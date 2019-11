Senioři obdivují jeho silný hlas a ještě více široký repertoár. Dokáže zazpívat vše od Elvise, Armstronga, Karla Gotta, Dana Hůlky až po Karla Hálu nebo Milana Chladila, tak aby se trefil právě do vkusu a vzpomínek svých věrných posluchačů.

Ale ani v současné době velmi populární skladba Xindla X V blbým věku nezůstala bez kladné odezvy a byla odměněna bouřlivým potleskem. Je to tedy známka toho, že senioři žijí plnohodnotný současný život a pečlivě sledují současné modní trendy, což je jedině dobře.

Splnil i poněkud úsměvné přání v tomto prostředí, aby zahrál něco od Kabátů. To mu samozřejmě nedělalo velký problém, protože to je na stálém playlistu skupiny Hurwajs. A na příští termín hudebního vystoupení dostal ještě zajímavější přání- zahrát Rammstein, což opět nebude problém, neboť to je Hagrida oblíbená skladba.

Určitě příště neopomine hezké staré písničky, které zní seniorům přece jen nejlépe – Ta naše písnička česká nebo Škoda lásky.

Senioři poděkovali za opět skvělý hudební zážitek v rámci oslav helloweenu a Hagrid jim slíbil, že se opět mohou těšit na další jeho vystoupení.

Johanka Doubek