj, výsledky a výkony pro Michala s Martinem!

Celkové 3. místo v dolním pavouku obsadil pár Štěpán Skrbek – Láďa Müller, protože pár Tomáš Němec – Deny Sudek do tohoto zápasu již nenastoupil. Tomáš s Denym si k sobě rychle našli cestu a na hře a výsledcích to bylo znát. Dokázali vyhrát ve skupině zápas s párem Jiří Plachý – Jan Rubický, který se dostal až do zkrácené hry. Deny s Tomášem v naprosto vyrovnaném mači ukázali o něco pevnější nervy a tie break vyhráli poměrem 12:10. Ve čtvrtfinále horního pavouka nestačili na rozjeté borce Luboše Švarce s Pavlem Kosťunem. Pak ale v dolním pavouku vyřadili pár Zdeněk Hruška – Jan Kosťun, když zápas otočili ze stavu 0:4 na 6:4. V semifinále nestačili na pár Michal Mašek – Martin Maixner. Škoda, že nenastoupili do zápasu o 3. místo v dolním pavouku, protože se připravili o šanci zakončit turnaj vítězným mačem.

Velkou pochvalu si zaslouží také páry Zdeněk Hruška – Jan Kosťun, René Janků – Petr Korolus, David Gregor – Marian Kern a Jiří Brychta – Zbyněk Týn. Velkou smůlu v turnaji měl celkově 3. nejlepší pár celé série David Gregor – Marian Kern. Ve skupině vyhráli jen 1 zápas a to je poslalo v osmifinále na těžkého soupeře v podobě páru Štěpán Skrbek – Láďa Müller. Prohra v osmifinále s takto kvalitním párem není ostuda.

V pavouku se ale stala následující věc. Díky účasti 13 párů se vítězové skupin kvalifikovali přímo do čtvrtfinále horního pavouka. Pár David Gregor – Marian Kern měl ve své části pavouka hrát s vítězem nebo poraženým z dvojice Lukáš Rudinský – Ota Trska a jejich soupeřem. Jenže pár Lukáš Rudinský – Ota Trska vyhrál svou základní skupinu a postoupil tak bez boje hned do čtvrtfinále. Prohra Davida s Marianem poslala oba borce do dolního pavouka, kde se měli utkat s poraženým ze zápasu Lukáš Rudinský – Ota Trska proti páru Štěpán Skrbek – Láďa Müller. Štěpán s Láďou na Otu s Lukášem nevyzráli a i když po velké bitvě, přesto prohráli. Díky tomu museli páry David Gregor – Marian Kern a Štěpán Skrbek – Láďa Müller sehrát v play off 2 zápasy po sobě. Davidovi s Májou se odveta nepovedla a Štěpán s Láďou zvítězili i po druhé. Davidovi s Májou ale k udržení 3. místa v pořadí párů tento celkový výsledek nakonec neublížil. Zisk 25 bodů ale Davidovi s Májou nestačil na udržení 4. a 5. místa v pořadí TOP – jednotlivci, kde je díky zisku 350 bodů za 3. místo v celém turnaji na posledním turnaji v sérii přeskočil Lukáš Rudinský.

Závěrečný turnaj tak vyřešil všechny zápletky a otazníky v rámci konečných výsledků celé turnajové série. Páry, které se výsledkově neprosadily, sehrály i tak velmi podařený turnaj. Bojovaly odhodlaně se všemi soupeři a rozhodně se za svoje výkony nemusí vůbec stydět. Každý turnaj je jiný a každý turnaj má svůj vývoj. Vždy je šance uspět a to na každém turnaji, do kterého nastoupíte. Jen pravidelným hraním soutěžních zápasů se můžete dále zlepšovat.

Závěrem ještě fanouškům sdělíme, kdo získal titul Superman série za výhru 2 a více turnajů v celé sérii. Celkem 2 turnaje vyhráli hráči Pavel Pekárek, Daniel Kosťun, Jiří Machačný. Výhru 3 turnajů v sérii zaznamenal superman Petr Vondráček. Největším supermanem za výhru 4 turnajů z toho 1x se Štěpánem Skrbkem a 3x s Petrem Vondráčkem se stal Marek Svoboda. Výsledky celé turnajové série a všechny informace o našich turnajích najdete na stránkách www.tennisfamilly.com. Zimní halová sezóna 2021/2022 je tak za námi. Podařila se nám velmi kvalitně a hráči si turnaje v celé sérii i partu skvělých lidí okolo sebe moc užívali. V rámci této zimní turnajové série jsme získali řadu nových a velmi důležitých zkušeností. Určitě je zúročíme v dalším průběhu letošního roku.

V současné době se spolek Tenisová rodina již plně zaměřuje na start jarní a letní sezóny 2022. Turnajů bude opravdu hodně a vybrat si tak bude moci každý hráč i hráčka. Přestávku v turnajích využijeme k tomu, abychom pro jaro a léto 2022 zajistili rekreačním hráčům co nejlepší podmínky a co nejlepší turnaje tak, aby si venkovní akce hodně moc užili. Závěrem chci poděkovat všem 68 mužským deblovým párům a 84 hráčům, kteří si zahráli v rámci zimní halové série minimálně 1 turnaj. Bylo mi s vámi moc dobře! Díky moc Vám všem! Poděkování zaslouží také pracovnice v recepci z PO Sport Česká Lípa a zapomenout nesmím ani na skvělou obsluhu a vzorný přístup k hráčům od žen, pracujících v restauraci v areálu a to Věrce Brůžkové, její mámě Věrce Salákové a také slečně Terezce Synkové. Ukončuji tímto zimní halovou sezónu 2021/2022 a již se nyní moc těším spolu s vámi na venkovní turnaje! Přijďte si určitě zahrát, rádi vás tu uvítáme a také uvidíme. Ať se vám všem daří co nejvíc!

Zdeněk Hykš, spolek Tenisová rodina