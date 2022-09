Turnaj měl tolik pozitivních věcí, že je asi nestihnu všechny vyjmenovat. Skvěle se o hráče tradičně postarala Věrka Brůžková z tenisové restaurace. Vzorně připravené občerstvení pestré skladby udělalo nám všem velkou radost. K už tak pestré zásobě jídla přispěli Michal Uhlíř fantastickou domácí bábovkou a také Pavel Leden úžasně připravenými vyuzenými a ochucenými vepřovými žebry. Také pivo teklo proudem a o veselé hlášky a srandičky nebyla nouze. Radost z turnaje nám na začátku trochu pokazil jeden z hráčů, který se na poslední chvíli omluvil a nedorazil na turnaj. Musel jsem tedy jako organizátor vzít do ruky raketu a doplnit skupiny tak, aby měly všechny stejný počet hráčů. Nakonec jsme to ale zvládli a já tímto děkuji Michalovi Uhlířovi za vzornou pomoc a spolupráci při organizaci turnaje.

Také chci poděkovat hráči Pavlovi Lednovi za poskytnutí náhradní tenisové rakety, abych mohl hrát. K Pavlovi chci ještě zmínit, že to k nám měl ze všech hráčů rozhodně nejdále. Přijel za námi až ze švýcarského města Scuol, kde pracuje jako provozní vedoucí hotelu. Do turnaje Pavel věnoval jako hlavní cenu pobytový poukaz pro 2 osoby na 1 noc ve švýcarském hotelu A la Staziun. Hráčům pak Pavel přivezl spoustu prospektů z místa, kde pracuje, protože tam v létě 2023 plánujeme uspořádat velký tenisový turnaj našeho spolku v konfrontaci s místními rekreačními tenisty.

Po organizační stránce měl turnaj hladký průběh a poslední zápas jsme dohráli krátce před 18. hodinou. Po turnaji jsem pro všechny jeho účastníky a účastnice připravil jako slavnostní zakončení super kvalitní a pravý červený burčák přímo z vinotéky a k tomu 2 láhve nealko sektu pro řidiče. Po vyhlášení a předání hlavních cen jsme si tak mohli všichni dopřát tento zdravý a prospěšný nápoj a zakončit celý velmi povedený turnaj.

Po sportovní stránce měl turnaj jednoho šéfa a tím byl Pavel Kopečný. Obhájce titulů z let 2020 a 2021 přijel s tím, že tu narazí na silné soupeře a možná bude muset bojovat o hlavní trofej ve vypjatých tenisových bitvách. Nestalo se tak. Pavel zválcoval všechny soupeře způsobem doslova nevídaným. Od začátku rozdával všem soupeřům kanáry a jediné 2 gamy v setu ztratil až ve čtvrtfinále turnaje se Štěpánem Skrbkem. Takovou dominanci jsme od obhájce Pavla Kopečného určitě nečekali. Pavel řádil jako Roger Federer v dobách svojí největší slávy. Čím kvalitnější a silnější soupeř proti němu nastoupil, tím lepší údery tahal Pavel z rukávu. Ani ve finále svému soupeři Pavlovi Pekárkovi nepovolil ani jeden game. A to je Peky přitom jeden z nejlepších hráčů singlistů na českolipsku vůbec. Turnaj tak měl svého dominátora a Pavel Kopečný po zásluze získal hlavní cenu.

Ve finále si zahrál Pavel Pekárek. Peky dokázal vyhrát silně obsazenou základní skupinu, kde velmi přesvědčivým způsobem přehrál všechny svoje soupeře. Jako vítěz skupiny nemusel hrát 1. kolo play off a ušetřené síly využil k postupu až do finále celého turnaje. Přitom soupeře na cestě do finále měl Peky silné a těžké. Ve čtvrtfinále dlouho bojoval s Lubošem Skalkou a v semifinále si po velkém boji poradil s dalším skvělým hráčem Pavlem Zemancem. Ve finále už Peky neměl tolik sil, aby vzdoroval přesné a velmi agresivní hře obhájce titulu Pavlovi Kopečnému. Přesto musí být Pavel Pekárek se svým vystoupením na turnaji hodně spokojený, protože porazil 6 ze 7 soupeřů a prohrál až ve finále se suverénně nejlepším hráčem celého turnaje. Peky na celém turnaji podal absolutně špičkový výkon a zaslouží si proto velkou pochvalu a velkou gratulaci za úžasně odehraný turnaj.

V zápase o 3. místo si zahráli Pavel Zemanec s Danem Kosťunem, kdy lepším hráčem v tomto zápase byl nakonec Pavel Zemanec. Oba účastníci semifinále celého turnaje předváděli ve všech zápasech super výkony. Paradoxní je, že se oba soupeři v zápase o 3. místo utkali už v základní skupině, kdy ve zkrácené hře byl o 2 míčky lepší Dan Kosťun. S pokračujícím turnajem ale hráčům postupně ubývají síly. Danovi se v osmifinále postavil Marek Polák. Jejich zápas byl natolik vyrovnaný, že znovu došlo na zkrácenou hru a znovu vyhrál Dan Kosťun. Dan pak ve čtvrtfinále již o něco lehčeji vyřadil Mariana Kerna. V semifinále nestačil na pozdějšího vítěze celého turnaje Pavla Kopečného.

