Jsme kluci a holky ze Základní školy a Mateřské školy Stružnice. Celý školní rok jezdíme na společné výlety a akce. Někdo by mohl namítnout: Proč se žáci míchají s mrňousama? nebo Proč s sebou předškoláčkové berou velké děti? Odpověď je jednoduchá! Čím více spolu trávíme čas, zjišťujeme, že nám to neskutečně dobře funguje.

Škola v přírodě ve Sloupu v Čechách. | Foto: ZŠ a MŠ Stružnice

Malí kamarádi se intuitivně učí od velkých a naopak velcí využívají výhod starších a svými činy upevňují kamarádství a přátelství s mladšími kamarády. Tuto skutečnost jsme si opět potvrdili na letošní červnové škole v přírodě.

Společně jsme vyrazili vlakem do Nového Boru a poté „pěškobusem“ na překrásné místo do Sloupu v Čechách. V penzionu U Studničků jsme strávili čtyři pohádkové dny plné aktivit. Vrátili jsme se v čase a zakotvili ve středověku. V období odvážných rytířů a sličných panen princezen. Pobyt jsme zahájili výpravou na skalní hrad, kde nás čekalo překvapení v podobě zapůjčení titulu RYTÍŘ, PRINCEZNA a slibu, že budeme po dobu pobytu plnit středověké úkoly.

S vlastnoručně vyrobenými meči jsme zvládli ukázkové lekce šermu krále Artuše a jeho družiny, taneček pro dvorní dámy a princezny a neméně zajímavou střelbu z pravého luku. Šermířskou skupinu mladých nadšenců šlo objednat poměrně snadno. Zato počasí objednat nelze, takže jsme zažili slunečné dny, tak i jarní deštíky. A co by to bylo za středověk, kdybychom si nevyzkoušeli jízdu na koni? Pod skalním hradem jsme si vyzkoušeli ten vznešený pocit a pohled z koňského hřbetu.

A co taková výprava do luhů a hájů v okolí? Objevili jsme tajemné jeskyně, které nám posloužily jako zázemí pro opékání buřtíků, což si naši mladí rytíři a princezny náramně užili. Při toulkách jsme zpívali oblíbené písničky i „vlastnoručně“ složenou rytířskou hymnu, kterou jsme si „ušili na míru“. A občas nám při zpěvu pomáhala překonávat např. strach z výšek, když jsme stoupali po schodech sloupské rozhledny. O zábavu jsme měli postaráno od ranního rozbřesku až do slunce západu. Při dalších činnostech a úkolech si holky a kluci upevňovali přátelské vztahy a neustále se probourávala tzv. zeď mezi školáky a předškoláky. Což je cílem těchto společných aktivit. Tak jako to platí v běžném životě: Člověk se stále něco a od někoho učí a nezáleží na věku.

Každý večer nám přicházely krásné pohledy od maminek, taťků i sourozenců, aby nám připomněly, že na nás doma všichni myslí a těší se na nás nebo jak jsou na nás pyšní a hrdí, že dokážeme být od svých nejbližších odloučeni.

A jaká by to byla škola v přírodě, kdybychom si nevyzkoušeli stezku odvahy. Zpočátku panovala obava z neznáma doprovázená strachem ze tmy. A tu se opět projevila šlechetnost našich starších rytířů, kteří nabízeli mladším kamarádům, že je klidně na stezce doprovodí. Ale nebylo třeba! Každý se na noční putování vypravil skutečně sám. A vyplatilo se! Ten, kdo úspěšně prošel tmou a šumícím tmavým lesíkem, dostal na jejím konci od princezny, která chránila poklad a studánku, zaslouženou odměnu.

A na úplný konec čekalo na všechny závěrečné pasování na opravdové rytíře a princezny za všechny překonané strachy a úkoly i cnosti. Tak batůžky na záda a tradááá jedeme domů. Cestou si každý pořídil malý dárek na památku, aby mu připomínal skvěle strávené dny. Na stružnickém nádraží nás čekalo to nejmilejší přivítání od rodičů. A co na závěr? Snad jen konstatování, že platí: „Všude dobře, ale doma u maminky a tatínka nejlépe!“ Děkujeme také všem dospělákům, kteří se postarali o pestrý, obohacující, hravý, záživný, napínavý a dobrodružný program.

Kolektiv ZŠ a MŠ Stružnice