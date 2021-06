etos vzhledem ke koronavirové krizi hledá organizátor festivalu Geopark Ralsko další cesty, jak zapojit veřejnost do přírodního tvoření. Land-art je ekologicky laděný umělecký směr, který nezatěžuje přírodu, ale naopak vede k návratu k přírodním materiálům. Land-art je pro geopark způsob, jak se navrátit ke kořenům kraje, k přírodě a k historii místa.

V týdnu od 1.6. do 4.6. se setkají čeští a němečtí umělci v zaniklé obci Holičky a budou společně tvořit v místech, kde dříve stávala obec s 200 obyvateli, kapličkou, školou a dvěma hospodami. Dnes zde zbyly hlavně sklepy tesané do pískovce a unikátní kovárna. Každý den proběhne přímý přenos přímo ze zaniklé obce s reportérkou Tinou a umělcem Ondrou Koudelkou a každý může sledovat, jak díla z přírodních materiálů postupně rostou.

Novinkou jsou také online workshopy, kde se v online kavárně účastníci setkají s umělci a nakouknou do jejich kuchařky. Workshopy se konají každý den v 18.00.

Stonebalancing - 2. 6. 2021 od 18.00

S našim předním balancerem Rudou Waypa Novákem se naučíte vyvažovat kameny v neuvěřitelných polohách bez jakékoliv podpěry.



Body painting Kamufláž - 3. 6. 2021 od 18.00

Akční umění s umělkyněmi Melissou a Katrinou. Malování na tělo inspirované uměním zvířat splynout se svým okolím. Dokážete proměnit svou podobu?



Malování světlem - 4. 6. 2021 od 18.00

Unikátní workshop s fotografkou Lenkou Trčkovou. Malba světlem, jinak také luminografie využívá různých světelných zdrojů (svíčky, baterky, světelné tužky, pochodně) a jejich pohybu, který zachycuje na fotoaparát s dlouhou expozicí. I když to zní vědecky, můžete to zvládnout také a vytvořit zajímavé světelné fotky.

A jak to bude probíhat? Všechny informace jsou na webu projektu www.landart-ralsko.com. Po vyplněné přihlášky na workshop dostanou účastníci do e-mailu odkaz na místnost ZOOM a informace o tom, co si mají na dílnu připravit. V průběhu workshopu mohou debatovat, tvořit spolu s umělcem nebo sdílet svá vlastní díla.

Aktivity finančně podpořil Liberecký kraj a Česko-německý fond budoucnosti.

Geopark Ralsko