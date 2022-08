V obrazech Olgy Otáhalové lze mimo jiné rozeznat inspiraci půvabným Vrabcovským údolím, kde má malířka svůj druhý domov, ale zároveň odraz hlubších myšlenek a pocitů, kterými se zaobírá. Diváka zaujme také jemná barevná škála, která je pro Olgu Otáhalovou typická.

Kurátor Petr Pokorný k tomu říká: “Letošní výstava s názvem Z domu mých předků představuje především obrazy vzniklé na přelomu loňského a letošního roku, Olga Otáhalová v nich zpracovávala téma ekologie, energie i nejsilnější příběh křesťanské civilizace. Snově abstraktní obrazy diváka nutí k uvažování, k vrstvení vlastních dějů a taková schopnost uměleckého díla je dnes tou největší devizou.”

Galerie je otevřena vždy ve středu a v sobotu od 9 do 11 hodin a v pátek od 14 do 16 hodin, jiný termín prohlídky je možné si dohodnout na telefonním čísle 607 138 832. Výstava potrvá do 3. září.

(myš)