Pavel Zemanec měl cestu do semifinále turnaje o dost jednodušší, kdy nemusel ani s jedním soupeřem svádět velké tenisové bitvy. V semifinále Pavel dlouho vzdoroval Pavlovi Pekárkovi, ale v koncovce to nakonec neustál. Přesto je konečné 3. místo v konkurenci 24 hráčů velký úspěch a Pavel Zemanec musí být se svým výkonem a vystoupením velmi spokojený, protože v turnaji předvedl svoje maximum a na svůj výkon a výsledky může být velmi hrdý.

Ve čtvrtfinále si zahráli Štěpán Skrbek, Marian Kern, Luboš Skalka a Jan Fára. Všichni tito hráči potvrdili svojí aktuálně vysokou singlovou výkonnost. Probojovali se mezi 8 elitních hráčů z celkově 24 účastníků celého turnaje a to se rozhodně počítá. Štěpán Skrbek jako jediný hráč dokázal na vítěze turnaje Pavla Kopečného uhrát 2 gamy. Všichni 4 poražení čtvrtfinalisté si zaslouží velkou pochvalu za předvedené výkony a skvělý přístup k celému turnaji. Můžete být na sebe hrdí, protože jste sehráli skutečně skvělý turnaj a rozhodně můžete být se svými výkony na turnaji spokojení.

Díky účasti 24 hráčů jsme po základních skupinách rozlosovali také 1. kolo play off, ve kterém se bojovalo o postup do osmifinále. Hráči, kteří v 1. kole play off prohráli, si zahráli skupinu o konečné umístění. Hráči, kteří se probojovali do osmifinále a v něm pak prohráli, si zahráli pavouka o věcné ceny – láhve vína a sektu. V dolním pavouku o věcné ceny se nejlépe vedlo hráči Davidovi Voňkovi z města Dvůr Králové nad Labem. Ve čtvrtfinále porazil jednoho ze 2 účastníků z polského města Bogatyna Darka Miloszewského staršího a v semifinále přetlačil kvalitního a silného soupeře Martina Jeřábka.

Ve finále si pak David poradil s hráčem z města Březno u Chomutova Michalem Uhlířem. David Voňka sehrál velmi vydařený turnaj. V základní skupině porazil 2 ze 3 soupeřů. Také v pohodě přešel 1. kolo play off, aby v osmifinále narazil na nejlepšího hráče celého turnaje Pavla Kopečného. Svoji nesporně vysokou kvalitu ukázal David v dolním pavouku, kdy porazil všechny 3 svoje soupeře. Davidovi tak patří velké uznání za celý turnaj a také velká pochvala za předvedený výkon. Doufám, že Davida a jeho kamarády zase brzy uvidíme na dalších našich turnajích.

Velkou pochvalu a uznání si zaslouží také finalista dolního pavouka Michal Uhlíř. Jsem moc rád, že Michal se svými kamarády z města Březno u Chomutova na turnaj dorazili. Jako nasazený hráč vyhrál svojí základní skupinu, kdy postupně porazil všechny 3 svoje soupeře. V osmifinále ale Michal nevyzrál na Luboše Skalku. V dolním pavouku si Michal vedl velmi dobře, kdy přes 2 silné soupeře Jirku Brychtu a Martina Kubáta prošel až do finále dolního pavouka. Ve finále na Michal na Davida nakonec nevyzrál, přesto Michal Uhlíř končí turnaj s vysoce pozitivní bilancí 5 výher a 2 porážek. To je rozhodně důvod ke spokojenosti a Michal si vybojovanou láhev vína určitě doma v klidu se svojí krásnou a moc milou manželkou užijí.

Celkové 3. místo v dolním pavouku obsadil Martin Jeřábek. Pravidelný účastník našich turnajů, kvalitní hráč, velký pohodář a smíšek našich turnajů. Pokud je Martin Jeřábek na turnaji, vždy máme díky Martinově vysoce pozitivní povaze hodně dobré nálady. Ve skupině prohrál 2 ze 3 zápasů ale pokaždé po velkém boji poměrem 4:6. Martin musel hrát 1. kolo play off, kde se ale dlouho nezdržel. Prohra v osmifinále s Marianem Kernem opět po velkém boji poměrem 4:6 poslala Martina do dolního pavouka, kde si nejdříve poradil s Markem Polákem. V semifinále tradičním výsledkem 4:6 podlehl Davidovi Voňkovi, aby turnaj zakončil vítězným mačem v souboji s Martinem Kubátem. Martin je na kurtu vždy velmi těžkým soupeřem pro každého hráče. Martin je velký bojovník a srdcař, ale zároveň velký pohodář a sympaťák a proto jsem rád, že je již stálým členem naší velké tenisové party, tenisové rodiny.

Semifinalistou dolního pavouka se stal další velký pohodář a sympaťák Martin Kubát. Děkuji Martinovi, že si přišel zahrát náš turnaj, kdy mi svoji účast potvrdil až v pátek 1 den před turnajem. V zápasech si vedl velmi dobře. Ve skupině A s obhájcem trofeje Pavlem Kopečným obsadil Martin skvělé 2. místo, když kromě Pavla porazil oba zbývající soupeře. Martin šel ze základní skupiny do 1. kola play off, kde porazil Pavla Ledna. V osmifinále si Martin ale neporadil se skvělou hrou Jana Fáry. V dolním pavouku po velké bitvě Martin poměrem 7:5 přetlačil Adama Šmejkala a zaslouženě si vybojoval láhev vína pro sebe a svoji manželku. Věřím, že si moc dobré a kvalitní víno co nejvíce užijí. V semifinále ani v zápase o 3. místo sice Martin neuspěl, ale herně určitě nezaostával a svým soupeřům nedaroval jediný míč zadarmo. Velká pochvala za celý turnaj Martine! Díky, že jsi byl s námi.

Ve čtvrtfinále dolního pavouku sice neuspěli hráči Darek Miloszewski starší, Marek Polák, Jirka Brychta a Adam Šmejkal, ale to nic nemění na tom, že se jedná o velmi kvalitní hráče. Adamovi Šmejkalovi chybělo k postupu do semifinále několik míčů, kdy do vítězného konce nedotáhl vedení 5:3 na gamy. V dolním pavouku se sváděly podobně vyrovnané bitvy jako v elitní části a uspět v této konkurenci je vždy velký úspěch. Poražení čtvrtfinalisté rozhodně prokázali svoje kvality a co se nepovedlo v sobotu na venkovním turnaji, tak se může podařit v hale. Děkuji všem 4 hráčům za jejich výkony a za předvedenou hru.

Zbývá pochválit ještě hráče a 2 hráčky, kteří se z 1. kola play off nedostali do osmifinále a sehráli spolu pavouk o konečné umístění. Pavouk o konečné umístění pro sebe získal hráč Martin Řapek, když ve finále porazil Pavla Ledna. V zápase o 3. místo pak Olga Randová porazila poměrem 6:4 svého kamaráda z města Dvůr Králové nad Labem Lukáše Brádlera. V pavouku o konečné umístění se neodehrály 2 čtvrtfinálové mače, kdy 2 hráči do zápasu pro únavu a zranění nenastoupili. To ale nijak nesnižuje výkon ostatních hráčů v tomto pavouku. Velkou bitvu ve čtvrtfinále spolu sehráli hráči Lukáš Brádler s Pavlem Lednem, kdy se po velké bitvě a výhře 7:5 z postupu do finále radoval Pavel Leden. Velkou bitvu ve čtvrtfinále pavouka o umístění sehráli obě tenistky Olga Randová a Katka Brožová. Výsledek 7:5 ve prospěch Olgy hovoří za vše. Olinka pak dokázala v zápase o 3. místo přetlačit Lukáše Brádlera.

V pavouku o konečné umístění se objevili hráči Zdeněk Hykš, Darek Miloszewski mladší, a Jindřich Weber. Jindra do turnaje nastoupil po vleklém zranění zad a tak se v zápasech snažil především zahrát co nejlepší výkon, ale zároveň si neobnovit zranění. Jsem ale rád, že Jindra na turnaj přijel a byl s námi. Jindra je tenisově velmi kvalitní hráč a svoji nesporně vysokou herní úroveň určitě potvrdí při dalších možnostech.

Závěrem si všech 22 hráčů a 2 hráčky zaslouží velkou a ještě větší pochvalu a také poděkování za jejich účast a celkový přínos k celému turnaji. V průběhu dne se na turnaj přišli podívat i další členové naší tenisové rodiny Jan Kosťun, Pavel Kosťun, Marek Svoboda a Karel Moravec. Jsem za to moc rád, protože to svědčí o tom, jak skvělé přátelské vztahy mezi hráči máme. Díky vám všem za celkový přínos k turnaji, za to, že jsme turnaj odehráli v klidné a přátelské atmosféře. Děkuji Věrce Brůžkové za tradičně vzorně připravené občerstvení, její dobrou náladu a úsměvy i smích. Děkuji Pavlovi Lednovi za věnování skutečně super věcné ceny, za dovezená žebra a letáky a také za tenisovou raketu, kterou mi daroval. Děkuji Michalovi Uhlířovi za špičkovou bábovku a za pomoc při organizaci turnaje. Byla to další skvělá sobota s vámi všemi a za to vám všem patří velký dík!

Věřím, že nám zachováte přízeň i na další turnaje. Všem ostatním hráčům a hráčkám posílám tuto výzvu. Do konce jarní a letní sezóny nám, zbývají již jen 4 turnaje. Přijďte si je spolu s námi zahrát a užít si pohodu i přátelskou atmosféru spolu s námi všemi. Těšíme se na vás všechny. Informace najdete na stránkách www.tennisfamilly.com. Přijďte mezi nás, rádi vás tu uvidíme!

Zdeněk Hykš, předseda spolku Tenisová rodina